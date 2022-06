Mises à jour en direct : une décision de la Cour suprême limite la capacité locale à restreindre les armes à feu à l’extérieur de la maison

WASHINGTON – La Cour suprême a annulé jeudi une loi de New York qui imposait des limites strictes au port d’armes à l’extérieur de la maison, affirmant qu’elle était en contradiction avec le deuxième amendement.

La décision n’était que la deuxième déclaration majeure du tribunal sur la portée du droit constitutionnel individuel de détenir et de porter des armes et sa première sur la manière dont le droit s’applique aux armes à feu dans les lieux publics. La décision a des implications considérables, en particulier dans les villes qui avaient cherché à lutter contre les crimes commis avec des armes à feu en imposant des restrictions sur qui peut les porter.

La décision intervient après qu’une série de fusillades de masse a revigoré le débat sur le contrôle des armes à feu. Le Sénat est sur le point d’adopter un ensemble bipartite de mesures de sécurité des armes à feu, une étape majeure vers la fin d’une impasse de plusieurs années au Congrès.

Le vote était de 6 contre 3, avec les trois membres libéraux de la cour en dissidence.

La loi de New York exige que les personnes cherchant à obtenir une licence pour porter une arme de poing à l’extérieur de leur domicile présentent une «cause légitime». La Californie, Hawaï, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey et le Rhode Island ont des lois similaires, selon les mémoires déposés dans l’affaire.

Deux hommes qui se sont vu refuser les licences qu’ils cherchaient à New York ont ​​intenté une action en justice, affirmant que « l’État rend pratiquement impossible pour le citoyen ordinaire respectueux des lois d’obtenir une licence ».

Les hommes, Robert Nash et Brandon Koch, ont été autorisés à porter des armes pour s’entraîner à la cible et chasser loin des zones peuplées, ont déclaré des responsables de l’État à la Cour suprême, et M. Koch a été autorisé à porter une arme à feu vers et depuis le travail.

« Nash et Koch n’ont pas reçu de licences illimitées car aucun des deux n’a démontré un besoin non spéculatif de porter une arme de poing pratiquement n’importe où en public », a déclaré Barbara D. Underwood, solliciteure générale de New York, aux juges dans un mémoire.

En 2008, dans District of Columbia c. Heller, la Cour suprême a reconnu le droit individuel de garder des armes à feu à la maison pour se défendre. Depuis lors, il est resté presque silencieux sur la portée des droits du deuxième amendement.

En effet, pendant de nombreuses années, le tribunal a rejeté d’innombrables appels dans les affaires du deuxième amendement. Dans l’intervalle, les tribunaux inférieurs ont généralement maintenu les lois sur le contrôle des armes à feu.

Mais ils étaient divisés sur la question posée par l’affaire de New York : si les États peuvent empêcher les citoyens respectueux des lois de porter des armes à l’extérieur de leur domicile pour se défendre, à moins qu’ils ne puissent convaincre les autorités qu’ils ont une bonne raison de le faire.

L’année dernière, par exemple, la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, à San Francisco, a confirmé la loi d’Hawaï par un vote de 7 contre 4.

« Notre examen de plus de 700 ans d’histoire juridique anglaise et américaine révèle un thème fort : le gouvernement a le pouvoir de réglementer les armes sur la place publique », a écrit le juge Jay S. Bybee, qui a été nommé par le président George W. Bush. la majorité.

La cour d’appel fédérale de Chicago, en revanche, a invalidé une loi de l’Illinois interdisant le port d’armes en public. Et une cour d’appel fédérale à Washington a invalidé une loi restrictive du district de Columbia qui, selon elle, équivalait à « une interdiction totale du droit de la plupart des résidents de DC de porter une arme ».

La réticence du tribunal à entendre les affaires du deuxième amendement a changé à mesure que ses membres se sont déplacés vers la droite ces dernières années. Les trois personnes nommées par le président Donald J. Trump – les juges Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh et Amy Coney Barrett – ont tous exprimé leur soutien aux droits des armes à feu.

Et les membres les plus conservateurs de la Cour suprême ont longtemps déploré la réticence de la cour à explorer le sens et la portée du deuxième amendement.

En 2017, le juge Clarence Thomas a écrit qu’il avait détecté « une tendance inquiétante : le traitement du deuxième amendement comme un droit défavorisé ».

« Pour ceux d’entre nous qui travaillent dans des salles en marbre, gardées en permanence par une force de police vigilante et dévouée, les garanties du deuxième amendement peuvent sembler désuètes et superflues », a écrit le juge Thomas. « Mais les auteurs ont fait un choix clair : ils ont réservé à tous les Américains le droit de porter les armes pour se défendre. »

En 2019, peu de temps après l’arrivée du juge Kavanaugh, le tribunal a accepté d’entendre une contestation d’un règlement sur les armes à feu de la ville de New York qui avait permis aux résidents de garder des armes à feu chez eux pour les emmener dans l’un des sept champs de tir de la ville. Mais il leur a interdit d’apporter leurs armes dans des résidences secondaires et des champs de tir en dehors de la ville, même lorsque les armes étaient déchargées et enfermées dans des conteneurs séparés des munitions.

Après que le tribunal a accordé un examen, la ville a abrogé le règlement et le tribunal a finalement rejeté l’affaire comme étant sans objet. Dans une opinion concordante, le juge Kavanaugh a écrit qu’il craignait que les tribunaux inférieurs ne soient pas suffisamment sensibles aux droits du deuxième amendement. « Le tribunal devrait régler cette question bientôt », a-t-il écrit.

En juin, cependant, le tribunal a rejeté une dizaine d’appels dans des affaires du deuxième amendement. Puisqu’il ne faut que quatre voix pour accorder un examen, il y a de bonnes raisons de penser que l’aile conservatrice de la cour, qui comptait à l’époque cinq membres, n’était pas sûre de pouvoir obtenir le vote du juge en chef John G. Roberts Jr.

L’arrivée du juge Barrett a changé ce calcul. Six mois après son entrée au tribunal, celui-ci a accepté d’entendre l’affaire de New York, New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen, n ° 20-843.