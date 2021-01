Biden décrit les ordres exécutifs prévus pour les 10 premiers jours

Le président élu Joe Biden signera plus d’une douzaine de décrets lors de son premier jour en fonction, renversant les politiques clés de l’administration Trump sur les questions de l’immigration au changement climatique, a annoncé samedi l’équipe de transition de Biden.

Mercredi, jour de l’inauguration de Biden en tant que président, ses actions exécutives comprendront:

Demander au ministère de l’Éducation de prolonger la pause sur les paiements de prêts étudiants et les intérêts sur les prêts étudiants fédéraux

Rejoindre l’Accord de Paris, qui se concentre sur des objectifs pour aider à atténuer le changement climatique

Annuler l’interdiction de voyager pour les pays à majorité musulmane

Il promulguera également des ordonnances traitant des ramifications de la pandémie du COVID-19. En tant que président, il lancera son «100 Day Masking Challenge», qui comprend un mandat de masque sur la propriété fédérale et les voyages interétatiques. Il étendra également les restrictions nationales sur les expulsions et les saisies.

Le deuxième jour de son entrée en fonction, Biden signera davantage d’actions exécutives pour lutter contre la pandémie qui « changeront le cours de la crise du COVID-19 et rouvriront en toute sécurité les écoles et les entreprises », a déclaré l’équipe de transition. Il prendra des mesures visant à atténuer la propagation du virus en développant les tests, en protégeant les travailleurs et en établissant des normes de santé publique.

Le troisième jour de son mandat, Biden ordonnera à ses agences du Cabinet de prendre des mesures immédiates pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs, bien que l’équipe de transition n’ait pas fourni de détails.

Entre le 25 janvier et le 1er février, Biden signera davantage d’actions exécutives, de mémorandums et émettra des directives supplémentaires du Cabinet, y compris celles concernant l’équité et le soutien dans les communautés de couleur et les communautés mal desservies, et les réformes du système de justice pénale.

Biden prévoit également de signer davantage d’actions exécutives face à la crise climatique, en plus de prendre ses premières mesures pour élargir l’accès aux soins de santé. Et il commencera à réunir les familles séparées à la frontière. En décembre, 628 parents séparés de leurs enfants à la frontière sont toujours portés disparus.

– Rebecca Morin