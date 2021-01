L’année 2020 est peut-être derrière nous, mais nous n’en avons pas encore fini avec les élections de 2020.

Cette semaine, le nouveau Congrès se met au travail, deux scrutins en Géorgie mardi détermineront le contrôle du Sénat et la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral sera certifiée par le Congrès. Biden a également encore quelques choix du Cabinet à annoncer – y compris son candidat au poste de procureur général – alors qu’il planifie son investiture.

Voici les prochaines dates à regarder:

Mardi: deuxième tour du Sénat en Géorgie.

Mercredi: le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier: Inauguration de Biden, qui prêtera serment.

Le secrétaire d’État géorgien tiendra une conférence de presse après les révélations de l’appel de Trump

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, un républicain, a annoncé une conférence de presse lundi un jour après que le Washington Post a rapporté pour la première fois un appel entre le président Donald Trump et les hauts responsables électoraux les pressant de « trouver » plus de voix pour lui.

Raffensperger n’a pas encore commenté publiquement l’appel.

La conférence est prévue pour 15h00 HNE au Georgia State Capitol.

Trump a pris quelques critiques des républicains au cours de l’appel. La Républicaine Liz Cheney, R-Wyo., Troisième républicain de la Chambre, a déclaré lundi aux journalistes à Capitol Hill que l’appel était « profondément troublant ».

– Nicolas Wu

2 démocrates de la Chambre demandent au FBI d’enquêter sur l’appel de Trump au responsable des élections en Géorgie

Deux démocrates de la Chambre ont demandé au FBI d’ouvrir une enquête pénale sur l’appel du président Donald Trump avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, dans lequel le président lui a demandé de «trouver» plus de voix pour annuler la victoire de Joe Biden.

«En tant que membres du Congrès et anciens procureurs, nous pensons que Donald Trump s’est engagé dans la sollicitation ou dans le complot en vue de commettre un certain nombre de crimes électoraux. Nous vous demandons d’ouvrir une enquête pénale immédiate sur le président », ont écrit les représentants Ted Lieu de Californie et Kathleen Rice de New York au directeur du FBI, Christopher Wray.

Le FBI a reconnu avoir reçu le renvoi, mais a refusé d’autres commentaires.

Dans un appel signalé hier par le Washington Post, Trump a dit à Raffensberger, un républicain, de modifier le résultat de l’élection.

« Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État », a déclaré le président dans un enregistrement de l’appel publié par les médias.

Les deux démocrates de la Chambre ont déclaré que les preuves de la fraude électorale de Trump étaient «maintenant au grand jour».

La Géorgie a rappelé ses résultats à trois reprises et a réaffirmé à chaque fois la victoire de Biden malgré les allégations non fondées de Trump de fraude électorale massive à son encontre. Biden a remporté l’État par 12670 voix.

Les démocrates ont martelé le président au cours de cet appel, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., le qualifiant d’infraction impénétrable. La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., Un fervent défenseur du président, a déclaré lundi matin sur « Fox & Friends » que l’appel n’était « pas un appel utile. »

Mais un haut démocrate de la Chambre, le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., a pris un ton plus prudent lors d’une conférence de presse de lundi, disant aux journalistes qu’il n’avait pas examiné la transcription de l’appel et que « nous ne regardons pas en arrière, nous » nous attendons avec impatience l’inauguration de Joe Biden. «

-Nicholas Wu

L’allié de Trump, Blackburn, a déclaré que l’entretien du président avec un responsable géorgien « n’était pas un appel utile »

Les démocrates et certains républicains ont vivement dénoncé la demande du président Donald Trump au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de « trouver » suffisamment de voix pour lui remettre les électeurs de l’État, ce qui a été révélé dans un enregistrement publié dimanche par le Washington Post. Le sénateur Dick Dubin, D-Ill., A suggéré que l’appel «ne mérite rien de moins qu’une enquête criminelle».

Le sénateur Marsha Blackburn, R-Tenn. – un fervent partisan du président – n’est pas allé aussi loin, mais a déclaré lundi à Fox News que tout le monde avait déclaré « que cet appel n’était pas un appel utile ».

Blackburn est l’un des douze sénateurs qui ont juré de s’opposer à la certification de la défaite de Trump par le président élu Joe Biden au collège électoral lors d’une session conjointe du Congrès mercredi, citant des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée. Mais lors d’une interview avec « Fox & Friends », Blackburn a souligné que « ce sont les États qui vont résoudre ce problème ».

« Nous n’avons pas d’élections fédéralisées dans ce pays. Nous ne voulons pas d’élections fédéralisées dans ce pays », a déclaré Blackburn. « Mais ce sera à ces législatures d’État et à ces élus, et non à des fonctionnaires non élus ou nommés, de prendre ces décisions. »

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré à Fox News qu’il n’avait pas écouté l’enregistrement de l’appel de Trump avec Raffensperger, mais l’a rejeté comme une « distraction » des élections plus importantes de mardi pour les sièges du Sénat de son État.

«Nous devons garder le contrôle de la majorité au Sénat américain», a déclaré Kemp. Mais « le cheval a quitté la grange ici en Géorgie », concernant le résultat de l’élection présidentielle, a-t-il déclaré.

« Notre élection a été certifiée. Les électeurs ont voté. »

David Perdue, dont le premier mandat au Sénat s’est terminé dimanche avec la clôture du 116e Congrès, a déclaré à Fox News qu’il ne pensait pas que la révélation des efforts de Trump pour faire pression sur Raffensperger aurait un impact sur le second tour du Sénat et sa course pour un deuxième mandat. Et plutôt que de critiquer le président, Perdue a pris pour cible Raffensperger.

« Je suis toujours choqué qu’un membre du Parti républicain enregistre un président en exercice et le laisse ensuite divulguer. C’est dégoûtant à mon avis », a déclaré Perdue.

Défendant l’appel téléphonique de Trump, Perdue a déclaré: « Ce que le président a dit dans cette bande aujourd’hui n’est pas différent de ce qu’il dit depuis deux mois ».

– William Cummings

Raffensperger dit qu’une enquête de DA sur l’appel de Trump serait « appropriée »

Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger a déclaré qu’il serait « approprié » que le procureur du comté de Fulton enquête sur la demande du président Donald Trump de « trouver » suffisamment de votes pour faire de lui le vainqueur de l’élection présidentielle de l’État, qu’il a perdue au profit du président élu. Joe Biden par près de 12 000 voix.

Dimanche, le Washington Post a publié un enregistrement de la conversation d’une heure que Trump a eue la veille avec Raffensperger. Dans l’appel, Trump répète plusieurs allégations précédemment démenties de fraude électorale pour expliquer pourquoi Raffensperger devrait «recalculer» le total des votes, qui a été certifié après des recomptages manuels et automatiques.

« Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que ce que nous avons », a déclaré Trump à Raffensperger. « Parce que nous avons gagné l’Etat. »

Le président a également averti sans fondement le responsable de l’État républicain qu’il pourrait commettre « une infraction pénale » en n’agissant pas sur les allégations de fraude non prouvées.

Vérification des faits:Les affirmations inventées de Trump sur les faux votes de la Géorgie lors d’un appel téléphonique controversé

Le New York Times a rapporté que l’appel était le 19 lancé au bureau de Raffensperger depuis le standard de la Maison Blanche depuis les élections du 3 novembre. Raffensperger n’a pas contesté ce nombre lorsqu’on l’a interrogé lundi sur «Good Morning America» sur ABC.

« Je n’ai jamais cru qu’il était approprié de parler avec le président. Mais il a poussé – et je suppose qu’il a demandé à son personnel de nous pousser et qu’ils voulaient l’appel », a déclaré Raffensperger, expliquant qu’il avait hésité à parler au président parce qu’ils étaient toujours impliqué dans des litiges liés à l’élection. « Mais nous avons pris l’appel et nous avons eu une conversation. Il a fait la majeure partie de la conversation, nous avons fait la plupart de l’écoute, mais je voulais faire valoir que les données dont il dispose sont tout simplement fausses. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait d’ouvrir une enquête criminelle sur cet appel, il a dit qu’il serait en conflit d’intérêts, mais a ajouté: « Je comprends que le procureur du comté de Fulton veut l’examiner. C’est peut-être le lieu approprié pour aller. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la demande de Trump de modifier le total des votes était illégale, Raffensperger a répondu: «Je ne suis pas avocat».

« Tout ce que je sais, c’est que nous allons suivre la loi, suivre le processus. La vérité compte, et nous combattons ces rumeurs depuis deux mois », a-t-il déclaré.

Raffensperger a déclaré qu’il avait voté pour Trump. Lorsqu’on lui a demandé s’il voterait à nouveau pour le président, Raffensperger a répondu: « Je soutiens les républicains. Je l’ai toujours fait, je le ferai probablement toujours. »

Lorsqu’il a été pressé, il a déclaré: « Eh bien, le président Trump n’est pas sur le bulletin de vote en 2024 pour le moment, nous devrons donc simplement attendre et voir ce qui se passerait. »

– William Cummings

Rapports: Trump donnera aux représentants Devin Nunes et Jim Jordan la médaille de la liberté

Le président Donald Trump prévoit d’attribuer la médaille présidentielle de la liberté aux représentants Devin Nunes, R-Calif., Et Jim Jordan, R-Ohio, selon des rapports d’Axios et du Washington Post.

Nunes et Jordan ont défendu avec zèle le président dans le cadre de sa destitution et de l’enquête de l’ancien conseiller spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe.

Trump prévoit d’attribuer à Nunes la médaille, la plus haute distinction civile du pays, lundi, selon les rapports. Axios et le Post ont déclaré que Jordan devrait être honoré la semaine prochaine.

Trump a déclaré en octobre 2018 qu’il pensait que Nunes méritait le prix, bien qu’il l’ait d’abord appelé à tort la médaille d’honneur. Trump a déclaré que Nunes l’avait mérité pour l’avoir défendu à travers les allégations selon lesquelles sa campagne était de connivence avec le Kremlin.

« Ce qu’il a vécu et sa bravoure, il devrait obtenir une médaille très importante », a déclaré Trump.

En mai 2020, il a félicité Jordan et Nunes, qui, selon lui, « n’arrêteraient pas » d’essayer de le défendre.

« Vous méritez une médaille. Vous méritez l’équivalent des prix Pulitzer », a déclaré Trump aux membres du Congrès. « Ils devraient retirer le prix Pulitzer à tous ces faux journalistes qui ont obtenu un prix Pulitzer. »

Les critiques, cependant, disent que les deux hommes ont utilisé l’obscurcissement et la tromperie alors qu’ils cherchaient à protéger la Maison Blanche de tout examen. Ces critiques ont été perturbés par les informations faisant état du plan de Trump d’honorer ses deux alliés du Congrès.

« Je me sens pour tous les grands Américains qui ont reçu la Médaille de la Liberté au fil des décennies. Quelle est la prochaine étape, la peinture au pistolet MAGA sur les murs du WH? » a tweeté David Axelrod, ancien conseiller du président Barack Obama.

– William Cummings

Trump et Biden vont s’interrompre en Géorgie à la veille du second tour du Sénat

Le président Donald Trump et le président élu Joe Biden doivent se rendre en Géorgie lundi pour soutenir les candidats respectifs de leurs partis lors des deux scrutins de Géorgie qui détermineront le contrôle du Sénat américain.

Trump devrait comparaître avec Davide Perdue et Kelly Loeffler, les deux titulaires du Sénat républicain qui n’ont pas réussi à remporter la majorité des voix le 3 novembre, tandis que Biden sera perplexe pour leurs adversaires démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock.

Parce que le 116e Congrès s’est terminé dimanche, Loeffler et Perdue ne sont pas des sénateurs en exercice et leur retour pour la nouvelle session dépendra du résultat des courses de mardi. Les sondages indiquent une course serrée pour les deux sièges du Sénat et, bien que les démocrates semblent avoir un avantage dans les retours de vote anticipés, les républicains comptent sur une participation massive en personne mardi.

Plus:Kamala Harris lance l’appel de Trump à Raffensberger en retour en Géorgie pour aider à remporter les courses au second tour du Sénat

Mais Trump a jeté des doutes sur l’intégrité des élections en Géorgie, qualifiant la semaine dernière le second tour des élections « illégales et invalides », ce qui, selon certains républicains, pourrait décourager les ardents partisans de Trump de se rendre pour voter. Et dimanche, la course s’est encore compliquée lorsque le Washington Post a publié un enregistrement d’un téléphone dans lequel Trump a fait pression sur le secrétaire d’État géorgien pour « recalculer » les résultats de l’élection du 3 novembre et « trouver » suffisamment de votes pour faire de lui le gagnant.

La vice-présidente élue Kamala Harris était à Savannah dimanche, faisant campagne pour Ossoff et Warnock juste après l’annonce de l’appel extraordinaire de Trump.

« Avez-vous tous entendu parler de cette conversation enregistrée? Eh bien, c’était certainement la voix du désespoir, très certainement cela », a déclaré Harris aux spectateurs lors du rallye. « Et c’était un abus de pouvoir audacieux et audacieux de la part du président des États-Unis. »

– William Cummings et Phillip Bailey