CLEVELAND – Si les Browns voient leurs espoirs en séries éliminatoires considérablement endommagés par une défaite dimanche contre les Jets de New York, la pandémie COVID-19 restera dans les mémoires comme un coupable.

Le secondeur intermédiaire de départ BJ Goodson a été placé sur la liste de réserve / COVID-19 samedi après avoir été testé positif pour le virus.

Ensuite, les quatre meilleurs receveurs des Browns – Jarvis Landry, Rashard Higgins, la recrue Donovan Peoples-Jones et KhaDarel Hodge – et le secondeur recrue Jacob Phillips ont été identifiés comme des contacts étroits à haut risque de Goodson.

Les six joueurs ne seront pas disponibles pour jouer dimanche lorsque les Browns (10-4) doivent affronter les Jets de New York (1-13) au MetLife Stadium.

Les Browns peuvent décrocher une place en séries éliminatoires lors de la semaine 16 s’ils battent les Jets et qu’une des autres équipes au cœur de la course des wild-card de l’AFC perd. Les équipes à surveiller sont les Miami Dolphins, les Indianapolis Colts et les Baltimore Ravens. Les Browns ne sont pas apparus en séries éliminatoires depuis 2002.

Bien que les Jets n’aient remporté qu’un seul match cette saison – 23-20 contre les Rams de Los Angeles la semaine dernière – vaincre n’importe quelle équipe de la ligue devrait être difficile avec un corps de réception épuisé.

Pendant ce temps, les Browns ont activé la recrue partant du plaqueur gauche Jedrick Wills. Il a atterri sur la liste de réserve / COVID-19 jeudi en tant que contact étroit d’un employé non-Browns qui a été testé positif pour le virus.

Les Browns ont également élevé le centre Javon Patterson de l’équipe d’entraînement à la liste active en tant que remplaçant du COVID-19.

L’équipe a annoncé les transactions impliquant Goodson, Wills et Patterson quelques heures après avoir publié une déclaration indiquant qu’un joueur avait été testé positif au COVID-19.

Goodson ne sera pas disponible pour affronter les Jets et les Steelers de Pittsburgh lors de la finale de la saison régulière du 3 janvier en raison des protocoles COVID-19. Les protocoles ont été modifiés le 15 décembre pour stipuler que tous les joueurs testés positifs pour le virus, même ceux qui sont symptomatiques, ne peuvent pas revenir avant 10 jours après le prélèvement de l’échantillon qui a été testé positif.

Une acquisition d’agent libre en mars, Goodson mène les Browns avec 91 plaqués et a un demi-sac, deux interceptions, six passes défensives et un échappé récupéré.

Les autres secondeurs clés sur lesquels on comptera probablement pour combler le vide sont Sione Takitaki, la recrue Jacob Phillips, Mack Wilson et Malcolm Smith, qui est douteux d’affronter les Jets en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’entraîneur Kevin Stefanski a décidé de faire de Wilson un inactif en bonne santé lors de la victoire 20-6 de la semaine dernière contre les Giants de New York, mais le coordinateur défensif Joe Woods a déclaré que jeudi Wilson avait l’intention de jouer contre les Jets.

Même avec Wills de retour, les Browns seront toujours en retard sur la ligne offensive dimanche parce qu’ils ont exclu le garde droit Wyatt Teller (cheville) pour le deuxième match consécutif.

Le choix de la recrue de cinquième ronde, Nick Harris, devrait prendre le départ à la place de Teller. Chris Hubbard a débuté pour Teller contre les Giants, mais Hubbard a subi une blessure au genou de fin de saison lors du deuxième jeu offensif, obligeant les Browns à convoquer Harris du banc.

– Nate Ulrich, Akron Beacon Journal