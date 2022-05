Mises à jour en direct : une concentration plus étroite aide la Russie à faire des gains dans l’est de l’Ukraine

WASHINGTON – L’administration Biden a accéléré ses efforts pour remodeler les systèmes de défense de Taiwan alors qu’elle projette une présence militaire américaine plus robuste dans la région pour tenter de dissuader une attaque potentielle de l’armée chinoise, ont déclaré des responsables américains actuels et anciens.

La guerre de la Russie en Ukraine a fait prendre conscience aux responsables américains et taïwanais qu’un autocrate peut ordonner à tout moment l’invasion d’un territoire voisin. Mais cela a également montré comment une petite armée peut résister à un ennemi apparemment puissant.

Les responsables américains tirent les leçons de l’armement de l’Ukraine pour travailler avec Taïwan à la formation d’une force plus forte qui pourrait repousser une invasion maritime par la Chine, qui possède l’une des plus grandes armées du monde.

L’objectif est de transformer Taiwan en ce que certains responsables appellent un « porc-épic » – un territoire hérissé d’armements et d’autres formes de soutien dirigé par les États-Unis qui semble trop douloureux pour être attaqué.

Taïwan possède depuis longtemps des missiles qui peuvent frapper la Chine. Mais les armes de fabrication américaine qu’elle a récemment achetées – plates-formes de fusées mobiles, avions de combat F-16 et projectiles antinavires – sont mieux adaptées pour repousser une force d’invasion. Certains analystes militaires disent que Taiwan pourrait acheter des mines marines et des drones armés plus tard. Et comme il l’a fait en Ukraine, le gouvernement américain pourrait également fournir des renseignements pour renforcer la létalité des armes, même s’il s’abstient d’envoyer des troupes.

Les responsables américains ont discrètement pressé leurs homologues taïwanais d’acheter des armes adaptées à la guerre asymétrique, un conflit dans lequel une petite armée utilise des systèmes mobiles pour mener des frappes mortelles sur une force beaucoup plus importante, selon des responsables américains et taïwanais.

Washington utilise de plus en plus la présence de ses militaires et de ceux de ses alliés comme moyen de dissuasion. Le Pentagone a commencé à divulguer plus de détails sur les navigations des navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan – 30 depuis le début de 2020. Et les responsables américains louent les pays partenaires comme l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et la France lorsque leurs navires de guerre transitent par le détroit.

En intensifiant leur posture et leur langage, les États-Unis tentent de tracer une ligne fine entre la dissuasion et la provocation. Ces actions risquent de pousser le président chinois Xi Jinping à ordonner une attaque contre Taïwan, selon certains analystes.

Mercredi, l’armée chinoise a décrit l’organisation d’exercices de combat dans les eaux et l’espace aérien autour de Taïwan pour envoyer un message brutal aux États-Unis. La déclaration était ambiguë quant à savoir si de tels exercices avaient déjà eu lieu récemment ou étaient encore à venir.

Une offensive chinoise contre Taïwan pourrait prendre plusieurs formes, comme un assaut maritime et aérien à grande échelle sur l’île principale avec des barrages de missiles, une invasion des petites îles les plus proches de la côte sud-est de la Chine, un blocus naval ou une cyberattaque.

“Sommes-nous clairs sur ce qui dissuade la Chine et ce qui la provoque ?” a déclaré Bonnie S. Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund des États-Unis. “La réponse à cela est” non “et c’est un territoire dangereux.”

“Nous devons réfléchir longuement et sérieusement à la manière de renforcer la dissuasion”, a-t-elle déclaré.

Les responsables américains discutent souvent d’actions dissuasives potentielles qui finissent par être abandonnées parce qu’elles sont jugées trop provocatrices. Dans l’administration Trump, les responsables du Conseil de sécurité nationale ont discuté de l’envoi de troupes américaines à Taiwan, a déclaré un ancien responsable. Des responsables de la Maison Blanche et du Pentagone ont également proposé d’envoyer une délégation militaire américaine de haut niveau à Taïwan, mais cette idée a été abandonnée après que de hauts responsables du département d’État se sont opposés, a déclaré un autre ancien responsable.

Le langage fort du président Biden lors d’une visite à Tokyo cette semaine est allé jusqu’à la provocation, ont déclaré Mme Glaser et d’autres analystes à Washington.

Le président a affirmé lundi que les États-Unis s’étaient «engagés» à s’impliquer militairement pour défendre Taïwan – la troisième fois qu’il tient de telles remarques au cours de sa présidence. Et il a explicitement déclaré qu’il prendrait des mesures allant au-delà de ce que les États-Unis ont fait en Ukraine. Alors que Pékin pourrait considérer les mots comme belligérants, ils sont cohérents avec le nouvel accent mis à Washington sur la dissuasion énergique.

Le langage fort du président Biden lors d’une visite à Tokyo cette semaine a été provocateur, ont déclaré des analystes. Crédit… Doug Mills/Le New York Times

Mardi, M. Biden a déclaré à Tokyo que la politique d'”ambiguïté stratégique” vieille de plusieurs décennies – laissant ouverte la question de savoir si l’armée américaine se battrait pour Taïwan – est toujours d’actualité. “La politique n’a pas changé du tout”, a-t-il déclaré.

Harry B. Harris Jr., ancien ambassadeur américain en Corée du Sud et amiral à la retraite qui dirigeait le Commandement américain du Pacifique, a déclaré que les États-Unis devaient désormais adopter une « clarté stratégique » plutôt qu’une « ambiguïté stratégique » pour servir de dissuasion. La Chine, a-t-il dit, “ne retarde pas ses préparatifs pour tout ce qu’elle décide de faire simplement parce que nous sommes ambigus sur notre position”.

Les États-Unis ont exhorté leurs alliés à parler de Taïwan dans le but de montrer à Pékin que Washington peut rallier d’autres nations contre la Chine si elle attaque l’île démocratique autonome. Lundi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré lors d’une conférence de presse avec M. Biden que les deux dirigeants avaient affirmé “l’importance de la paix et de la stabilité du détroit de Taiwan”.

Au cours des trois mois de guerre en Ukraine, Washington a formé une coalition de partenaires européens et asiatiques pour imposer des sanctions contre la Russie. Les responsables américains disent qu’ils espèrent que les mesures enverront un message à la Chine et aux autres nations sur les coûts de la réalisation du type d’invasion supervisée par le président russe Vladimir V. Poutine. Les responsables américains discutent déjà de la mesure dans laquelle ils pourraient reproduire les sanctions économiques et l’aide militaire déployées pour défendre l’Ukraine en cas de conflit à propos de Taïwan.

“Je veux que les officiers de l’APL se réveillent chaque jour et croient qu’ils ne peuvent pas isoler Taïwan dans un conflit et doivent plutôt faire face à la décision de déclencher un conflit coûteux et plus large où leurs objectifs sont hors de leur portée”, a déclaré Eric Sayers, ancien conseiller principal de le Commandement américain du Pacifique qui est membre de l’American Enterprise Institute, faisant référence à l’Armée populaire de libération.

La déclaration de l’armée chinoise mercredi a décrit les exercices de la Chine près de Taïwan comme “un avertissement solennel” aux États-Unis et à Taïwan. Le porte-parole du Commandement du théâtre oriental de Chine, le colonel supérieur Shi Yi, a déclaré dans un communiqué en ligne : « Il est hypocrite et futile pour les États-Unis de dire une chose et d’en faire une autre sur la question de Taiwan.

Les analystes du renseignement américain ont étudié l’évolution des relations entre la Chine et la Russie et les leçons que Pékin pourrait tirer de l’Ukraine.

Les dirigeants chinois sont confrontés à un calcul compliqué pour évaluer si leur armée peut s’emparer de Taiwan sans encourir un coût écrasant.

Un rapport du Pentagone publié l’année dernière a déclaré que l’effort de modernisation militaire de la Chine continuait d’élargir l’écart de capacité entre les forces du pays et celles de Taiwan. Mais l’armée chinoise n’a pas mené de guerre depuis 1979, lorsqu’elle a attaqué le Vietnam dans une offensive qui s’est soldée par une perte stratégique pour la Chine.

Pour prendre Taïwan, la marine chinoise devrait traverser plus de 100 milles d’eau et faire un assaut amphibie, une opération beaucoup plus complexe que tout ce que M. Poutine a tenté en Ukraine.

Et dans tous les cas, les capacités perçues sur papier pourraient ne pas se traduire par des performances sur le terrain.

“Comme nous l’avons appris en Ukraine, personne ne sait vraiment à quel point une armée se battra jusqu’à ce qu’une guerre commence réellement”, a déclaré James G. Stavridis, amiral quatre étoiles à la retraite et ancien doyen de la Fletcher School of Law and Diplomacy de Tufts. Université. “La Chine n’est probablement pas prête à prendre le risque d’une invasion avec les niveaux de force et les capacités actuels en termes d’attaque de Taiwan.”

Les responsables américains ne font pas cette hypothèse. Ils ont pressé Taïwan d’acheter des systèmes d’armes qu’ils jugeaient adaptés à une guerre asymétrique contre la Chine. L’administration Biden a récemment dit au ministère taïwanais de la Défense de ne pas commander d’hélicoptères MH-60R Seahawk fabriqués par Lockheed Martin, et elle a également découragé les commandes de chars M1A2 Abrams supplémentaires.

L’amiral Stavridis a déclaré que les États-Unis devaient mettre rapidement des armes entre les mains des Taïwanais si une invasion semblait imminente, en mettant l’accent sur les systèmes qui épuiseraient les capacités offensives chinoises.

“Cela comprendrait les mines intelligentes, les missiles de croisière anti-navires, la capacité de cybersécurité et les forces spéciales capables de neutraliser les équipes avancées chinoises et les systèmes de défense aérienne”, a-t-il déclaré.

Les responsables américains considèrent la mobilité comme essentielle et encouragent Taïwan à acheter des missiles anti-navires mobiles Harpoon terrestres. Les missiles antiaériens Stinger pourraient également être utiles pour repousser l’armée de l’air chinoise.

Le rythme des achats d’armes de Taïwan s’est accéléré. Depuis 2010, les États-Unis ont annoncé plus de 23 milliards de dollars de ventes d’armes à Taïwan, selon le rapport du Pentagone de l’année dernière. Rien qu’en 2020, les autorisations ont totalisé plus de 5 milliards de dollars. Les ventes comprenaient des systèmes aériens sans pilote avancés, des missiles et de l’artillerie à longue portée et des missiles anti-navires.

Le budget annuel de la défense de Taïwan représente plus de 2 % de son produit intérieur brut. La présidente Tsai Ing-wen a augmenté le chiffre annuel de modestes sommes.

Les responsables américains et taïwanais disent que les troupes taïwanaises ont besoin d’une meilleure formation, mais chaque gouvernement veut que l’autre assume plus de responsabilités.

“Les troupes taïwanaises ont à peine l’occasion de mener des exercices avec les alliés”, a déclaré Shu Hsiao-huang, chercheur à l’Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationales, financé par le gouvernement de Taïwan. “La coopération militaire entre Taiwan et les États-Unis devrait être renforcée dans les aspects des exercices régionaux et du déploiement d’armes.”

Mme Glaser a déclaré que Taïwan devait créer une force de réserve et une force de défense territoriale fortes qui pourraient épuiser une armée d’invasion, comme l’ont fait les Ukrainiens.

“Les États-Unis encouragent l’armée taïwanaise depuis des années à parler aux pays dotés d’une force de défense robuste”, a-t-elle déclaré. « Taiwan a envoyé des délégations en Israël, à Singapour, en Finlande, en Suède, dans certains États baltes. Aujourd’hui, la situation est beaucoup plus grave et beaucoup plus urgente. Il y a beaucoup plus de pression.

Jean Ismay et Julian E. Barnes a contribué aux reportages de Washington, Paul Mozur de Séoul, et Amy Chang Chien de Taipei, Taïwan.