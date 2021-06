Mises à jour mondiales sur le coronavirus: Merkel prévient que l’Europe est «sur la glace mince» alors que les inquiétudes concernant la variante delta augmentent

L’Inde a établi un record national en une seule journée de plus de 8 millions de doses de vaccin administrées plus tôt cette semaine. Mais les experts craignent que de faibles stocks de vaccins ne rendent le pays incapable de prévenir une troisième vague d’infections, a rapporté Bloomberg News. Au moins 390 000 personnes sont mortes du virus en Inde, bien que les experts disent que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.