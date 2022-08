Mises à jour en direct : Trump prend le cinquième amendement lors de la déposition à New York

Donald J. Trump a longtemps tourné en dérision les personnalités publiques qui invoquent leur droit constitutionnel contre l’auto-incrimination, mais mercredi, il a pleinement profité du cinquième amendement.

Pendant des heures sous serment, M. Trump s’est assis en face de la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, répondant à toutes les questions posées par ses enquêteurs en répétant sans cesse l’expression «même réponse».

Le refus de M. Trump de répondre de manière substantielle à toutes les questions de la déposition ordonnée par le tribunal était une tournure inattendue qui pourrait déterminer le cours de l’enquête civile de trois ans de Mme James sur la question de savoir si l’ancien président avait frauduleusement gonflé la valeur de ses actifs pour garantir des prêts et autres bénéfices.

Ce fut aussi un moment extraordinaire dans une semaine extraordinaire, même selon les normes de l’ancien président. Deux jours après que son domicile a été perquisitionné par le FBI dans le cadre d’une enquête indépendante, M. Trump a invoqué son droit au cinquième amendement tout en remettant ouvertement en question la légitimité de la procédure judiciaire – comme il l’a fait avec le système électoral du pays – et en insultant un responsable de l’application des lois assis juste à quelques mètres.

Le seul commentaire détaillé de M. Trump, ont déclaré des personnes au courant de la procédure, était une attaque totale contre le procureur général et son enquête, qu’il a qualifiée de continuation de “la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays”.

“Une fois, j’ai demandé:” Si vous êtes innocent, pourquoi acceptez-vous le cinquième amendement? “Je connais maintenant la réponse à cette question.” Il a dit qu’il était pris pour cible par des avocats, des procureurs et les médias, et que cela ne lui laissait « absolument pas d’autre choix » que de le faire.

Mme James se retrouve maintenant avec une décision cruciale: poursuivre M. Trump en justice ou rechercher un règlement qui pourrait entraîner une pénalité financière importante. Et bien que refuser de répondre ait pu offrir la voie la plus sûre à l’ancien président, cela pourrait renforcer la main de Mme James dans les semaines à venir.

Dans une déclaration mercredi, une porte-parole de Mme James a déclaré: « Le procureur général James poursuivra les faits et la loi partout où ils pourront mener. Notre enquête se poursuit.

La rencontre, la première fois que l’ancien président affrontait directement Mme James, qui est devenue son principal antagoniste à New York, est survenue à un moment particulièrement périlleux pour M. Trump. Lundi, le FBI a fouillé sa maison de Floride et son club privé à Palm Beach, en Floride, dans le cadre d’une enquête sur des documents sensibles qu’il a emportés lorsqu’il a quitté la Maison Blanche.

La perquisition a été un rappel embarrassant des multiples enquêtes tourbillonnant autour de l’ancien président concernant sa conduite au cours des dernières semaines de sa présidence. Outre l’enquête qui a déclenché la perquisition du FBI, les procureurs fédéraux interrogent des témoins sur son implication dans les efforts pour renverser sa défaite électorale ; un comité restreint de la Chambre a tenu une série d’audiences le liant plus étroitement à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole ; et un procureur de district en Géorgie enquête sur une éventuelle ingérence électorale de la part de M. Trump et de ses alliés.

Mme James mène une enquête civile et elle ne peut pas porter plainte contre l’ancien président. Mais le bureau du procureur du district de Manhattan a mené une enquête criminelle parallèle pour déterminer si M. Trump avait frauduleusement gonflé les évaluations de ses propriétés.

Cette enquête a pris en compte la décision de M. Trump de ne pas répondre aux questions, a déclaré une personne connaissant sa pensée.

Tout faux pas aurait pu donner un nouveau souffle à cette enquête, qui a perdu de son élan plus tôt cette année, et le procureur de district, Alvin L. Bragg, avait déclaré qu’il surveillerait de près l’entretien.

Il y avait d’autres raisons impérieuses pour que M. Trump se taise. Si le procureur général avait constaté que l’une des réponses de M. Trump contredisait les preuves de son enquête, l’incohérence aurait pu déclencher une enquête distincte sur le parjure.

Mais sa décision pourrait avoir un impact significatif sur tout procès si l’enquête de Mme James débouche sur une poursuite. Les jurés en matière civile peuvent dans de nombreux cas tirer une conclusion négative lorsqu’un accusé invoque son privilège du cinquième amendement, contrairement aux affaires pénales, où l’exercice du droit de ne pas s’incriminer ne peut être retenu contre l’accusé.

Et si Mme James l’emporte lors d’un procès civil, un juge pourrait imposer de lourdes sanctions financières à M. Trump et restreindre ses opérations commerciales à New York.

Avec cette menace en main, les avocats de Mme James pourraient utiliser le refus de M. Trump de répondre aux questions comme levier dans les pourparlers de règlement.

Avoir gardé le silence pourrait également blesser politiquement M. Trump à un moment où il laisse entendre qu’il rejoindra la course présidentielle de 2024 ; cela pourrait soulever des questions sur ce qu’il pourrait essayer de cacher.

Pendant des années, M. Trump a traité tout ce qui se passe sur le plan juridique avec son entreprise comme une opportunité potentielle de façonner la perception du public. Peut-être pas cette fois. L’enquête menée par le procureur général de New York est en grande partie un problème juridique, et ne pas répondre aux questions était avant tout une manœuvre juridique.

Pourtant, l’ancien président s’est longtemps considéré comme son meilleur porte-parole, et ceux qui l’avaient interrogé dans le passé, ainsi que certains de ses propres conseillers, pensaient qu’il était peu probable qu’il se taise.

M. Trump a ridiculisé les témoins qui ont refusé de répondre aux questions, remarquant une fois lors d’un rassemblement que le refus de répondre aux questions sous serment était une indication de la culpabilité invoquée par la mafia. “Vous voyez que la foule prend le Cinquième”, a-t-il dit. (En fait, il a exercé son cinquième amendement juste avant, refusant de répondre aux questions dans une déposition prise dans le cadre de son divorce avec sa première femme, Ivana Trump.)

M. Trump a quitté la Trump Tower à 8 h 30 mercredi, après avoir été persuadé de ne pas répondre aux questions de son équipe juridique. Après avoir salué une petite foule qui s’était rassemblée à l’extérieur du bâtiment, il s’est dirigé vers le centre-ville jusqu’au bureau de Mme James avec un convoi de VUS noirs, arrivant vers 9 heures du matin.

Sa déposition a commencé peu de temps après et s’est ouverte avec la présentation de Mme James et de l’enquête. Elle a ensuite remis l’interrogatoire à l’un des avocats de son bureau, Kevin Wallace.

L’un des avocats de M. Trump, Ronald P. Fischetti, a déclaré qu’en environ quatre heures, M. Trump n’avait répondu qu’à une question sur son nom.

L’équipe juridique de M. Trump n’avait pas alerté le procureur général qu’il prévoyait d’invoquer ses droits au cinquième amendement. Ce récit de la déposition est basé sur des entretiens avec des personnes familières avec la procédure, dont certaines ont parlé sous couvert d’anonymat pour répondre à des questions sur une procédure confidentielle.

Après avoir demandé son nom, l’ancien président a lu sa déclaration annonçant cette intention dans le compte rendu. Dans la déclaration, il a qualifié Mme James, qui était assise à quelques mètres, de “procureur renégat”.

Après avoir lu la déclaration, M. Trump a commencé à répéter les mots «même réponse». C’était «la même réponse» jusqu’à ce que les avocats prennent la pause pour le déjeuner, et «la même réponse» après cela jusqu’à ce que, peu après 15 heures, l’entretien se termine et que M. Trump quitte le bâtiment.

L’entretien a été nettement plus court que celui de sa fille Ivanka Trump, qui n’a fini de répondre aux questions que le soir où elle a été interrogée quelques jours plus tôt.

Ni elle ni Donald Trump Jr., également interrogé ces derniers jours, n’ont invoqué le cinquième amendement. Mais Eric Trump, qui a été interviewé en octobre 2020, a cité l’amendement des centaines de fois.

Depuis mars 2019, le bureau de Mme James a enquêté pour savoir si M. Trump et sa société avaient gonflé de manière inappropriée la valeur de ses hôtels, clubs de golf et autres actifs. M. Trump a longtemps rejeté l’enquête de Mme James et s’est battu avec acharnement contre l’interrogatoire sous serment, mais a été contraint de le faire après que plusieurs juges se soient prononcés contre lui ce printemps.

Peu de temps après le début des interrogatoires mercredi matin, le bureau de M. Trump a publié la déclaration disant qu’il invoquerait son droit au cinquième amendement, expliquant qu’il “avait refusé de répondre aux questions en vertu des droits et privilèges accordés à chaque citoyen en vertu de la Constitution des États-Unis”.

La déclaration qu’il a publiée publiquement et celle qu’il a lue au début de l’interview ont explicitement lié son refus de répondre aux questions à la perquisition du FBI à son domicile, faisant de ces actions une partie d’un complot plus vaste. (Les deux enquêtes ne sont pas liées.)

En cherchant à repousser une poursuite de Mme James – et en négociant un éventuel règlement avec ses enquêteurs – les avocats de M. Trump seraient susceptibles de soutenir que l’évaluation de l’immobilier est un processus subjectif et que sa société a simplement estimé la valeur de son propriétés, sans intention de les gonfler artificiellement.

Alors que Mme James a affirmé dans des documents judiciaires que l’organisation Trump avait fourni de fausses évaluations aux banques pour obtenir des prêts favorables, les avocats de M. Trump pourraient affirmer qu’il s’agissait d’institutions financières sophistiquées qui ont tiré un profit considérable de leurs relations avec M. Trump.

La déposition de M. Trump a représenté l’aboutissement de mois de querelles juridiques. En janvier, M. Trump a demandé à un juge de New York d’annuler une citation à comparaître de Mme James demandant son témoignage et des documents personnels. Le juge, Arthur F. Engoron, s’est rangé du côté de Mme James et a ordonné aux Trump de témoigner, une décision qu’une cour d’appel a confirmée.

Et à la demande de Mme James, le juge Engoron a condamné M. Trump pour outrage au tribunal, estimant qu’il n’avait pas respecté les termes de l’assignation à comparaître de Mme James demandant ses documents. C’était un épisode embarrassant de deux semaines qui a obligé M. Trump à payer une amende de 110 000 $.

M. Trump n’est pas étranger à faire face à des questions sous serment, s’étant une fois vanté d’avoir siégé pour “plus de 100 dépositions”. Un avocat qui a un jour interrogé M. Trump l’a décrit comme “complètement intrépide dans une déposition”.

Jusqu’à présent, il a rarement laissé passer une occasion de répondre aux questions – ou de s’entraîner avec ses interlocuteurs. Il a dit un jour à un avocat que ses questions étaient “très stupides”.

M. Trump s’est également prononcé sur les avantages et les inconvénients d’un président répondant aux questions sous serment. En 1998, il a suggéré que le président Bill Clinton aurait dû s’appuyer sur le cinquième amendement lors de l’enquête de destitution de cette époque.

“C’est une chose terrible pour un président de prendre le cinquième amendement, mais il aurait probablement dû le faire”, a déclaré M. Trump.

Maggie Haberman , Sean Piccoli , Nate Schweber et Jasmine Sheena ont contribué au reportage.