La couverture par USA TODAY de l’élection de 2020 et de la transition du président élu Joe Biden se poursuit cette semaine alors qu’il déploie davantage de ses choix pour les meilleurs postes de son administration. Pendant ce temps, les États finaux restants certifient le décompte de leurs voix avant que le scrutin du collège électoral ne soit officiellement déposé lundi.

Le président Donald Trump a ouvert la voie à l’équipe de Biden pour utiliser les ressources fédérales et obtenir des informations pendant la transition, bien que Trump n’ait pas encore officiellement concédé la course.

Biden appelle à un leadership dans les « dents » de la crise COVID

WILMINGTON, Del. – Le président élu Joe Biden a lancé vendredi son annonce de nominations par l’administration avec des avertissements concernant «une étape sombre» dans la crise du COVID-19, avec plus de 3000 morts en un jour cette semaine, et il a également cherché à promouvoir confiance dans les vaccins que les régulateurs fédéraux envisagent d’approuver.

Biden a noté que le total quotidien des décès, un rythme qui devrait se poursuivre pendant deux à trois mois, est plus de morts en une journée qu’à Pearl Harbor ou lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

«C’est une affaire sérieuse», a déclaré Biden. «Nous sommes actuellement en pleine crise.»

Biden a fait valoir que le président Donald Trump devrait maintenant offrir plus de leadership pour fournir une stratégie nationale de lutte contre le virus et se préparer davantage à la distribution de vaccins. Un panel de la Food and Drug Administration a approuvé un candidat vaccin de Pfizer et d’autres sont attendus.

« Cette nation a besoin d’un leadership présidentiel en ce moment », a déclaré Biden. «Nous pouvons souhaiter que cela disparaisse, mais nous devons y faire face.»

Biden a fait valoir que les gens devraient avoir confiance dans les vaccins car ils ont été développés et supervisés par des scientifiques.

Biden n’a pas mentionné directement plusieurs rapports selon lesquels la Maison Blanche s’est appuyée sur le commissaire de la FDA Stephen Hahn pour accorder une autorisation d’urgence pour le vaccin COVID d’ici vendredi. Mais l’ancien vice-président a tenté de garantir aux Américains que le vaccin était en cours d’examen « sans influence politique ».

Biden a décrit ceux qui travaillent sur le vaccin comme des «scientifiques de premier ordre», qui «prennent leur temps». Hahn a contesté les informations selon lesquelles le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, aurait menacé son emploi vendredi si le vaccin n’était pas approuvé rapidement.

« Vous devriez avoir confiance en cela », a déclaré Biden.

Il a répété ses priorités pour les 100 premiers jours de son administration, avec des objectifs de 100 millions de vaccinations, le port de masques par tout le monde et la réouverture de la plupart des écoles pendant cette période si le Congrès fournit le financement nécessaire pour l’équipement de sécurité et la formation.

– Bart Jansen et John Fritze

Les législateurs américains d’origine asiatique appellent cela « inacceptable » si Biden ne choisit pas un secrétaire du cabinet américain d’origine asiatique

Dans une déclaration fulgurante publiée vendredi, le Caucus du Congrès des États-Unis d’Asie et du Pacifique a qualifié «d’inacceptable» que le président élu Joe Biden ne choisisse pas un secrétaire des îles du Pacifique d’Asie et d’Amérique du Pacifique (AAPI) pour son cabinet.

Les AAPI étaient le groupe racial à la croissance la plus rapide et se sont avérés être pour Biden, ont écrit les législateurs, mais «pour la première fois en plus de deux décennies, nous sommes confrontés à la possibilité qu’il n’y ait pas un seul secrétaire du cabinet de l’AAPI dans une administration présidentielle. Ne pas inclure un AAPI comme secrétaire d’une agence, ont-ils dit, «enverrait le mauvais message selon lequel les AAPI n’ont pas besoin d’être inclus.

Interrogé sur le plaidoyer des législateurs lors d’une conférence téléphonique vendredi avec des journalistes, le directeur exécutif de la transition de Biden, Yovannes Abraham, a déclaré que Biden et le vice-président élu Kamala Harris voulaient construire le «Cabinet le plus efficace et le plus diversifié de l’histoire» mais ne se sont pas engagés à inclure un AAPI en tant que secrétaire du Cabinet. Abraham a souligné les récentes nominations par Biden de Neera Tanden en tant que directrice de l’OMB et de Katherine Tai en tant que représentante du commerce des États-Unis, mais les deux postes sont des fonctionnaires au niveau du Cabinet plutôt que des secrétaires d’agences.

– Nicolas Wu

126 républicains de la Chambre signent pour soutenir le procès électoral au Texas

Vendredi, davantage de législateurs du GOP ont été ajoutés à la longue liste des républicains de la Chambre soutenant un procès à long terme au Texas visant à annuler les résultats des élections dans plusieurs États clés.

L’ajout de 20 républicains supplémentaires soutenant le procès signifie qu’un total de 126 membres de la conférence – soit environ 64% de l’ensemble de la conférence républicaine de la Chambre – soutiennent les tentatives du président Donald Trump d’annuler les résultats de l’élection sur des allégations sans fondement d’électeurs largement répandus. fraude.

Le représentant Mike Johnson, R-La., Qui dirige l’effort, a déclaré que les 20 membres ajoutés vendredi n’étaient initialement pas inclus dans le mémoire d’amicus de la veille en raison d’une « erreur d’écriture ». Les membres supplémentaires ajoutés au mémoire incluent le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. – le républicain le plus élevé de la Chambre. Les autres membres de la direction républicaine de la Chambre à signer le mémoire incluent les représentants Steve Scalise, qui sert de whip pour les républicains de la Chambre, et Tom Emmer, qui préside le Comité national républicain du Congrès. Aucun sénateur n’a signé cet effort.

«Parce que les rédacteurs ont reconnu que les élections pouvaient être corrompues ou volées, ils ont créé le Collège électoral comme une sauvegarde et ont habilité les législatures des États à assurer l’intégrité de notre système électoral unique», déclare l’amicus brief. «Pourtant, avant les élections de 2020, rationalisées dans certains cas par l’occasion de la nouvelle pandémie de coronavirus, l’autorité constitutionnelle des législatures des États a simplement été usurpée par divers gouverneurs, tribunaux d’État, fonctionnaires électoraux d’État et autres.

Le procès que le groupe soutient demande à la Cour suprême d’empêcher la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin de voter pour le président élu Joe Biden, ce qui devrait avoir lieu lundi. Le procès est devenu le point de départ de la bataille de Trump sur les résultats des élections, stimulant la participation de presque tous les États du pays.

Alors qu’une majorité de républicains de la Chambre soutiennent l’effort, de nombreux législateurs au sein du parti se sont opposés à l’effort – certains le qualifiant même de dangereux.

«Ce mémoire, cependant, représente un défi dangereux pour le fédéralisme et créerait un précédent dans lequel un État tente de violer le processus électoral et les systèmes juridiques d’un autre État», a déclaré le représentant Tom Reed, R-NY. «Je ne peux pas soutenir un tel effort.»

Certains républicains du Sénat ont également critiqué cet effort. La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré qu’elle était « vraiment surprise et déçue » de voir autant de républicains et d’États de la Chambre soutenir le procès.

On ne sait pas si la Cour suprême acceptera d’entendre l’affaire, bien que les experts juridiques conviennent que c’est peu probable.

– Christal Hayes

Le Sénat adopte un projet de loi sur l’autorisation de la défense malgré les objections de Trump

Le Sénat contrôlé par les républicains, par un vote déséquilibré de 84 à 13, a adopté vendredi un projet de loi annuel d’autorisation de la défense malgré les objections du président Donald Trump et les menaces de veto à la mesure.

Le projet de loi, la loi sur l’autorisation de la défense nationale, qui a déjà été adoptée par la Chambre par 335 voix contre 78 mardi, définit la politique au Pentagone et comprend des dispositions telles que des augmentations de salaire pour les membres des forces armées.

Il attend la signature de Trump pour son approbation finale. Le président a menacé de mettre son veto à la mesure en raison d’objections au libellé exigeant le changement de nom des bases nommées pour les officiers confédérés. Trump a également demandé que le projet de loi sur la défense comprenne une disposition mettant fin à certaines protections juridiques pour les entreprises Internet.

Les principaux républicains ont ignoré les menaces de Trump et ont déclaré que le projet de loi devait de toute façon être adopté sans les ajouts que Trump souhaitait.

Le sénateur James Inhofe, R-Okla., Président de la commission des services armés du Sénat, a déclaré mardi aux journalistes qu’il était «déçu» par l’opposition continue de Trump au projet de loi et qu’il voterait pour annuler un veto présidentiel. Les dérogations au veto nécessitent une majorité des deux tiers à la fois à la Chambre et au Sénat, bien que le Congrès vote rarement pour remplacer le président. Trump a opposé son veto à huit projets de loi sur sa présidence, mais le Congrès n’a voté pour annuler aucun d’entre eux.

– Nicolas Wu

Haaland dit qu’elle n’est pas « approuvée » pour le secrétaire de l’Intérieur

La représentante Deb Haaland, DN.M., qui a été à l’étude pour le secrétaire à l’intérieur de Joe Biden et qui entrerait dans l’histoire en tant que premier Amérindien à ce poste, a déclaré qu’elle n’était pas encore officiellement approuvée, un processus qui, selon elle, attendrait jusqu’à un le candidat a été choisi.

«Non, je ne suis pas examiné. Je pense que quiconque est envisagé est examiné dans une certaine mesure. Ce que je fais maintenant, c’est me concentrer sur le fait de m’assurer que notre pays peut surmonter cette pandémie », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’équipe du président élu devait d’abord prendre une décision sur un candidat avant qu’un processus officiel de vérification ne commence.

Haaland a refusé de répondre à une question sur ce que cela signifierait si Biden ne choisissait pas le premier secrétaire indigène et choisissait quelqu’un comme l’ancien secrétaire adjoint de l’intérieur Michael Connor, affirmant qu’elle «soutiendrait quiconque» choisit Biden.

Mais elle a qualifié de progrès que la nation puisse même avoir une conversation sur le fait d’avoir un membre du Cabinet amérindien.

La tentative potentiellement historique de Haaland de diriger le vaste département de gestion des terres publiques et des relations du gouvernement fédéral avec les tribus amérindiennes a attiré le soutien des groupes progressistes et amérindiens. La coprésidente du Progressive Caucus Pramila Jayapal, D-Wash., A déclaré jeudi que Haaland était respecté des deux côtés de l’allée et avait «une expérience vécue unique en tant que femme amérindienne qui, je pense, serait inestimable et historique dans ce rôle».

Mais la petite majorité des démocrates à la Chambre et les choix de Biden de deux démocrates de la Chambre actuels, les représentants Marcia Fudge de l’Ohio et Cedric Richmond de la Louisiane, ont soulevé des inquiétudes parmi certains démocrates à propos du retrait d’un trop grand nombre d’autres membres de la Chambre.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A déclaré aux journalistes mercredi qu’il était «préoccupé par l’amincissement de la majorité» et avait déclaré à l’équipe de Biden qu’il voulait qu’ils fassent «très attention» aux membres qu’ils choisissent.

– Nicolas Wu

Trump fait référence à « l’administration Biden » dans un tweet

Le président Donald Trump insiste sur le fait que ses manifestations électorales réussiront et qu’il restera président – mais vendredi, il a reconnu la présidence imminente de Joe Biden en faisant référence à «l’administration Biden» dans un tweet.

« L’administration Biden sera un scandale en proie au désordre pour les années à venir », a tweeté Trump.

Trump a cité la future présidence de Biden dans le contexte d’un appel à la Cour suprême pour entendre une plainte du Texas concernant les règles de vote dans d’autres États – un argument que les juges rejetteront presque certainement.

Trump a précédemment reconnu l’imminence de la présidence de Biden. Le 15 novembre, il a tweeté que Biden avait effectivement « gagné » l’élection.

« Il a gagné parce que les élections ont été truquées », a alors affirmé Trump. Une variété de juges et d’agents électoraux à travers le pays ont depuis rejeté ces plaintes.

Biden sera assermenté en tant que 46e président du pays le 20 janvier.

– David Jackson

Biden et Harris dévoilent de nouvelles sélections de personnel

Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris présenteront les nouveaux membres de leur nouvelle administration lors d’une conférence de presse vendredi à Wilmington, Delaware.

Les démocrates ont récemment choisi la représentante Marcia Fudge, D-Ohio, pour être secrétaire du ministère du Logement et du Développement urbain; Tom Vilsack en tant que secrétaire de l’agriculture; Denis McDonough pour diriger le ministère des Anciens Combattants; Katherine Tai prend la relève en tant que représentante commerciale des États-Unis et Susan Rice a été nommée directrice du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche.

Biden continue de développer son administration tout en faisant face à la pression des membres du Congrès qui veulent qu’il s’assure que son personnel est diversifié.

– Sean Rossman

Le collège électoral devrait sceller la victoire de Biden lundi

Malgré le refus du président Donald Trump d’accepter la victoire électorale de Joe Biden, le collège électoral votera lundi, scellant peut-être le sort électoral du président.

Dans tous les États au milieu d’une pandémie mondiale, 538 électeurs sont prêts à se réunir pour voter pour Biden ou Trump, reflétant les votes populaires dans leurs États.

Bien que des manifestations soient probables dans certains bâtiments du Capitole, le résultat devrait offrir peu de suspense. Biden devrait terminer la journée avec 306 votes électoraux, dépassant les 232 de Trump.

Historiquement, la réunion du collège électoral est une formalité peu étudiée. Mais les efforts sans précédent de Trump pour renverser les élections ont amplifié chaque tournant du calendrier électoral et ont braqué les projecteurs sur les électeurs qui sont généralement négligés.

– Joey Garrison