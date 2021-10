Mises à jour météorologiques de la semaine 4 de la NFL: la pluie, le vent pour les Texans-Bills, les Buccaneers-Patriots, plus pourraient affecter les décisions de démarrage de fantaisie, de sit ’em

Les prévisions météorologiques de la semaine 4 de la NFL ont quelques problèmes mineurs de vent et de pluie légère, mais il semble que nous allons traverser le premier mois de la saison sans panique majeure liée à la météo. Bien sûr, même un match dans de mauvaises conditions suffit à amener les propriétaires de fantasy football à suranalyser leurs décisions de départ, de sit ’em, donc, avec l’aide de Le météorologue de RotoGrinders Kevin Roth, nous avons les mises à jour météo que vous devez connaître avant de verrouiller vos files d’attente.

Mises à jour météo de la semaine 4 de la NFL

Lions @ Ours. Il y a de fortes chances que ce jeu connaisse de la pluie à un moment donné, peut-être tout le jeu, mais il ne devrait pas y avoir trop de vent. Cela maintient Allen Robinson et TJ Hockenson en jeu, mais tout le monde pourrait être inutilement risqué car ils sont déjà sur des bulles de départ.

Texans @ Bills. Le vent ne devrait pas être un problème, mais avec des chances de pluie oscillant autour de 70%, les conditions semblent glissantes pour tout ou partie de ce jeu. L’impact se résumera à la force de la pluie à un moment donné. Pour l’instant, il semble que le pire sera passé au coup d’envoi, alors ne paniquez pas trop si vous voyez des scènes laides dans les émissions d’avant-match. Cela ne semble pas assez mauvais pour mettre sur le banc des joueurs clés, surtout compte tenu de la médiocrité de la défense des Texans (et du volume cible élevé de Brandin Cooks). Les kickers et les franges WR3 (Gabriel Davis) sont les seuls soucis.

Colts @ Dauphins. Les températures élevées (milieu des années 80), le vent doux (10-13 mph) et la possibilité que la pluie s’accumule plus tard dans le jeu (20 %) ne suffisent pas à vous effrayer des débutants normaux dans ce jeu (pas si il y en a tellement).

Seahawks @ 49ers. Les vents devraient vraiment augmenter dans la seconde moitié de ce match, mais avec des conditions claires attendues, il n’y a aucune raison de mettre sur le banc les partants habituels. Les deux botteurs sont les seuls joueurs qui pourraient être mieux laissés sur les bancs.

Steelers @ Packers. Il y a 50 à 60% de chances de pluie pour ce match, mais des vents légers sont attendus. À moins d’une averse soudaine, les conditions humides ne devraient pas trop affecter le jeu de passes des Steelers, et vous n’allez certainement pas mettre Aaron Rodgers ou Davante Adams sur le banc.

Boucaniers @ Patriotes. Attendez-vous à de la pluie pour celui-ci, surtout en seconde période. Comme la plupart des autres jeux, on ne s’attend pas à beaucoup de vent, vous ne pouvez donc pas risquer de mettre sur le banc des joueurs clés dans le jeu de passe des Bucs.

