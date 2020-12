USA TODAY continue sa couverture de la préparation de l’investiture du président élu Joe Biden et de la législation de fin d’année adoptée par le Congrès, y compris le plan de secours économique COVID-19 de 900 milliards de dollars adopté lundi.

Dates à surveiller:

6 janvier:Le Congrès comptera et certifiera les résultats électoraux lors d’une session conjointe.

20 janvier:Inauguration de Biden qui prêtera serment.

Biden donne des détails supplémentaires sur le prochain stimulus

WILMINGTON, Dél. – Le président élu Joe Biden a offert mardi son évaluation la plus détaillée de ce qu’il espère voir dans une autre série de mesures de relance économique l’année prochaine, repoussant le pessimisme quant à la possibilité pour le Congrès de répéter le type d’accord bipartisan. cela a abouti à l’accord de 900 milliards de dollars négocié cette semaine.

Biden a fait l’éloge de l’accord, qui se rendra bientôt à la Maison Blanche pour la signature du président Donald Trump, mais il a répété une affirmation de longue date selon laquelle cette mesure ne constituait qu’un «acompte» et qu’il demanderait aux législateurs des milliards de plus l’année prochaine.

« Le Congrès a fait son travail cette semaine », a déclaré Biden aux journalistes. « Je peux et je dois leur demander de recommencer l’année prochaine. »

Biden a proposé plusieurs politiques spécifiques qu’il s’attend à ce que le prochain projet de loi de relance comprenne, comme les paiements directs – une idée qui a été soutenue par Trump et certains démocrates mais qui a été laissée de côté dans les premières versions du dernier stimulus – les dépenses pour la distribution de vaccins et l’aide à les gouvernements locaux, un point de friction entre démocrates et républicains qui a finalement été écarté de la mesure approuvée lundi. Biden a également mentionné un moratoire prolongé sur les expulsions et les saisies ainsi que des allocations de chômage prolongées, qui, en vertu de la nouvelle législation, expireront en mars.

Biden a écarté le scepticisme quant à la capacité des législateurs à adopter un autre stimulus l’année prochaine, étant donné que la dernière mesure a mis huit mois pour se frayer un chemin au Congrès et ce n’est qu’après que le Congrès a abandonné certaines des dispositions les plus controversées en jeu, y compris l’aide aux États et aux gouvernements locaux et la protection de la responsabilité des entreprises, recherchée par les républicains.

«Je ne pense pas du tout que ce soit une lune de miel. Je pense que c’est un cauchemar », a déclaré Biden, affirmant que les républicains entendraient leurs électeurs confrontés à des troubles économiques ainsi que les démocrates. «Ils ne me font pas une faveur.»

Bien qu’il n’ait pas offert de détails, Biden a déclaré à plusieurs reprises que la prochaine série de mesures de relance devrait inclure un investissement considérable dans la distribution de vaccins.

« Nous aurons besoin de plus d’aide pour distribuer entièrement le vaccin. Nous allons avoir besoin de plus de tests, afin de pouvoir ouvrir nos écoles », a-t-il déclaré aux journalistes mardi. « Nous aurons besoin de plus de financement pour aider les pompiers et la police , dont beaucoup sont licenciés au moment où je parle. Il en va de même pour les infirmières qui risquent leur vie en première ligne. «

Le programme de 900 milliards de dollars fournira jusqu’à 600 dollars de paiements aux particuliers, ce qui sera progressivement supprimé pour les personnes qui gagnent plus de 87 000 dollars par an; prolonger de 11 semaines l’assurance-chômage hebdomadaire de 300 $, jusqu’à la mi-mars; prolonger le moratoire sur les expulsions jusqu’au 31 janvier; étendre un programme de prêts pour les petites entreprises et fournir 13 millions de dollars de prestations pour l’aide nutritionnelle supplémentaire

– John Fritze et Bart Jansen

Biden blâme Trump pour son manque de réponse au cyber-piratage

WILMINGTON, Del. – Le président élu Joe Biden a fustigé la réponse du président Donald Trump au piratage informatique des agences gouvernementales et des entreprises américaines, affirmant que l’administration doit identifier publiquement le coupable de l’attaque sophistiquée et prendre des mesures en réponse.

« Cet assaut s’est produit sous la surveillance de Donald Trump, alors qu’il ne regardait pas », a déclaré Biden aux journalistes du Queen Theatre. «C’est toujours sa responsabilité en tant que président de défendre les intérêts américains pour les quatre prochaines semaines. Rassurez-vous, même s’il ne le prend pas au sérieux, je le ferai.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Biden a reconnu que l’attaque reste inconnue. Mais il a déclaré que cela avait commencé fin 2019 et que le secrétaire d’État Mike Pompeo et le procureur général William Barr avaient chacun suggéré que la Russie était responsable.

« Cela correspond certainement à la longue histoire de la Russie en matière de cyber-activités imprudentes et perturbatrices », a déclaré Biden.

Biden a accueilli les dirigeants du Congrès des deux parties critiquant l’attaque et se préparant à agir. Mais il a critiqué Trump pour ne pas avoir donné la priorité à la cybersécurité en éliminant ou en rétrogradant les responsables de la cybersécurité et «la minimisation irrationnelle par le président Trump de la gravité de l’attaque. Trop c’est trop. »

Biden a déclaré que le Pentagone avait retardé l’information des membres de son équipe de transition sur le piratage et d’autres problèmes.

«Je ne vois aucune preuve qu’il est sous contrôle», a déclaré Biden en réponse à l’affirmation de Trump peu de temps après la découverte de l’attaque.

Biden a déclaré que son administration et le Congrès devaient avertir les adversaires que de telles attaques entraîneraient des coûts, qu’il est prêt à imposer, pour empêcher de futures attaques.

«Nos adversaires sont très capables», a déclaré Biden. «Les cybermenaces sont parmi les plus grandes menaces pour notre sécurité au 21e siècle.»

– Bart Jansen et John Fritze

Trump doit attendre pour signer le projet de loi de dépenses COVID-19 – il est «inscrit»

WASHINGTON – Il faudra peut-être quelques jours avant que le président Donald Trump ne signe réellement le projet de loi de secours COVID-19.

D’une part, il n’a pas encore atteint la Maison Blanche.

Le plan de sauvetage de 900 milliards de dollars passe par «l’enrôlement», le processus par lequel le projet de loi final «est imprimé sur du papier parchemin, signé par les responsables appropriés de la Chambre et du Sénat, et soumis au président pour signature», selon le site Web du Sénat américain.

L’adhésion à cette nouvelle loi prendra du temps.

Le projet de loi complet – qui est joint à un plan de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement fédéral jusqu’au 30 septembre, à la fin de l’année fiscale – compte près de 5600 pages. L’impression a pris plusieurs heures.

On s’attend à ce que Trump signe le projet de loi, à terme, dès qu’il arrivera à son bureau.

– David Jackson

Trump devrait signer le projet de loi de relance COVID-19

Le Sénat a adopté lundi un paquet de secours de 900 milliards de dollars pour le COVID-19, envoyant le projet de loi au président Donald Trump pour qu’il le signe mardi. Il enverra des millions d’Américains des paiements directs et sauvera des milliers de petites entreprises à travers le pays qui luttent pour rester ouvertes dans la pandémie COVID-19 après une impasse de plusieurs mois qui s’est terminée avec l’aide d’un dîner spécial à la maison de la sénatrice Alaska GOP Lisa Murkowski.

La mesure était jointe à un projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement fédéral jusqu’au 30 septembre 2021 (fin de l’exercice) pour former un projet de loi de près de 5600 pages qui est l’un des plus grands textes législatifs jamais abordés par le Congrès. . Son adoption laisse espérer que cela signale que la coopération avec le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pourrait être possible en 2021.

Plus tôt dans la soirée, la Chambre a adopté la mesure 359-53. Quelques heures plus tard, le Sénat l’a approuvé par un vote de 92 voix contre 6. Trump devrait le signer aujourd’hui. S’il signera la loi sur la défense nationale, c’est une autre question. Si Trump opposait son veto à la NDAA, McConnell dit que le Sénat reviendrait le 29 décembre concernant une dérogation du Congrès.

Sortie avec Betsy DeVos, avec Miguel Cardona?

Le président élu Joe Biden est sur le point de nommer Miguel Cardona au poste de secrétaire du ministère de l’Éducation, ont rapporté plusieurs médias, choisissant un des principaux partisans de la réouverture des écoles pendant la pandémie de coronavirus.

«L’éducation en personne est trop importante pour nos enfants pour perturber davantage leur éducation», a écrit Cardona dans une lettre aux surintendants des écoles du Connecticut en novembre, «à moins et jusqu’à ce que les conditions locales dictent spécifiquement la nécessité de le faire.

Cardona dirigerait l’objectif de Biden de rouvrir toutes les écoles publiques au cours des 100 premiers jours de son administration s’il était confirmé par le Sénat américain. Son choix ajouterait également un autre Latino au Cabinet de plus en plus diversifié de Biden.

Cardona a été chef de l’éducation du Connecticut pendant 16 mois après avoir travaillé comme éducateur dans une école publique pendant deux décennies.

—Joey Garrison

Le représentant Speier qualifie le scandale de tricherie de West Point de profondément troublant

Plus de 70 élèves-officiers de l’Académie militaire américaine de West Point ont été accusés d’avoir triché à un examen de mathématiques, le pire scandale académique depuis les années 1970 sur le premier terrain d’entraînement des officiers de l’armée.

Cinquante-huit cadets ont admis avoir triché à l’examen, qui a été administré à distance en raison de la pandémie de COVID-19. La plupart d’entre eux ont été inscrits à un programme de réadaptation et seront en probation pour le reste de leur temps à l’académie. D’autres ont démissionné et certains font face à des audiences qui pourraient entraîner leur expulsion.

La représentante Jackie Speier, D-Californie, qui dirige le panel du personnel du Comité des services armés de la Chambre, a déclaré qu’elle trouvait le scandale profondément troublant et que West Point devait fournir plus de transparence pour déterminer l’étendue de la tricherie.

«Nos cadets de West Point sont la crème de la crème et doivent faire preuve d’un caractère et d’une intégrité irréprochables», a déclaré Speier. « Ils doivent être tenus au même niveau élevé lors de l’apprentissage à distance qu’en personne. »

—Tom Vanden Brook

Kamala Harris fait campagne pour Ossoff, Warnock en Géorgie

Le vice-président élu Kamala Harris a fait campagne lundi en Géorgie pour deux candidats démocrates au Sénat dont la course déterminera le contrôle de la chambre.

Elle a fait campagne pour Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock, qui défient les Sénateurs républicains David Perdue et Kelley Loeffler, respectivement. Le Sénat compte désormais 50 sénateurs républicains et 48 membres qui se réunissent avec les démocrates. Si les deux challengers gagnent, Harris pourrait rompre les liens avec le Sénat en faveur des priorités de Biden.

Harris a récité les priorités du président élu Joe Biden pour étendre Medicare et Medicaid, tripler le financement du titre I pour les écoles et fournir une assistance aux acheteurs d’une première maison.

«Tout est en jeu», a déclaré Harris.

Warnock avait déclaré plus tôt que les démocrates fourniraient mieux des soins de santé et distribueraient le vaccin contre le COVID-19 avant de reconstruire le pays avec un programme d’infrastructure.

«Nous devons distribuer le vaccin de manière sûre et efficace», a déclaré Warnock. «Nous devons nous assurer que les communautés de couleur et les autres communautés marginalisées ne se retrouvent pas à l’arrière de la ligne.»

Un petit groupe de manifestants s’est rassemblé à l’extérieur de l’événement, avec plusieurs pancartes. «Kamala est un socialiste», disait un panneau.

La Géorgie soutient de manière fiable les républicains dans tout l’État depuis des décennies, mais Biden a battu le président Donald Trump cette année. Harris avait prévu deux événements de campagne lundi, mais a dû retourner à Washington pour voter sur le plan de relance COVID-19 et la législation fédérale sur les dépenses.

«Vous avez fait ce que personne ne pensait pouvoir faire», a déclaré Harris aux électeurs géorgiens. « Vous savez, rien de bon ne vient sans demander un peu plus. »

Biden a fait campagne à Atlanta le 15 décembre. Trump s’est rendu dans l’État le 5 décembre et a déclaré qu’il reviendrait le 4 janvier. Le vice-président Mike Pence a également fait campagne en Géorgie.

Plus de 1,4 million de personnes ont déjà voté lors du second tour et le vote se termine le 5 janvier.

– Bart Jansen