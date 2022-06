Mises à jour en direct sur l’Ukraine : la Finlande et la Suède poussent pour l’adhésion à l’OTAN

Des chars ukrainiens et plusieurs lance-roquettes multiples Grad ont été aperçus dimanche en direction de Toshkivka, en Ukraine. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

LYSYCHANSK, Ukraine – Les forces russes ont lancé dimanche un assaut contre une position défensive ukrainienne clé près de deux villes orientales stratégiquement importantes, ont déclaré des responsables militaires ukrainiens, les rapprochant un peu plus de l’encerclement de milliers de soldats ukrainiens.

Les forces ukrainiennes ont dépêché des renforts vers des positions de première ligne autour de Toshkivka, une petite ville au sud-est de la zone métropolitaine de Sievierodonetsk et Lysychansk. Les Russes « ont eu du succès » mais ont finalement été repoussés, a déclaré un responsable ukrainien, mais le combat a mis en lumière la défense défaillante de l’Ukraine de deux des dernières villes de la province de Louhansk de la région du Donbass qui ne sont pas encore sous contrôle russe.

Si les forces de Moscou réussissent à couper Sievierodonetsk et Lysychansk, cela pourrait bloquer des milliers de combattants ukrainiens défendant les villes, offrir une victoire militaire durement gagnée à Moscou et rapprocher ses forces de l’objectif du président Vladimir V. Poutine de s’emparer de tout l’est du Donbass ukrainien. Région.

Les volontaires ont exhorté les habitants de Lysychansk, en Ukraine, à évacuer dimanche. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Des chars de combat ukrainiens et plusieurs systèmes de fusées à lancement multiple Grad ont été vus se diriger vers Toshkivka et d’autres parties de la ligne de front dimanche après-midi, de la fumée s’échappant de leur châssis et des bandes de roulement remontant les routes de l’arrière-pays, probablement dans le but de repousser les forces russes. là.

Un membre d’équipage, lorsqu’on lui a demandé si son char se dirigeait vers les défenses ukrainiennes dans cette zone, a souri et acquiescé.

Alors que les troupes russes se sont déplacées pour encercler les deux villes au milieu de semaines de combats de rue et de duels d’artillerie, les forces ukrainiennes se sont repliées et ne détiennent plus qu’une petite partie de Sievierodonetsk. Cela comprend une usine chimique où des centaines de civils auraient trouvé refuge et qui a subi de violents bombardements russes ces derniers jours, a déclaré dimanche Serhiy Haidai, le gouverneur de Lougansk.

Les combats se poursuivent ailleurs dans la région. Au sud-ouest, des responsables militaires ukrainiens ont déclaré dimanche que leurs troupes avaient réussi à repousser une offensive dans la périphérie est de Berestove. L’état-major de l’armée ukrainienne a ajouté que la Russie prévoyait un autre assaut à Sloviansk, à environ 80 km à l’ouest de Sievierodonetsk.

Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement commenté Toshkivka, mais a déclaré plus tôt dimanche que ses forces s’étaient emparées de Metolkine, une ville située juste à l’est de Sievierodonetsk. L’agence de presse d’État russe Tass a déclaré que de nombreux combattants ukrainiens s’y étaient rendus, bien qu’il n’ait pas été possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Fumée d’un incendie provoqué par une frappe d’artillerie visant un poste de contrôle ukrainien à Lysychansk, en Ukraine, dimanche. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Toshkivka a servi de partie importante d’un mur défensif dans ce qui a été appelé la poche de Sievierodonetsk. Située dans la région du Donbass – une zone de plaines vallonnées, de champs agricoles et de villes minières, où Moscou a engagé l’essentiel de sa puissance militaire ces derniers mois – la poche est encerclée aux trois quarts environ par les forces russes. Cela n’a laissé qu’un mince espace à l’ouest où les troupes ukrainiennes vont et viennent en empruntant les routes des villages qui sont souvent la cible de tirs d’artillerie russe.

Et les troupes russes avancent lentement pour combler l’écart.

Si les forces ukrainiennes sont incapables de renforcer la ligne de front à Toshkivka, cela signifie que les forces russes auront resserré l’étau depuis le sud, réduisant la zone de manœuvre des troupes ukrainiennes dans la poche. Cela permettrait également aux forces russes de menacer les quelques routes d’approvisionnement ukrainiennes restantes vers Lysychansk et Sievierodonetsk.

Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’avenir d’une grande partie de l’est de l’Ukraine serait décidé dans la bataille pour ces deux villes.

La décision de l’Ukraine de tenir bon dans les combats de rue à Sievierodonetsk était un pari dès le départ. Sa stratégie a été de se battre à bout portant dans la ville, où la Russie ne peut pas faire valoir son vaste avantage d’artillerie.

Mais les soldats de la ville, et ceux qui les soutiennent dans la ville voisine de Lysychansk, sur la rive ouest de la rivière Siversky Donets, risquent quotidiennement d’être encerclés.

Les habitants de Lysychansk attendent dans une camionnette d’évacuation dimanche. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Les lignes d’artillerie russes ont abattu les routes, les ponts et les positions ukrainiennes avec ce que les troupes ukrainiennes estiment à des milliers d’obus chaque jour.

Aussi risquée soit-elle, la stratégie de l’Ukraine a réussi à immobiliser les forces russes et à infliger des pertes, a déclaré dimanche Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense, dans une interview.

« En ce moment, l’objectif principal est d’utiliser la fenêtre d’opportunité dont nous disposons pour épuiser complètement les Russes dans le Donbass », a-t-il déclaré.

De plus, a-t-il ajouté, il vaut mieux se battre maintenant que de battre en retraite et de se battre plus tard sur un autre site plus à l’ouest.

« Si nous déménageons, ils déménageront », a déclaré M. Zagorodnyuk. « Il faudrait les rencontrer quelque part. Ce n’est pas comme si Poutine voulait juste Sievierodonetsk. Ils continueront jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés.