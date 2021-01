Cette semaine, USA TODAY Politics se concentre sur la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden, ses derniers choix au Cabinet et la dernière semaine du Congrès actuel.

Dates à surveiller:

3 janvier: Le nouveau Congrès est assermenté.

5 janvier: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

6 janvier: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Trump écourte son voyage en Floride et retourne à la Maison Blanche

Le président Donald Trump écourtera son voyage annuel de vacances en Floride et reviendra à Washington le soir du Nouvel An, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

L’annonce est intervenue quelques heures après que les médias ont indiqué que Trump allait de l’avant avec une célébration annuelle du réveillon du Nouvel An dans son club de Palm Beach, Mar-a-Lago, au milieu de la pandémie de coronavirus. Les responsables de la Maison Blanche n’ont pas révélé la raison de la décision de Trump de retourner à la Maison Blanche jeudi.

Trump a fait profil bas en Floride depuis son arrivée le 23 décembre et a rarement été vu en dehors du terrain de golf. Au lieu de fournir un calendrier détaillé, la Maison Blanche a simplement déclaré qu’il travaillait «sans relâche pour le peuple américain» et qu’il prendrait «de nombreuses réunions et appels».

La date de retour du président avait longtemps été quelque peu dans l’air, mais il a dans le passé assisté à la célébration annuelle du Nouvel An en cravate noire à Mar-a-Lago.

Le retour de Trump intervient alors que sa demande de chèques de relance de 2000 dollars pour des millions d’Américains semble être morte. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a lié les vérifications les plus importantes à deux autres dispositions – l’élimination des protections juridiques pour les entreprises de médias sociaux et la création d’une commission pour étudier les élections de 2020 – auxquelles les démocrates s’opposent largement.

– John Fritze

Le premier sénateur se joint aux efforts du GOP pour contester les résultats du collège électoral

Le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, a déclaré qu’il s’opposerait aux résultats du collège électoral la semaine prochaine lorsque le Congrès se réunira pour certifier officiellement la victoire du président élu Joe Biden sur le président Donald Trump, assurant un combat condamné mais dramatique du Congrès pour renverser la victoire de Biden.

Hawley, un proche allié du président, est le premier sénateur à annoncer qu’il soutiendrait l’effort le 6 janvier, garantissant que les deux chambres débattront et seront forcées de voter sur l’opportunité d’annuler la victoire électorale de Biden. Une faction de républicains conservateurs de la Chambre, dirigée par Mo. Brooks, R-Ala., A déjà déclaré qu’elle s’opposerait aux votes électoraux de certains États du champ de bataille que Biden a gagnés, comme la Pennsylvanie et la Géorgie.

Biden a remporté le vote 306-232 du collège électoral du 14 décembre.

Trump a appelé à plusieurs reprises les républicains du Congrès à se mobiliser et à s’opposer en son nom, mais beaucoup ont reconnu la victoire de Biden. Certains sont allés jusqu’à qualifier l’effort d’objet de dénigrement.

L’effort, cependant, est voué à l’échec à la Chambre contrôlée par les démocrates et même au Sénat, où les dirigeants républicains dirigés par le chef de la majorité Mitch McConnell ont averti leurs collègues de ne pas contester le vote du collège électoral.

– Christal Hayes et Joey Garrison

Le sort des chèques de relance de 2000 $ reste incertain

Une proposition du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, d’augmenter les chèques de relance des Américains à 2 000 $ pourrait réduire les chances de passer les chèques d’aide accrus.

Le président Donald Trump a demandé au Congrès d’augmenter les paiements d’aide inclus dans un programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars de 600 à 2000 dollars.

Le républicain du Kentucky a présenté mardi un projet de loi qui comprend deux autres demandes de Trump que les démocrates ne sont pas susceptibles de soutenir. La mesure augmenterait les chèques à 2 000 dollars, mais abrogerait également l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui accorde certaines protections juridiques aux grandes entreprises de technologie, et créerait une commission chargée d’étudier la fraude électorale.

La commission examinerait bon nombre des préoccupations soulevées par Trump depuis la perte des élections et ferait des recommandations au Congrès. Le président n’a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations et le ministère de la Justice n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée lors des élections du mois dernier.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen que les démocrates soutiennent le projet de loi et qu’il n’avait aucune chance d’atteindre le bureau de Trump. Les démocrates ont appelé McConnell à adopter une proposition autonome sur les contrôles de relance.

Pendant ce temps, le département du Trésor a commencé à émettre les paiements de 600 $. Le ministère a déclaré que les paiements commenceraient pour les Américains avec le dépôt direct mis en place par l’Internal Revenue Service dès mardi soir. Les chèques papier commenceront à être postés mercredi.

Le projet de loi de McConnell n’a pas été programmé pour un vote, et il n’est pas clair s’il recevra le soutien des républicains du Sénat. Certains ont exprimé leur soutien à l’augmentation des chèques de secours, mais la plupart s’y opposent.

Tenir un vote sur la mesure mettrait les sénateurs républicains sur le coup, soit pour rejeter les demandes de Trump d’augmentation des chèques, soit pour reculer sur les objections de longue date à l’augmentation de la dette.

– Christal Hayes et rapports du personnel