Mises à jour finales en direct de Wimbledon 2023: Nole dans Serach of No.8, Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz

Wimbledon 2023 Finale Messieurs Simples EN DIRECT : L’affrontement de championnat au All England Lawn Tennis and Croquet Club est à nos portes et nous avons une finale entre nos mains alors que le septuple champion de Wimbledon, Novak Djokovic, semble égaliser le record de Roger Federer sur gazon lorsqu’il affronte l’espagnol le mieux classé. la sensation Carlos Alcaraz dimanche.

Djokovic a également la chance d’étendre son record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple masculin à 24 avec une victoire à SW19 contre Alcaraz, 20 ans.