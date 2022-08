Mises à jour en direct : vote final du Sénat sur le projet de loi sur le climat et la fiscalité

La sénatrice Kyrsten Sinema, démocrate de l’Arizona, a annoncé jeudi qu’elle soutiendrait l’avancement du paquet climat, fiscalité et soins de santé de son parti, ouvrant la voie à un élément majeur de l’agenda national du président Biden pour passer au Sénat ce week-end.

Pour gagner le soutien de Mme Sinema, les dirigeants démocrates ont accepté de supprimer une augmentation d’impôt de 14 milliards de dollars sur certains riches gestionnaires de fonds spéculatifs et dirigeants de capital-investissement auxquels elle s’était opposée, de modifier la structure d’un impôt minimum de 15% sur les sociétés et d’inclure l’argent de la sécheresse. au profit de l’Arizona.

Mme Sinema avait été la dernière à résister au paquet après que le sénateur Joe Manchin III, démocrate de Virginie-Occidentale, ait conclu un accord avec les meilleurs démocrates à la fin du mois dernier qui a ressuscité un plan qui semblait s’être effondré.

Son soutien a rapproché les démocrates de la promulgation du paquet et de la récupération des éléments clés de leur programme national. Il est intervenu un peu plus d’une semaine après que M. Manchin et le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, ont stupéfié leurs collègues avec un accord visant à inclure dans la législation des centaines de milliards de dollars pour des programmes climatiques et énergétiques et des augmentations d’impôts, sur en tête d’une proposition visant à réduire le prix des médicaments sur ordonnance et à étendre les subventions élargies de l’assurance maladie.

“Depuis plus d’un an, j’ai clairement indiqué l’importance de veiller à ce que toutes les lois restent réfléchies et ciblées pour aider notre économie à croître”, a déclaré Mme Sinema dans un communiqué samedi après un vote procédural clé.

Le paquet final, a-t-elle ajouté, “réduit les coûts pour les Arizonans de tous les jours, rend les soins de santé plus abordables et accessibles, sécurise l’avenir de l’eau et de l’énergie de l’Arizona et crée des emplois – et le fait d’une manière qui stimule l’innovation et la compétitivité économique de l’Arizona afin que les Arizonans puissent construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles.

Avec les républicains unis dans l’opposition, la mesure a besoin du soutien unanime des démocrates pour avancer au Sénat 50-50, de sorte que les démocrates ne peuvent se permettre une seule défection.

Mme Sinema avait insisté sur la suppression d’une disposition qui aurait limité le traitement fiscal préférentiel des revenus gagnés par certains riches gestionnaires de fonds spéculatifs et dirigeants de capital-investissement. Les démocrates ont plutôt ajouté une nouvelle taxe d’accise de 1% que les entreprises devraient payer sur le montant des actions qu’elles rachètent.

Cette disposition, ont déclaré les démocrates, a été incluse pour garantir que le paquet réduise toujours le déficit fédéral jusqu’à 300 milliards de dollars, le même montant que les démocrates visaient avec l’accord initial et une priorité clé pour M. Manchin.

Alors que la plupart des démocrates n’avaient pas tardé à se rallier à l’accord que M. Manchin avait conclu avec M. Schumer lors de son annonce le mois dernier, Mme Sinema avait refusé d’intervenir et avait signalé en privé que des changements, en particulier aux propositions fiscales, seraient nécessaires. pour gagner son vote.

Centriste énigmatique, Mme Sinema avait déjà contraint son parti à abandonner son projet de refonte d’une grande partie du code des impôts, et son silence caractéristique a frustré les démocrates désireux de reprendre le projet de loi. Après avoir appris qu’elle avait apporté son soutien au projet de loi, plusieurs sénateurs et assistants démocrates ont célébré, convaincus que l’adoption finale était à portée de main.

Alan Rappeport reportage contribué.