Mises à jour en direct : Trump prend le cinquième amendement lors de la déposition à New York

Le danger juridique de l’ancien président Donald J. Trump a semblé s’intensifier de manière significative lundi avec la révélation étonnante que des agents fédéraux armés d’un mandat avaient fouillé son club et sa maison de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

On ne savait pas immédiatement ce que les enquêteurs auraient pu saisir, mais la perquisition a eu lieu après que des agents fédéraux se sont rendus au domaine de Palm Beach au printemps pour discuter des documents que M. Trump a emportés avec lui de manière inappropriée lorsqu’il a quitté la Maison Blanche, y compris de nombreuses pages de documents classifiés. .

Le simple fait que les autorités fédérales aient pris la décision remarquable de fouiller la résidence privée d’un ancien président américain rappelle à quel point M. Trump fait l’objet d’un examen juridique alors qu’il envisage de se présenter à nouveau à la présidence en 2024.

Lui et sa famille ont critiqué les diverses enquêtes tourbillonnant autour de lui comme étant partisanes ou vindicatives, et ils ont nié les actes répréhensibles.

Les procureurs fédéraux enquêtant sur les tentatives d’annuler la défaite de M. Trump lors des élections de 2020 ont interrogé directement des témoins sur son implication dans ces efforts. En Géorgie, une enquête criminelle est centrée sur ses efforts pour faire modifier les résultats des élections là-bas.

Plus immédiatement, M. Trump devrait être déposé mercredi par des avocats du bureau du procureur général de l’État de New York dans le cadre d’une longue enquête civile visant à déterminer si lui et l’entreprise immobilière de sa famille ont frauduleusement gonflé la valeur de ses hôtels, terrains de golf cours et autres actifs pour obtenir des prêts avantageux.

Le statut des autres enquêtes sur l’ancien président est plus difficile à comprendre, même si l’une d’entre elles – une enquête criminelle menée par le bureau du procureur du district de Manhattan – a semblé s’essouffler au printemps. (Une affaire qui était passée à l’arrière-plan est réapparue mardi, lorsqu’une cour d’appel fédérale a décidé que la Chambre pourrait avoir accès aux déclarations de revenus de M. Trump.)

Voici où en sont les enquêtes notables impliquant M. Trump.

Enquête civile de l’État de New York

M. Trump s’est battu pendant des mois pour éviter la déposition à haut risque pour laquelle il devait siéger mercredi, ce qui pourrait façonner le résultat de l’enquête civile menée par la procureure générale de New York, Letitia James, sur lui et son entreprise familiale, la Trump Organization. . (La déposition devait avoir lieu en juillet; elle a été retardée après la mort de sa première femme, Ivana.)

L’enquête de Mme James, qui en est à sa phase finale, vise à déterminer si les états financiers dans lesquels M. Trump a évalué ses actifs reflétaient un schéma de fraude ou étaient simplement des exemples de son penchant pour l’exagération.

Mme James a déclaré dans un dossier déposé cette année que les pratiques commerciales de l’organisation Trump étaient “frauduleuses ou trompeuses”, mais que son bureau devait interroger M. Trump et deux de ses enfants adultes, Ivanka et Donald Jr., pour déterminer qui était responsable de la conduite.

Les deux se sont assis pour des dépositions récemment après que le juge chargé de l’affaire leur a ordonné de le faire. Leur frère Eric a été interrogé en 2020 dans le cadre de l’enquête et a invoqué à plusieurs reprises son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination, selon un dossier judiciaire.

La déposition de l’ancien président fait suite à une longue bataille juridique qui a abouti à la décision d’un juge d’État en avril selon laquelle M. Trump était coupable d’outrage au tribunal. Cette décision est intervenue après que Mme James a déposé une requête demandant que M. Trump soit contraint de produire les documents demandés dans huit demandes précédentes.

Ses avocats ont déclaré qu’ils avaient recherché et n’avaient trouvé aucun document que le procureur général ne possédait pas déjà. Le juge a néanmoins condamné M. Trump à une amende de 10 000 $ par jour jusqu’à ce qu’il dépose des affidavits décrivant la perquisition. L’ordonnance d’outrage a été levée en mai après avoir payé une amende de 110 000 $ et soumis les affidavits.

Le même mois, un juge fédéral a rejeté une action en justice intentée par M. Trump qui visait à interrompre l’enquête de Mme James parce que, selon les avocats de l’ancien président, elle avait violé ses droits et que son enquête était politiquement motivée.

Parce que l’enquête de Mme James est civile, elle peut poursuivre M. Trump mais elle ne peut pas porter plainte au pénal. Elle pourrait également choisir de poursuivre les négociations de règlement dans l’espoir d’obtenir un paiement financier plus rapide plutôt que de déposer une plainte qui prendrait sans aucun doute des années à être résolue.

Si Mme James devait poursuivre et l’emporter au procès, un juge pourrait imposer de lourdes sanctions financières à M. Trump et restreindre ses opérations commerciales à New York.

Les avocats de M. Trump soutiendraient très probablement dans une telle poursuite que l’évaluation de l’immobilier est un processus subjectif et que sa société a simplement estimé la valeur des propriétés en question, sans avoir l’intention de les gonfler artificiellement.

Affaire criminelle de Manhattan

Malgré sa nature civile, l’enquête de Mme James et la déposition de M. Trump comportent toujours le potentiel d’accusations criminelles. En effet, l’enquête du procureur du district de Manhattan s’est également concentrée sur les évaluations des propriétés de M. Trump avant qu’elles ne semblent s’effondrer au printemps. Il pourrait gagner une nouvelle vie en fonction de la performance de M. Trump mercredi.

Alvin Bragg, le procureur de district, a déclaré en avril que l’enquête, qui avait commencé sous son prédécesseur, Cyrus R. Vance Jr., se poursuivait, mais il n’a pas donné une idée claire de son orientation.

Les commentaires de M. Bragg sont intervenus après le départ de deux procureurs qui menaient l’enquête. L’un d’eux, Mark F. Pomerantz, a déclaré dans une lettre de démission publiée par le New York Times qu’il pensait que le bureau avait suffisamment de preuves pour accuser M. Trump de “nombreux” crimes. M. Pomerantz a critiqué M. Bragg pour ne pas avoir poursuivi d’acte d’accusation dans cette affaire.

Dans ses remarques d’avril sur la question, M. Bragg a déclaré que de nouveaux témoins avaient été interrogés et que des documents supplémentaires avaient été examinés, bien qu’il ait refusé de fournir des détails. Plus tard en avril, le Times a rapporté qu’au moins trois témoins considérés comme essentiels à l’affaire n’avaient pas eu de nouvelles du bureau de M. Bragg depuis plusieurs mois ou n’avaient pas été invités à témoigner.

L’enquête a abouti à des accusations criminelles contre l’organisation Trump et son directeur financier, Allen H. Weisselberg.

En juillet dernier, avant la fin du mandat de M. Vance, le bureau du procureur de district a chargé l’entreprise de mettre en place un plan de 15 ans pour aider ses dirigeants à échapper à l’impôt en les rémunérant avec des avantages sociaux cachés aux autorités. M. Weisselberg a été accusé d’avoir évité de payer des impôts sur 1,7 million de dollars en avantages qui auraient dû être déclarés comme un revenu.

L’affaire a été provisoirement prévue pour être jugée plus tard cette année.

Enquête criminelle de Géorgie

M. Trump est également sous surveillance en Géorgie, où Fani T. Willis, le procureur du comté de Fulton, enquête pour savoir si l’ancien président et d’autres ont interféré de manière criminelle avec l’élection présidentielle de 2020.

M. Trump et ses associés ont eu de nombreuses interactions avec des responsables géorgiens après les élections, y compris un appel dans lequel il a exhorté le secrétaire d’État, Brad Raffensperger, à “trouver 11 780 votes”, le nombre dont il aurait eu besoin pour surmonter l’avance du président Biden dans le Etat.

Il s’agit de la seule enquête criminelle connue qui se concentre directement sur les efforts de M. Trump pour annuler les résultats des élections. En janvier, le haut juge du comté de Fulton a approuvé la demande de Mme Willis pour un grand jury spécial en la matière.

Mardi, un autre juge du comté de Fulton a déclaré que Rudolph W. Giuliani, avocat de M. Trump et figure centrale de l’enquête sur la Géorgie, devait s’y rendre pour comparaître devant le grand jury. M. Giuliani, qui s’est fait implanter deux stents cardiaques le mois dernier, avait déclaré aux procureurs qu’il n’était pas en assez bonne santé pour se rendre en Géorgie.

Mais le juge, Robert CI McBurney, lui a provisoirement ordonné de se présenter pour témoigner en personne le 17 août. (Le juge McBurney a déclaré qu’il pourrait reconsidérer la date si le médecin de M. Giuliani produisait une excuse médicale adéquate.)

“M. Giuliani n’est pas autorisé à voyager en avion, AIR », a déclaré le juge McBurney. « John Madden a parcouru tout le pays dans son gros bus, de stade en stade. Donc, une chose que nous devons explorer est de savoir si M. Giuliani pourrait arriver ici sans compromettre son rétablissement et sa santé. Dans un train, un bus ou un Uber, ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré, ajoutant:« New York n’est pas proche d’Atlanta, mais il ne voyage pas depuis Fairbanks.

Le juge McBurney a également déclaré mardi que les procureurs devraient faire savoir à M. Giuliani, 78 ans, s’il est la cible de l’enquête criminelle. Le bureau de Mme Willis a déjà dit à au moins 17 personnes qu’elles étaient des cibles.

Enquête criminelle du comté de Westchester

Dans le comté de Westchester, Miriam E. Rocah, le procureur de district, semble se concentrer au moins en partie sur la question de savoir si l’organisation Trump a trompé les autorités locales sur la valeur d’un terrain de golf pour réduire ses impôts. Elle a assigné la société pour des dossiers sur la question.

Procès à Washington DC

En janvier 2020, Karl Racine, le procureur général du district de Columbia, a poursuivi le comité inaugural de M. Trump, affirmant qu’il avait surpayé sa propre entreprise familiale de plus d’un million de dollars ou d’espace au Trump International Hotel lors de l’inauguration de janvier 2017.

Le procès, qui désigne le comité inaugural, l’hôtel et l’organisation Trump comme accusés, devrait être jugé en septembre, après qu’un juge a ordonné qu’il puisse aller de l’avant.

Le bureau de M. Racine a assigné à comparaître une série de parties, dont Melania Trump, l’ancienne première dame, et a interrogé Ivanka Trump, Eric Trump et Thomas J. Barrack Jr., qui a présidé le comité inaugural.

Enquête du 6 janvier

Un comité de la Chambre enquêtant sur l’assaut du 6 janvier contre le Capitole – aidé par plus d’une douzaine d’anciens procureurs fédéraux – examine le rôle que M. Trump et ses alliés ont pu jouer dans ses efforts pour conserver le pouvoir après sa défaite électorale en novembre 2020 .

Bien que le comité lui-même n’ait pas le pouvoir d’engager des poursuites pénales, il pourrait renvoyer l’affaire au procureur général Merrick B. Garland, pour les poursuivre par l’intermédiaire du ministère de la Justice.

Jonah E. Bromwich , Rebecca Davis O’Brien , Michel Rothfeld et Ashley Wang reportage contribué.