Mises à jour en direct | Un passager lors d’une plongée en 2021 décrit les risques

Suivez les mises à jour en direct sur le submersible qui a disparu en emmenant cinq personnes sur l’épave du Titanic.

LE PASSAGER EN 2021 DIVE TO TITANIC DÉCRIT LES RISQUES

En repensant à sa propre plongée en 2021 sur le Titanic, un des premiers passagers d’OceanGate dit qu’il faut être « un peu fou ».

Arthur Loibl, un homme d’affaires à la retraite et aventurier allemand, a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’il avait eu l’idée de voir le Titanic lors d’un voyage au pôle Sud en 2016. Il a payé 110 000 $ pour une plongée en 2019, mais le premier submersible n’a pas survécu aux tests. Loibl est allé deux ans plus tard.

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour plancher. Vous ne pouvez pas vous tenir debout, vous ne pouvez pas vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres », a déclaré Loibl. « Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

La plongée, qui a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre des problèmes, a duré 10 heures et demie, a-t-il déclaré.

Perdus à bord du navire se trouvent le pilote Stockton Rush, le PDG de la société qui dirige l’expédition. Ses passagers sont un aventurier britannique, deux membres d’une famille d’affaires pakistanaise et un expert du Titanic.

« J’étais un peu naïf, en regardant en arrière maintenant », a déclaré Loibl.

LA GARDE CÔTIÈRE APPORTE PLUS DE NAVIRES POUR LA RECHERCHE

La Garde côtière dit qu’elle fait venir plus de navires et de navires sous-marins pour rechercher un submersible disparu dans l’Atlantique Nord après la détection de bruits sous-marins, offrant une lueur d’espoir trois jours après la disparition du Titan tout en emmenant cinq personnes sur l’épave du Titanesque.

Bien que l’emplacement exact et la source des sons n’aient pas encore été déterminés, ils ont permis aux chercheurs de se concentrer sur une zone plus étroitement définie. La portée totale de la recherche était deux fois la taille du Connecticut et 2 1/2 miles (4 kilomètres) de profondeur, a déclaré le capitaine Jamie Frederick du First Coast Guard District.

« Il s’agit d’une mission de recherche et de sauvetage, à 100 % », a déclaré Frederick. « Lorsque vous êtes au milieu d’un cas de recherche et de sauvetage, vous avez toujours de l’espoir. »

Mais même ceux qui ont exprimé un certain optimisme ont averti que de nombreux obstacles subsistaient : de la localisation du navire à son atteinte avec du matériel de sauvetage, en passant par sa remontée à la surface – en supposant qu’il soit toujours intact – avant que l’approvisionnement en oxygène des passagers ne soit épuisé.

La Garde côtière américaine n’a pas précisé ce que les sauveteurs pensent que ces bruits pourraient être. Le navire est sans nouvelles depuis dimanche. On estime que les passagers n’ont plus qu’une journée d’oxygène.

