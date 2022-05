Mises à jour en direct : Un tireur tue 10 personnes au supermarché Buffalo dans une attaque raciste

Un homme blanc de 18 ans lourdement armé a ouvert le feu dans un supermarché d’un quartier majoritairement noir de Buffalo, tuant 10 personnes et en blessant trois autres, ont annoncé les autorités, lors d’une attaque raciste qui a transformé un samedi ensoleillé en l’un des jours les plus sombres. dans l’histoire de la ville.

Le suspect a été identifié au tribunal comme Payton S. Gendron de Conklin, New York. Il a plaidé non coupable samedi soir de meurtre au premier degré, une accusation qui pourrait mener à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

M. Gendron était armé d’une arme d’assaut et portait un gilet pare-balles, a indiqué la police, et il avait une caméra vidéo fixée à son casque qui diffusait la fusillade en direct en ligne.

L’attaque semble avoir été inspirée par des massacres antérieurs motivés par la haine raciale, notamment une fusillade dans une mosquée en Nouvelle-Zélande et une autre dans un Walmart au Texas, toutes deux en 2019.

Un responsable de l’application de la loi a déclaré que les enquêteurs examinaient un manifeste qui aurait été mis en ligne par M. Gendron. Il était criblé de vues racistes et anti-immigrés qui affirmaient que les Américains blancs risquaient d’être remplacés par des personnes de couleur, une idéologie connue sous le nom de théorie du «grand remplacement». Dans la vidéo et les images du massacre qui semblaient avoir été capturées par la caméra fixée à son casque, une insulte raciale anti-noire peut être vue sur le canon de son arme.

Onze des personnes abattues étaient noires et deux étaient blanches, ont indiqué les autorités.

“C’était un crime haineux à motivation raciste”, a déclaré John Garcia, le shérif du comté d’Erie, lors d’une conférence de presse samedi soir.

Le massacre a commencé vers 14 h 30, selon les autorités, lorsque M. Gendron, qui n’habitait pas à Buffalo et avait conduit plusieurs heures depuis Conklin, une ville au sud de Binghamton, pour s’y rendre, est descendu de sa voiture vêtu d’une tenue tactique. équipement et gilet pare-balles et portant une arme d’assaut.

Il a abattu quatre personnes dans le parking, a déclaré le commissaire de police de Buffalo, Joseph A. Gramaglia, lors de la conférence de presse, dont trois mortellement. Lorsqu’il est entré dans le magasin et a continué à tirer, il a rencontré un agent de sécurité – un policier à la retraite de Buffalo qui a riposté. Mais M. Gendron portait des plaques de métal lourd; il a tué le garde et a continué dans le magasin, tirant sur les acheteurs et les employés.

Lorsque les policiers de Buffalo sont arrivés et ont confronté M. Gendron, il a mis une arme à feu sur son cou, mais deux patrouilleurs l’ont persuadé de laisser tomber son arme et de se rendre, a déclaré M. Gramaglia.

L’avocate des États-Unis à Buffalo, Trini E. Ross, a déclaré que son bureau enquêterait sur les meurtres en tant que crimes de haine. Stephen Belongia, l’agent spécial responsable du bureau extérieur du FBI à Buffalo, a déclaré que la fusillade était un “cas d’extrémisme violent à motivation raciale”.

Le maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré que lui et sa famille faisaient périodiquement des emplettes au magasin, un point de vente de la chaîne régionale Tops Friendly Markets. “Certaines des victimes de l’attaque de ce tireur sont des personnes que nous connaissons tous ici”, a-t-il déclaré, entouré des responsables politiques et des forces de l’ordre de la ville.

L’attaque a eu lieu dans un quartier connu sous le nom de Masten Park sur le côté est de Buffalo. Dominique Calhoun, qui vit à proximité du supermarché Tops, a déclaré qu’elle se garait sur son parking lorsque la fusillade s’est produite.

Elle a dit avoir vu des gens sortir en courant et crier, alors elle s’est garée de l’autre côté de la rue. Elle était avec ses deux filles de 8 et 9 ans, et toutes les trois avaient prévu d’acheter des glaces.

“Cela aurait littéralement pu être moi”, a-t-elle dit à propos des personnes qui ont été tuées.

Sur les lieux du crime, Barbara Massey Mapps a attendu anxieusement à l’extérieur de la bande de police des nouvelles de sa sœur de 72 ans, qu’elle soupçonnait d’être dans le supermarché au moment de la fusillade. « Je serai ici jusqu’à ce que je voie ma sœur », dit-elle.

Les responsables ont déclaré que la caméra que portait le tireur avait été utilisée pour diffuser l’attaque en direct sur Twitch, un site de diffusion en direct appartenant à Amazon et populaire auprès des joueurs. Twitch a déclaré avoir mis la chaîne hors ligne.

“L’utilisateur a été suspendu indéfiniment de notre service, et nous prenons toutes les mesures appropriées, y compris la surveillance de tout compte rediffusant ce contenu”, a déclaré une porte-parole de Twitch.

Des captures d’écran de l’émission circulaient en ligne, dont certaines semblaient montrer le tireur tenant une arme à feu et se tenant au-dessus d’un corps dans l’épicerie.

D’autres publications sur les réseaux sociaux ont montré ce qui était censé être une liste d’instructions que le tireur s’était faites – une liste de choses à faire qui comprenait “continuer à écrire le manifeste” et “tester la fonction de diffusion en direct avant l’attaque réelle” – sur la plate-forme de messagerie Discord. Le nom d’utilisateur Discord correspondait au nom de la chaîne Twitch.

Les autorités fédérales étudient une déclaration d’intention que le tireur a publiée en ligne, selon un haut responsable de l’application des lois fédérales qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à divulguer les détails de l’enquête.

Le document, qui a circulé sur le babillard en ligne 4chan, comparait le plan du tireur à d’autres fusillades de masse motivées par le sectarisme et faisait la promotion de la théorie du « grand remplacement ».

Il a écrit qu’il utiliserait une GoPro Hero 7 Black pour “diffuser en direct l’attaque sur Twitch”, qu’il a choisie afin que “toutes les personnes connectées à Internet puissent regarder et enregistrer”. Il a noté que la fusillade dans une synagogue juive de Halle, en Allemagne, en 2019 était également diffusée en direct sur Twitch.

Il a ensuite détaillé sur plus d’une douzaine de pages l’équipement tactique qu’il recommandait pour des attaques similaires, notamment des couteaux, des gilets et du matériel médical. Il a dit que “le conservatisme est mort” et que le plaidoyer des progressistes pour l’égalité était faux parce que, selon lui, l’homme noir moyen avait un QI inférieur à celui d’un homme blanc.

Les 10 personnes tuées à Buffalo représentent le plus grand nombre de morts dans une fusillade de masse cette année, selon Gun Violence Archive, qui les suit. Le nombre de morts le plus élevé cette année avant cela était de six, lors d’une fusillade au centre-ville de Sacramento le 3 avril. Six personnes ont également été tuées lors d’une fusillade à Corsicana, au Texas, le 5 février, et le même nombre a été tué lors d’une fusillade à Milwaukee. le 23 janvier, selon le site.

Les décès par arme à feu ont atteint le nombre le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis en 2020, la première année de la pandémie, augmentant de 35%, ont rapporté mardi les Centers for Disease Control and Prevention.

“Il s’agit d’une augmentation historique, le taux ayant atteint le plus haut niveau en plus de 25 ans”, a déclaré le Dr Debra E. Houry, directrice adjointe principale par intérim du CDC et directrice du Centre national de prévention et de contrôle des blessures. une conférence de presse cette semaine.

Dan Higgin , Luc Hammill , Grive Glenn , Adam Goldmann , Alexandra E. Pétri , Ashley Southall , Vimal Patel et Eduardo Médine reportage contribué. Jack Beg contribué à la recherche.