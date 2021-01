Sanders dit que les démocrates passeront un paquet de secours par la réconciliation

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., A déclaré que les démocrates adopteront un plan de secours « dès que possible » par le biais d’un rapprochement budgétaire plutôt que d’une législation complète.

Le rapprochement budgétaire est une forme de loi qui régit spécifiquement les modifications des dépenses gouvernementales, des revenus et du plafond de la dette fédérale. Bien qu’il soit limité dans la portée des politiques qu’il peut inclure, les projets de loi de réconciliation sont à l’abri de l’obstruction de 60 voix au Sénat, ce qui signifie que seuls 51 démocrates devraient signer pour adopter la législation.

« Je ne sais pas ce que signifie le mot compromis », a déclaré Sanders à propos des appels des républicains à travailler ensemble sur un paquet bipartisan à la Chambre haute. «Je sais qu’il y a plus de familles de travailleurs qui vivent aujourd’hui dans le désespoir économique qu’à n’importe quel moment depuis la Grande Dépression.

« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est attendre des semaines et des semaines et des mois et des mois pour aller de l’avant », a déclaré Sanders à propos de la nécessité d’un soulagement immédiat du coronavirus.

En tant que nouveau président du comité du budget du Sénat, Sanders aura un rôle essentiel dans la détermination des allocations de dépenses fédérales et des priorités au prochain Congrès. Un plan de relance du coronavirus proposé par le biais du rapprochement budgétaire donnerait les premiers signes de la façon dont Sanders utilisera le nouveau rôle.

Le président Joe Biden a proposé un programme de secours pour les coronavirus de 1,9 billion de dollars qui stimulerait davantage les gouvernements des États et locaux, les petites entreprises et aiderait à construire une infrastructure de déploiement de vaccins plus robuste, entre autres éléments de grande liste.

La proposition a été critiquée par de nombreux républicains et certains démocrates pour être trop grande et pas suffisamment ciblée.

« Nous allons le faire. Mais nous allons le faire pour protéger les gens ordinaires, pas seulement les riches et les puissants », a déclaré Sanders.

– Matthew Brown

Rubio et Romney adoptent des positions contrastées avant le deuxième procès de destitution de Trump

Les sénateurs républicains ont publiquement divergé dans leur évaluation du deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump. Le procès du Sénat intervient après que la Chambre des représentants a voté la destitution de Trump pour incitation à une foule de ses partisans qui ont pris d’assaut et saccagé le Capitole américain dans le but d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de novembre.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, était réceptif à la destitution du président.

Romney, le seul sénateur républicain à avoir voté pour condamner Trump lors de son premier procès de destitution au Sénat, a indiqué qu’il était prêt à voter pour condamner à nouveau Trump compte tenu de la gravité de l’accusation portée contre l’ancien président.

« Il ne fait aucun doute que l’article de mise en accusation envoyé par la Chambre suggère une conduite impie, mais nous n’avons encore entendu ni de l’accusation ni de la défense », a déclaré Romney sur « Fox News Sunday ».

« Je crois que ce qui est allégué et ce que nous avons vu, qui est une incitation à l’insurrection, est une infraction impénétrable », a affirmé Romney sur CNN. « Si non? quel est? » Il a demandé.

D’autres sénateurs du GOP ont adopté une vision plus sceptique du procès.

« Eh bien, tout d’abord, je pense que le procès est stupide », a déclaré le sénateur Marco Rubio, R-Fla., Sur « Fox News Sunday ». Rubio a fait valoir qu’il serait «arrogant» que le Sénat condamne Trump après son départ de ses fonctions, et que si l’ancien président «porte la responsabilité» de l’insurrection du Capitole, il est faux de «réveiller» la controverse.

« Tout ce que je dis, c’est que nous avons des choses vraiment importantes sur lesquelles travailler », a déclaré Rubio, affirmant que la destitution était un obstacle à l’unité. « Ce sera mauvais pour le pays, ce sera vraiment le cas », a déclaré Rubio.

Romney a exprimé un point de vue différent sur Fox News, arguant que «si nous voulons avoir l’unité», il doit y avoir «responsabilité» pour les actes répréhensibles de tous les acteurs, y compris Trump.

Ces derniers jours, d’autres sénateurs comme le sénateur Rand Paul, R-Ky., Ont affirmé que la destitution de Trump «détruirait» le Parti républicain. Le sénateur John Cornyn, du R-Texas, a menacé qu’une destitution post-présidentielle de Trump aboutirait finalement à la destitution de présidents démocrates comme Barack Obama.

À l’inverse, les sénateurs Lisa Murkowski, R-Alaska, et Ben Sasse, R-Neb., Ont également exprimé leur ouverture à destituer Trump.

– Matthew Brown

Sondage: les Américains sont positifs à propos de la réponse de Biden COVID-19, de la capacité d’unir le pays

Les Américains soutiennent largement la réponse du président Joe Biden au coronavirus et ses perspectives de rapprochement de la nation, selon un récent sondage ABC News.

Soixante-neuf pour cent des Américains approuvent les plans de Biden pour lutter contre la pandémie de coronavirus, tandis que 57% pensent que Biden peut donner suite à sa promesse d’unir une Amérique divisée.

Notamment, 40% des républicains approuvent également la réponse précoce de Biden au coronavirus, signalant une lune de miel bipartisane qui pourrait aider le président à mettre en œuvre ses plans plus ambitieux pour lutter contre le virus. Quatre-vingt-dix-sept pour cent des démocrates et 70% des indépendants soutiennent les premières mesures de Biden pour contenir la pandémie.

Après avoir pris ses fonctions mercredi, Biden a imposé un mandat de port de masque sur la propriété fédérale, a émis des ordres pour accélérer la distribution de vaccins et d’équipements de protection individuelle, et a émis une ordonnance exigeant que les voyageurs internationaux soient testés négatifs au COVID-19 avant de pouvoir entrer aux États-Unis.

Dimanche, Biden a signé des décrets qui ont simplifié la livraison de chèques de relance et élargi les programmes fédéraux d’aide alimentaire.

Quatre-vingt-un pour cent des Américains soutiennent le décret exigeant des masques sur la propriété fédérale. Cinquante-cinq pour cent des Américains ont également soutenu le renversement par Biden de l’interdiction de Trump de voyager depuis plusieurs pays à majorité musulmane, ainsi que son arrêt de la construction du mur frontalier à la frontière sud avec le Mexique. Soixante-cinq pour cent des Américains soutiennent la décision de Biden de rétablir le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, ou DACA, pour les jeunes sans papiers.

Les républicains s’opposent massivement à la fin de chacune de ces mesures par Biden, indiquant que la lune de miel bipartite du président sur la réponse aux coronavirus pourrait avoir ses limites dans un pays hyper polarisé.

L’unité était le thème central de l’inauguration de Biden. « Nous arrêtons les cris et abaissons la température. Sans unité, il n’y a pas de paix, seulement de l’amertume et de la fureur », a averti Biden lors de son discours. « L’unité est la seule voie à suivre. »

Soixante et onze pour cent des personnes interrogées qui ont entendu le discours de Biden l’ont trouvé convaincant, selon le sondage ABC News. Mais près d’un quart (24%) ont déclaré qu’ils étaient profondément sceptiques quant à sa capacité à combler les divisions de la nation.

– Matthew Brown

Le GOP de l’Arizona censure Cindy McCain, Jeff Flake et Doug Ducey

Le Parti républicain de l’Arizona a adopté samedi trois résolutions censurant les républicains de haut niveau: le gouverneur Doug Ducey, l’ancien sénateur Jeff Flake et Cindy McCain.

C’était un autre signe du mouvement du parti vers la droite.

Le parti a censuré Ducey sur sa décision d’imposer des règles d’urgence pendant la pandémie que le GOP a déclaré « restreindre les libertés personnelles et forcer le respect des décrets inconstitutionnels. »

Il a déclaré que McCain, qui a approuvé le président Joe Biden, « a soutenu les politiques et les candidats mondialistes » et « a condamné le président Trump pour ses critiques à l’égard de son mari et ses comportements mal placés par rapport aux résultats réels de la présidentielle ».

Et il a déclaré que Flake avait « condamné le Parti républicain, rejeté le populisme et rejeté les intérêts du peuple américain sur les intérêts mondialistes ». Le parti a suggéré à Flake de rejoindre les démocrates.

Sara Mueller, la directrice politique de Ducey, a accepté la censure dans la foulée.

« Ces résolutions n’ont aucune conséquence, et les gens qui les soutiennent ont perdu le peu d’autorité morale qu’ils pouvaient avoir autrefois », a-t-elle déclaré.

– Ronald J. Hansen, Yvonne Wingett Sanchez, République de l’Arizona

Trump a pesé le licenciement AG par intérim pour poursuivre des allégations de fraude électorale non fondées

Au cours de ses dernières semaines de mandat, le président de l’époque, Donald Trump, a pesé un plan visant à évincer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen et à le remplacer par un loyaliste au sein du ministère de la Justice lorsque Rosen a refusé de poursuivre les allégations infondées de Trump de fraude électorale, une personne familière avec l’affaire. dit USA TODAY.

La source qui n’est pas autorisée à commenter publiquement a déclaré que le plan, que Trump a finalement abandonné, a incité les principaux responsables de la justice restants à menacer une démission massive.

« Jusqu’à la toute fin, la pression n’a jamais cessé; la pression était réelle », a déclaré la source, décrivant les efforts de Trump pour contraindre les procureurs fédéraux à entreprendre une campagne visant finalement à annuler l’élection du président Joe Biden.

Le plan, rapporté pour la première fois par le New York Times, impliquait de remplacer Rosen par Jeffrey Clark, que Trump avait nommé à la tête de la Division de l’environnement et des ressources naturelles de la Justice et qui a ensuite été chef par intérim de la Division civile.

Si l’effort avait été poursuivi, Clark, qui avait précédemment soulevé des préoccupations concernant la fraude électorale au sein du département, aurait été en mesure d’agir au nom de Trump pour contester les résultats des élections en Géorgie, où le président avait auparavant fait pression sur des représentants de l’État.

– Kevin Johnson et Sarah Elbeshbishi