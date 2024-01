Mises à jour en direct | Un tribunal de l’ONU maintient l’affaire du génocide contre Israël alors que le bilan des morts à Gaza dépasse les 26 000

Par la presse associée



Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a dépassé vendredi les 26 000 morts, selon la Cour internationale de Justice. a ordonné à Israël pour limiter les morts et les dégâts, mais n’est pas allé jusqu’à exiger un cessez-le-feu dans le territoire palestinien.

Le Le ministère de la santé à Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 26 083 personnes avaient été tuées et plus de 64 400 blessées depuis le 7 octobre, jour où des militants du territoire ont lancé une attaque surprise dans le sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages.

L’Afrique du Sud a accusé Israël de génocide et a demandé au tribunal international de La Haye, aux Pays-Bas, d’imposer des mesures provisoires pendant que l’affaire progresse. Les mesures demandées comprenaient l’ordre à Israël de mettre fin à son offensive, de permettre aux résidents de Gaza d’accéder à l’aide et de prendre des « mesures raisonnables » pour prévenir le génocide.

Israël a nié avoir commis le génocide et a demandé au tribunal de rejeter l’affaire, ce que le panel de 17 juges a refusé de faire.

— Les rebelles Houthis du Yémen tirent un missile sur un navire de guerre américainintensifiant le pire conflit maritime au Moyen-Orient depuis des décennies.

— Israël s’engage à combattre le Hamas jusqu’à la frontière sud de Gaza. C’est alimenter les tensions avec l’Égypte.

— Comment le génocide est officiellement devenu un crimeet pourquoi l’Afrique du Sud accuse Israël de l’avoir commis.

— Les législateurs géorgiens, en soutien à Israël, adoptent un projet de loi qui définirait l’antisémitisme dans le droit de l’État.

— Les États-Unis et le Royaume-Uni sanctionner quatre dirigeants houthis suite aux attaques des navires de la mer Rouge.

LES REBELLES HOUTHI DU YÉMEN FRAPPENT UN NAVIRE BRITANNIQUE AVEC UN MISSLE, CAUSANT DES DOMMAGES

WASHINGTON — Un navire britannique a été touché par un missile et a pris feu dans le golfe d’Aden, au large des côtes du Yémen, ont annoncé vendredi les armées américaine et britannique.

Un responsable militaire américain a confirmé que le navire avait été touché et endommagé par un seul missile balistique antinavire tiré depuis une partie du Yémen contrôlée par le groupe rebelle Houthi. Le responsable a déclaré qu’il n’y avait pas de blessés connus et a parlé sous couvert d’anonymat car aucune autorisation n’avait été donnée pour discuter de l’incident.

Les opérations maritimes de l’armée britannique au Royaume-Uni, qui supervisent les voies navigables du Moyen-Orient, ont reconnu qu’un navire avait été heurté.

Il s’agit de la dernière attaque menée par les Houthis dans leur campagne contre les navires traversant la mer Rouge et les eaux environnantes, dans le cadre de la guerre israélienne dans la bande de Gaza.

L’attaque est survenue quelques heures après que les Houthis ont lancé un missile sur un navire de guerre américain patrouillant dans le golfe d’Aden, le forçant à abattre le projectile.

Le porte-parole militaire des Houthis, le général de brigade. Le général Yahya Saree n’a pas reconnu l’attaque de Carney, mais a revendiqué une attaque au missile contre un navire commercial qui avait incendié le navire. Il a identifié le navire comme étant le pétrolier Marlin Luanda, battant pavillon des Îles Marshall. L’Associated Press n’a pas pu joindre immédiatement les gestionnaires britanniques du navire.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé plusieurs séries de frappes aériennes depuis le début des attaques des Houthis.

LE CHEF DE L’ONU SE DIT « HORRIFIÉ » PAR LES ALLÉGATIONS QUE PLUSIEURS PERSONNELS DE GAZA ONT PARTICIPÉ EN OCTOBRE. 7 ATTAQUES

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est « horrifié » par les « allégations extrêmement graves » impliquant plusieurs membres du personnel de l’ONU à Gaza dans les attaques surprises du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre et a ordonné à l’organisme de surveillance interne de l’ONU d’enquêter.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré vendredi que Guterres avait été informé des allégations plus tôt cette semaine par Philippe Lazzarini, le commissaire général de l’agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’UNRWA.

Le secrétaire général a demandé au Bureau des services de contrôle interne, l’organisme de surveillance interne de l’ONU, de lancer une enquête « pour établir la vérité sans délai », a déclaré Dujarric.

« Tout employé de l’UNRWA impliqué dans des actes de terrorisme sera tenu responsable, notamment par le biais de poursuites pénales », a-t-il déclaré.

Dujarric a déclaré que 153 membres du personnel de l’ONU ont péri pendant la guerre entre Israël et le Hamas et que quelque 13 000 membres du personnel de l’UNRWA « travaillent tous de leur mieux pour fournir de l’aide humanitaire ».

Dujarric a déclaré que Guterres s’était entretenu avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken au sujet des allégations de l’UNRWA, lorsqu’on l’a interrogé sur la suspension américaine du financement de l’UNRWA.

Dujarric a déclaré que l’UNRWA avait lancé un appel fin décembre pour environ 481 millions de dollars et qu’il avait reçu environ 280 millions de dollars plus 90 millions de dollars supplémentaires pour les besoins urgents. Il a déclaré que des centaines de milliers de Palestiniens ont besoin d’une aide humanitaire « encore plus maintenant qu’avant » et que le soutien à l’UNRWA reste essentiel.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU DIT QUE IL CONFIE QU’ISRAÉL SE CONFORMERA À L’ORDRE DE LA CIJ

NATIONS UNIES – Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, souligne que les décisions du plus haut tribunal de l’ONU sont juridiquement contraignantes et espère qu’Israël se conformera à ses ordres, y compris « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour empêcher des actes qui entraîneraient la destruction du peuple palestinien.

Le chef de l’ONU prend note des mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de Justice et prend particulièrement note de l’ordre qu’elle a donné à Israël d’assurer la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont il a un besoin urgent pour remédier aux conditions à Gaza, a déclaré vendredi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. .

Guterres note également que la Cour souligne que « toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire » et qu’elle appelle à la libération immédiate de tous les otages enlevés par le Hamas et d’autres groupes armés lors de l’attaque du 7 octobre sur le sud d’Israël, a-t-il déclaré.

Dujarric a déclaré que le secrétaire général respectait l’indépendance du tribunal de l’ONU et ne voulait pas commenter ses décisions.

Mais il a ajouté que Guterres avait appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, à une intensification de l’aide humanitaire pour la plupart des 2,3 millions de personnes qui s’y trouvent et à la libération immédiate des otages.

LE CHEF DE LA CIA RENCONTRERA DES RESPONSABLES D’ISRAËL, DU QATAR ET DE L’ÉGYPTE AU SUJET D’UN ACCORD DE LIBÉRATION D’OTAGES

WASHINGTON — Le directeur de la CIA, Bill Burns, devrait bientôt rencontrer en Europe David Barnea, le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani et le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel, selon trois personnes proches du dossier. a demandé l’anonymat pour discuter des discussions sensibles.

La réunion portera sur la libération des otages en échange d’une pause dans les hostilités à Gaza. L’administration espère qu’un accord pourrait conduire à un cessez-le-feu prolongé qui pourrait éventuellement mettre un terme au conflit, selon un responsable américain.

La CIA et le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche ont refusé de commenter la réunion.

L’Égypte et le Qatar ont négocié des accords passés entre Israël et le Hamas.

Le voyage de Burns intervient après une visite au Moyen-Orient de l’envoyé principal de la Maison Blanche, Brett McGurk, cette semaine, axée sur la libération des otages restants à Gaza.

McGurk a également préparé le terrain pour un autre voyage dans la région du secrétaire d’État Antony Blinken, qui pourrait effectuer sa cinquième visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas la semaine prochaine.

L’écrivain d’Associated Press Aamer Madhani a contribué

L’Allemagne s’attend à ce qu’Israël suive la décision de la CIJ mais pousse le Hamas à libérer les otages

BERLIN — La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré vendredi après-midi qu’Israël « doit adhérer » à la décision rendue vendredi par la CIJ, mais a également déclaré que le Hamas devait libérer ses otages restants.

« La Cour internationale de Justice n’a pas tranché sur la question principale, mais a ordonné des mesures temporaires dans le cadre de la procédure provisoire de protection juridique », a-t-elle déclaré. « Mais ces mesures sont également contraignantes au regard du droit international. Israël doit adhérer à cela.

« Dans le même temps, le tribunal a clairement indiqué que les actions d’Israël à Gaza faisaient suite à la terreur barbare du 7 octobre, et a rappelé que le Hamas est également lié par le droit humanitaire international et doit enfin libérer tous les otages », a ajouté Baerbock. « Nous soutiendrons cela de toutes nos forces, ainsi que la mesure ordonnée par Israël pour autoriser de toute urgence davantage d’aide humanitaire à Gaza. »

LE PRÉSIDENT DE L’AFRIQUE DU SUD DÉCLARE LA DÉCISION DE LA CIJ “MIS À NUL” LES CRIMES D’ISRAÉL

LE CAP, Afrique du Sud — Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les crimes présumés d’Israël contre les Palestiniens à Gaza ont été « mis à nu » dans la décision de la Cour internationale de Justice.

Ramaphosa a également déclaré que son pays, qui a porté plainte pour génocide contre Israël devant le plus haut tribunal de l’ONU, est heureux que « les appels à la justice du peuple palestinien aient été entendus par un organe éminent des Nations Unies ».

Le tribunal a jugé dans une ordonnance préliminaire qu’Israël devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher des morts, des destructions et tout acte de génocide lors de son offensive à Gaza, mais n’a pas ordonné un cessez-le-feu par Israël, ce que l’Afrique du Sud avait réclamé.

Ramaphosa, dans un discours télévisé en direct en Afrique du Sud quelques heures après le jugement, a accusé Israël d’infliger une « punition collective » aux Palestiniens de Gaza en réponse aux attaques du 7 octobre perpétrées par des militants du Hamas. Le dirigeant sud-africain a déclaré que l’offensive militaire israélienne était « largement disproportionnée par rapport à toute affirmation d’Israël selon laquelle il a agi en état de légitime défense ».

Il a également expliqué pourquoi l’Afrique du Sud avait porté l’affaire devant le tribunal international, comparant les actions d’Israël à Gaza à la propre histoire de l’apartheid de l’Afrique du Sud sous le précédent système de domination de la minorité blanche qui forçait la plupart des Sud-Africains noirs à vivre dans des « homelands » et leur refusait le droit de vivre. le droit à la liberté de mouvement parmi de nombreuses autres politiques oppressives.