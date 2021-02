Mises à jour politiques en direct: après la destitution, les législateurs disent qu’il est temps pour le Congrès d’aller de l’avant

WASHINGTON – Le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump est terminé et les législateurs des deux côtés de l’allée ont déclaré qu’ils espéraient aller de l’avant, se concentrant sur la pléthore de crises concurrentes dans le pays.

Trump a été acquitté lors d’un vote 57-43 samedi pour avoir incité à une insurrection au Capitole américain le mois dernier. Le procès du Sénat a été historique, marquant la première fois qu’un président a été mis en accusation et jugé deux fois, et le vote a marqué la plus bipartisane pour la condamnation d’un président de l’histoire des États-Unis, avec sept républicains rejoignant tous les démocrates pour condamner.

Les démocrates avaient fait valoir qu’avant que le pays et les membres du Congrès puissent guérir et avancer, Trump devait être tenu responsable tout au long du processus de destitution. Maintenant, disent-ils, le pays peut aller de l’avant. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer, y compris la pandémie du COVID-19 qui fait toujours rage et le ralentissement économique.

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., Qui a dirigé l’équipe de poursuites pour destitution de la Chambre, a déclaré que son objectif serait désormais de se concentrer sur l’avenir. «À partir de là», a-t-il dit, «il est temps pour nous de revenir à la vraie démocratie.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré que la Chambre allait «de l’avant pour s’assurer que cela ne se reproduirait plus» et «enquêterait et évaluerait ce qui a causé cela» en termes de motivation des émeutiers qui ont pris d’assaut le bâtiment de la sécurité au Capitole.

Le sénateur Rick Scott, R-Fla., A déclaré dans un communiqué maintenant que la destitution était terminée, « il est temps de retourner au travail. » Le sénateur républicain Roger Marshall du Kansas était d’accord, affirmant qu’il espérait que la fin de ce processus «permettrait aux températures de finalement s’installer et pour nous de travailler de manière bipartisane pour aller de l’avant».

«C’est vrai, nous sommes confrontés à de nombreux défis en tant que nation. Mais je reste convaincu que des jours plus clairs nous attendent », a-t-il ajouté. «Il est temps que le Congrès revienne au travail du peuple américain.»

Le sénateur Jack Reed, DR.I., était d’accord et a fait valoir que même si le Congrès et le pays tournaient officiellement la page sur la présidence Trump avec le vote d’acquittement de samedi, le Congrès devait encore faire son travail de surveillance de ses quatre années au pouvoir.

«Même si j’aimerais tourner la page de l’ère honteuse de Trump, le Congrès doit encore s’acquitter de ses responsabilités d’enquête et de surveillance pour déterminer tous les faits et découvrir les preuves qui ont été dissimulées», a-t-il déclaré.

Quelle est la suite après l’acquittement de Trump?

WASHINGTON – La question sur toutes les lèvres après que le Sénat a voté samedi l’acquittement de l’ancien président Donald Trump était: Et maintenant?

L’émeute du 6 janvier au Capitole a révélé une colère violente et purulente contre la politique nationale. La Chambre a accusé Trump d’avoir incité à l’insurrection qui a fait cinq morts. Mais alors qu’une majorité du Sénat a voté pour condamner, elle n’a pas atteint la majorité des deux tiers requise pour condamner, ce qui aurait permis au Sénat de l’interdire de ses futures fonctions.

La sénatrice Lisa Murkowski de l’Alaska, l’un des sept républicains qui ont rejoint les démocrates pour voter contre Trump, s’inquiétait de la haine pour la politique.

«Le pays est divisé», a déclaré Murkowski, qui a remporté une campagne écrite après avoir perdu à la primaire républicaine. «Et le pays a choisi son camp d’une manière qui, comme nous pouvons le voir, peut être très agressive et conduire à la violence.»

Suite:McConnell dit que le « crescendo de théories du complot » de Trump a provoqué l’émeute au Capitole

Une question ouverte est de savoir dans quelle mesure Trump pesera sur le Parti républicain pendant son absence. Il a remercié ses partisans peu de temps après le verdict du Sénat et a promis de continuer en politique.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A voté l’acquittement de Trump. Mais ensuite, il a assailli l’ancien président dans un discours du Sénat comme étant «pratiquement et moralement responsable» des violences du 6 janvier.

« Ils ont fait cela parce qu’ils avaient été nourris de mensonges sauvages par l’homme le plus puissant de la Terre parce qu’il était en colère d’avoir perdu une élection », a déclaré McConnell.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a qualifié McConnell de «pathétique» pour ne pas avoir tenu un procès plus tôt et avoir aidé à condamner Trump. Le différend signale une division continue alors que la Chambre et le Sénat négocient la proposition du président Joe Biden de dépenser 1,9 billion de dollars en secours pour la pandémie de COVID-19.

« Tragiquement, les républicains du Sénat qui ont voté pour ne pas condamner ont choisi d’abandonner la Constitution, le pays et le peuple américain avec ce vote », a déclaré Pelosi.

Murkowski a toujours l’équipement anti-émeute dans son bureau du Capitole, qui était près des fenêtres où la foule a fait irruption le 6 janvier. La salle était jonchée de déchets après l’attaque. Elle a entendu un policier vomir dans la salle de bain après avoir été aspergé de gaz poivré. Elle se trouve découragée par l’état actuel de la politique.

«La politique est rude et tumultueuse et nous le comprenons. Et j’adorerais penser que nous pouvons discuter dans les deux sens sur le bien-fondé de savoir si nous devons augmenter le salaire minimum ou ce que nous devons faire en matière de politique commerciale. Dit Murkowski. «Discutons-le, discutons-en. Ayons des victoires, avons des pertes. Mais arrêtons cette haine. Arrêtons d’essayer de dénigrer l’autre côté pour pouvoir prendre l’avantage. Parlons simplement de nos bonnes idées.

– Bart Jansen

Les responsables démocratiques de la destitution défendent la décision de ne pas appeler plus de témoins

WASHINGTON – Les législateurs démocrates de la Chambre menant l’affaire de destitution contre l’ancien président Donald Trump ont défendu leur décision de ne pas appeler plus de témoins malgré le vote du Sénat plus tôt samedi pour autoriser les témoignages.

Lors d’une conférence de presse après le vote du Sénat pour acquitter Trump, le représentant Jamie Raskin, D-Md., L’un des principaux législateurs ayant présenté l’affaire, a déclaré que davantage de témoignages n’auraient pas convaincu les républicains.

Suite:Le représentant Jaime Herrera Beutler aurait « témoigné sous serment », a déclaré le porte-parole

« Nous pourrions avoir 500 témoins et cela n’aurait pas surmonté le genre d’arguments avancés par Mitch McConnell et d’autres républicains », a-t-il déclaré.

«J’ai passé l’appel», dit-il. «Donc, si vous voulez blâmer quelqu’un (ce serait moi).»

– Nicolas Wu

Biden dit que tous les Américains doivent « défendre la vérité »

Le président Joe Biden répond à l’acquittement de Donald Trump en déclarant que tous les Américains, en particulier les dirigeants du pays, ont le devoir et la responsabilité de «défendre la vérité et de vaincre les mensonges».

Biden dit que ce faisant, «c’est ainsi que nous mettons fin à cette guerre incivile et guérissons l’âme même de notre nation. Telle est la tâche qui nous attend. Et c’est une tâche que nous devons entreprendre ensemble.

Le nouveau président déclare également que «la violence et l’extrémisme n’ont pas leur place en Amérique».

La Maison Blanche a publié la déclaration de Biden samedi soir, plusieurs heures après que le Sénat n’a pas réussi à réunir les deux tiers des voix nécessaires pour condamner Trump d’incitation à l’attaque du Capitole américain. Le vote 57-43 comprenait sept membres du propre parti républicain de Trump.

En regardant en arrière sur l’insurrection au Capitole américain et le rôle de Trump dans celui-ci, Biden dit que «ce triste chapitre» de l’histoire américaine est un rappel que la démocratie est fragile et doit toujours être défendue. Il dit également que la nation «doit être toujours vigilante».

– Presse associée