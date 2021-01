Biden choisit le diplomate de carrière William Burns à la tête de la CIA

Le président élu Joe Biden a choisi le diplomate de carrière William J.Burns comme son choix pour diriger la Central Intelligence Agency, a déclaré le comité de transition dans un communiqué de presse lundi.

Burns, qui a servi au Moyen-Orient et en Russie, héritera de la première agence de renseignement du pays, car la cybersécurité et l’espionnage de nations rivales comme la Chine, l’Iran et la Russie seront au cœur des préoccupations de la nouvelle administration Biden.

La transition Biden a soutenu que Burns était bien préparé au défi, notant « qu’il avait l’expérience et les compétences nécessaires pour rassembler les efforts à travers le gouvernement et dans le monde entier pour s’assurer que la CIA est positionnée pour protéger le peuple américain ».

Burns « partage ma conviction profonde que le renseignement doit être apolitique et que les professionnels du renseignement dévoués au service de notre nation méritent notre gratitude et notre respect », a déclaré Biden dans un communiqué. « L’Ambassadeur Burns apportera les connaissances, le jugement et la perspective dont nous avons besoin pour prévenir et affronter les menaces avant qu’elles ne puissent atteindre nos côtes. »

Burns a quitté le service extérieur américain en 2014 après 33 ans. Plus récemment, Burns était président du Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion de Washington axé sur la politique étrangère et les affaires internationales.

– Matthew Brown

Les démocrates présenteront une résolution appelant au 25e amendement

Les démocrates de la Chambre présenteront lundi une résolution appelant à la destitution du président Donald Trump via le 25e amendement, qui permet au vice-président et à une majorité du cabinet de déclarer le président incapable d’exercer ses fonctions.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a exposé les étapes qu’ils prévoient de suivre dans une lettre à ses collègues dimanche.

Lundi, le chef de la majorité Steny Hoyer, D-Md., Demandera le consentement unanime pour la «résolution Raskin», qui appelle Pence à convoquer le Cabinet et à activer le 25e amendement. S’ils ne reçoivent pas le consentement – ce qui est presque garanti puisque seul un seul républicain devrait s’y opposer – les démocrates voteront sur la mesure mardi.

« Nous appelons le vice-président à répondre dans les 24 heures » après l’adoption de la résolution, a déclaré Pelosi. Si Pence agit avant cette date limite, les démocrates de la Chambre présenteront des articles de destitution contre Trump.

« En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux », a écrit Pelosi. «Au fil des jours, l’horreur de l’assaut continu contre notre démocratie perpétré par ce président s’intensifie, de même que le besoin immédiat d’agir.

Pelosi a déclaré dimanche à « 60 Minutes » de CBS News qu’elle préférait le 25e amendement à la destitution.

«Eh bien, j’aime le 25e amendement parce qu’il se débarrasse de lui. Il est absent», dit-elle. « Mais il y a un fort soutien au Congrès pour destituer le président une deuxième fois. »

En vertu du 25e amendement, si le vice-président et la majorité du cabinet déclarent le président inapte à ses fonctions, le vice-président devient immédiatement le président par intérim.

La destitution est un processus plus long. Premièrement, une majorité simple à la Chambre doit voter en faveur des charges. Ensuite, le Sénat doit tenir un procès pour examiner les accusations. Pour que le président soit révoqué, les deux tiers de ses membres doivent voter pour condamner.

– Camille Caldera

