Mises à jour en direct | Un délai de 8 heures pour signaler la disparition de Titan soulève des questions

Par l’Associated Press

Suivez les mises à jour en direct sur le submersible qui a implosé au plus profond de l’océan Atlantique, tuant les cinq personnes à bord lors d’un voyage vers l’épave du Titanic.

___

L’IMPLOSION CATASTROPIQUE DE TITAN A PROBABLEMENT TUÉ 5 OCCUPANTS INSTANTANÉMENT

Les experts disent que le submersible Titan a subi une implosion catastrophique qui a probablement tué son pilote et quatre passagers instantanément au milieu de la pression intense de l’eau dans l’Atlantique Nord profond.

Les chercheurs maritimes ont qualifié l’implosion de pire résultat possible de tous les scénarios envisagés lors de la recherche désespérée 24 heures sur 24 pour retrouver le navire manquant.

Les experts avaient averti que sous une pression intense à des profondeurs extrêmes, la coque du Titan pourrait imploser, ce qui entraînerait la mort instantanée de toute personne à bord du navire.

Le plus grand volume interne du Titan de 22 pieds de long (6,7 mètres de long) et de 23 000 livres (10 432 kilogrammes) – tout en restant à l’étroit avec un maximum de cinq personnes assises – signifiait qu’il était soumis à plus de pression externe.

La pression de l’eau à 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la surface sur le site de l’épave du Titanic est d’environ 400 atmosphères ou 6 000 livres par pouce carré.

___

Ce qu’il faut savoir:

— Qu’est-ce qui a fait imploser le Titan ? À l’heure actuelle, on ne sait même pas qui mènera l’enquête

– Comment la conception non conventionnelle du sous-marin Titan l’a peut-être destiné au désastre

— Un expert du Titanic, un aventurier, un PDG, un père et son fils ont été tués dans l’implosion de Titan

– L’implosion d’un sous-marin touristique attire l’attention sur les réglementations troubles des expéditions en haute mer

– Le réalisateur de « Titanic », James Cameron, déclare que la recherche du sous-marin disparu est devenue une « charade cauchemardesque »

— Combien a coûté la recherche du submersible Titan ? La facture des garde-côtes américains se chiffrera à elle seule en millions

– Le dernier sur la tragédie du submersible Titan et la suite des efforts de récupération

___

LES PASSAGERS TITAN ONT PROBABLEMENT SIGNÉ DES RENONCIATIONS POUR RECONNAÎTRE LE RISQUE

Les quatre passagers décédés cette semaine lorsque le Titan a implosé ont très probablement été invités à signer des décharges de responsabilité.

L’une des dérogations, signée par une personne qui prévoyait de participer à une expédition OceanGate, exigeait que les passagers reconnaissent les risques liés au voyage sur le navire Titan et tout navire de soutien.

La renonciation, qui a été examinée par l’Associated Press, a déclaré que les passagers pourraient subir des blessures physiques, une invalidité, un traumatisme émotionnel et la mort à bord du Titan.

Les passagers renoncent également au droit d’intenter une action pour « blessures corporelles, dommages matériels ou toute autre perte » qu’ils subissent pendant le voyage, indique le document.

Le formulaire indique également clairement que le navire est expérimental et « construit avec des matériaux qui n’ont pas été largement utilisés pour les submersibles habités ».

La renonciation pourrait jouer un rôle démesuré alors que les familles des personnes décédées envisagent leurs options juridiques. Les experts juridiques ont déclaré que ce que l’enquête sur la catastrophe découvrira déterminera beaucoup sur l’affaire, y compris ce qui a fait imploser le navire.

___

LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU CANADA LANCE UNE ENQUÊTE

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a annoncé vendredi qu’il lançait une enquête sur la perte du Titan qui se concentrera sur le cargo Polar Prince.

Polar Prince est un navire battant pavillon canadien qui a servi de vaisseau-mère au submersible Titan. Le Bureau de la sécurité des transports enquêtera sur le Polar Prince dans son rôle de navire de soutien et mènera une enquête de sécurité sur les circonstances de l’opération, a indiqué l’agence.

L’agence a déclaré qu’une équipe d’enquêteurs se rendait à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, pour recueillir des informations et mener des entrevues. Il a déclaré qu’il se coordonnerait avec d’autres agences dans les jours à venir.

Il y avait 17 membres d’équipage et 24 personnes à bord du Polar Prince, a indiqué l’agence.

___

LA CONCEPTION NON CONVENTIONNELLE DE TITAN SOUMET L’ARTICLE À PLUS DE PRESSION D’EAU

L’implosion meurtrière du submersible Titan soulève la question de savoir si le navire explorant l’épave du Titanic était voué à la catastrophe en raison de sa conception non conventionnelle et du refus de son créateur de se soumettre aux contrôles de sécurité standard dans l’industrie.

Le Titan, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, a commencé à emmener des gens au Titanic en 2021. Il a été vanté pour une conception qui comprenait une coque en composite de fibre de carbone et une chambre allongée pour l’équipage et les passagers – un départ des cabines sphériques plus traditionnelles. et construction entièrement en titane.

Les experts disent que la cabine où les gens sont assis dans la plupart des submersibles est sphérique car la pression de l’eau s’exerce de manière égale sur toutes les zones. En comparaison, la chambre du Titan avait une forme de tube plus grande et plus allongée.

Le plus grand volume interne du Titan de 22 pieds de long (6,7 mètres de long) et de 23 000 livres (10 400 kilogrammes) – tout en restant à l’étroit avec un maximum de cinq personnes assises – signifiait qu’il était soumis à plus de pression externe.

Alors qu’OceanGate a promu la construction en fibre de carbone et en titane du Titan comme « plus légère et plus efficace à mobiliser que les autres submersibles de plongée profonde », les experts affirment que les composites de carbone ont une durée de vie limitée lorsqu’ils sont soumis à des charges excessives ou à une mauvaise conception, ce qui entraîne des concentrations de contraintes.

___

LES AVENTURIERS ABANDONNENT LE PROCÈS POUR FRAUDE À L’OCEANGATE APRÈS LA TRAGÉDIE DES TITANS

Deux aventuriers qui ont poursuivi OceanGate pour fraude ont déclaré avoir abandonné leur action en justice contre la société propriétaire du submersible Titan.

Sharon et Marc Hagle ont poursuivi OceanGate après avoir déposé de l’argent pour un voyage sur le site de l’épave du Titanic et le voyage n’a jamais eu lieu. Le couple a déclaré que le voyage avait été à la fois reporté et annulé, et on leur a dit qu’ils ne recevraient pas de remboursement.

Les Hagles sont des aventuriers qui sont devenus le premier couple marié sur un vol spatial commercial l’année dernière, selon l’Université Purdue, l’alma mater de Marc.

Le couple a déclaré vendredi dans un communiqué à l’Associated Press qu’il avait décidé d’abandonner son action en justice à la suite du décès du PDG Stockton Rush, ainsi que de quatre passagers, et de la perte du Titan en mer.

« L’argent est une force motrice de notre économie, mais l’honneur, le respect et la dignité sont plus importants pour l’âme humaine », indique le communiqué. « Nous souhaitons le meilleur à toute la famille OceanGate et aux familles des personnes à bord du Titan alors qu’ils pleurent la perte de leurs proches. »

___

LE COÛT DE LA RECHERCHE DE TITAN S’ÉTENDRA FACILEMENT À DES MILLIONS DE DOLLARS

Le coût de la recherche du submersible Titan manquant s’élèvera facilement à des millions de dollars pour la seule Garde côtière américaine. La Garde côtière canadienne, la marine américaine et d’autres agences et entités privées se sont également précipitées pour fournir des ressources et de l’expertise.

Il n’y a pas d’autre recherche océanique comparable, en particulier avec autant de pays et même d’entreprises commerciales impliquées, a déclaré Norman Polmar, historien, analyste et auteur naval basé en Virginie.

Les avions, seuls, coûtent cher à exploiter.

Le Pentagone a estimé le coût horaire à des dizaines de milliers de dollars pour les turbopropulseurs P-3 Orion et les chasseurs de sous-marins P-8 Poseidon à réaction, ainsi que le C-130 Hercules, tous utilisés dans la recherche.

Certaines agences peuvent demander des remboursements. Mais la loi fédérale interdit généralement aux garde-côtes américains de percevoir un remboursement relatif à tout service de recherche ou de sauvetage, a déclaré Stephen Koerting, un avocat américain du Maine spécialisé en droit maritime.

La première priorité dans la recherche et le sauvetage est toujours de sauver une vie, et les agences de recherche et de sauvetage budgétisent ces dépenses, a déclaré Mikki Hastings, président et chef de la direction de la National Association for Search and Rescue.

Les agences de secours ne veulent pas que les personnes en détresse pensent au coût d’un hélicoptère ou d’autres ressources lorsqu’une vie est en danger.

« Chaque personne portée disparue mérite d’être retrouvée. C’est la mission, peu importe qui ils sont », a déclaré Hastings.

___

L’IMPLOSION DE TITAN MET EN ÉVIDENCE DES RÈGLEMENTS TROUBLÉS POUR LES VOYAGES EN MER PROFONDE

Le voyage du Titan dans l’Atlantique Nord met en lumière les eaux troublement réglementées de l’exploration en haute mer.

C’est un espace en haute mer où les lois et les conventions peuvent être contournées par les entrepreneurs qui prennent des risques et les riches touristes qui aident à financer leurs rêves. Au moins pour l’instant.

L’annonce jeudi par les garde-côtes américains que le Titan avait implosé près de l’épave du Titanic, tuant les cinq personnes à bord, a attiré l’attention sur la façon dont ces expéditions sont réglementées.

Le Titan a opéré dans les eaux internationales, loin de la portée de nombreuses lois des États-Unis ou d’autres nations. Il n’a pas été enregistré en tant que navire américain ou auprès d’organismes internationaux qui réglementent la sécurité, ni n’a été classé par un groupe de l’industrie maritime qui établit des normes sur des questions telles que la construction de la coque.

Stockton Rush, le PDG d’OceanGate Expeditions et pilote de Titan qui était parmi les morts, avait déclaré qu’il ne voulait pas être enlisé par de telles normes.

Les experts disent que des poursuites pour mort injustifiée et négligence sont probables dans l’affaire Titan – et qu’elles pourraient réussir. Mais les actions en justice seront confrontées à divers défis, y compris des renonciations signées par les passagers du Titan qui ont mis en garde contre la myriade de façons dont ils pourraient mourir.

___

LES CRITIQUES SOULIGNENT LE MANQUE DE CERTIFICATION POUR LE TITAN SUBMERSIBLE

Bob Ballard, membre de l’équipe de recherche qui a découvert l’épave du Titanic en 1985, a qualifié l’absence de certification par des experts extérieurs de « preuve irréfutable » dans le cas du submersible Titan.

Les garde-côtes américains ont annoncé jeudi que le Titan, un petit engin se dirigeant vers l’épave du Titanic, a subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord.

« Nous avons également effectué des milliers et des milliers de plongées avec d’autres pays à ces profondeurs et nous n’avons jamais eu d’incident », a déclaré Ballard vendredi sur ABC « Good Morning America ». « C’est donc la première fois, et le pistolet fumant est que c’est la première fois par un sous-marin qui n’a pas été classé. »

Apparaissant dans la même émission, le réalisateur de « Titanic », James Cameron, a qualifié le manque de certification par une entité d’ingénierie ou un « bureau de classement » d' »échec critique ».

Il a décrit plusieurs problèmes potentiels avec la conception du Titan, mais a déclaré que le maillon le plus faible était la coque en composite de fibre de carbone.

« Vous n’utilisez pas de composites pour les vaisseaux qui subissent une pression externe. Ils sont parfaits pour les récipients à pression interne, comme les bouteilles de plongée, par exemple, mais ils sont terribles pour la pression externe », a-t-il déclaré. « Il s’agissait donc d’essayer d’appliquer la pensée de l’aviation à un problème d’ingénierie de submersion profonde. Et nous avons tous dit que c’était une mauvaise idée.

___

LA GARDE CÔTIÈRE DIT QUE L’ACCENT RESTE SUR LA RECHERCHE, L’ENQUÊTE OFFICIELLE N’EST PAS ENCORE LANCÉE

Toujours concentrées sur les recherches, les garde-côtes américains ont indiqué vendredi qu’une enquête officielle n’avait pas encore été lancée sur la disparition et l’implosion du submersible Titan.

Les responsables de la Garde côtière ont annoncé jeudi que l’engin qui se dirigeait vers l’épave du Titanic a subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord.

Vendredi matin, la Garde côtière a déclaré qu’une enquête officielle n’avait pas encore été lancée car les agences impliquées se concentraient sur la recherche et déterminaient toujours qui avait la compétence et l’autorité appropriées pour la diriger. Les possibilités incluent la Garde côtière américaine, la Garde côtière canadienne, d’autres organismes fédéraux ou internationaux, ou un effort conjoint.

La Garde côtière a également déclaré qu’il était trop tôt pour dire si des changements de politique seraient apportés.