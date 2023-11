Mises à jour et analyses en direct sur l’invasion de Gaza

L’actrice israélienne Gal Gadot serait à l’origine de la projection à Hollywood d’une vidéo de 47 minutes sur les atrocités commises par le groupe terroriste Hamas lors de l’attaque surprise du 7 octobre contre Israël.

Les images, fournies par les Forces de défense israéliennes (FDI), seront montrées à un groupe sélectionné de célébrités et de personnalités influentes, a rapporté i24 News. La première projection devrait accueillir 120 spectateurs, avec d’éventuelles projections supplémentaires en fonction de l’intérêt.

Aux petites heures du 7 octobre, les terroristes du Hamas ont infiltré Israël, tuant 1 400 Israéliens et prenant 240 personnes, dont des étrangers, qui restent en otages dans la bande de Gaza.

Les images seront diffusées cette semaine sous le titre « Témoins du massacre du 7 octobre » à Los Angeles et à New York, selon les informations de L’enveloppement. L’American Jewish Committee et l’Anti-Defamation League aident à organiser la projection des images.

