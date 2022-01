Mises à jour en direct sur l’exécution de Donald Anthony Grant – Un détenu de l’Oklahoma écope de la peine de mort et Matthew Reeves fait face à une injection létale

États ayant aboli la peine de mort

La peine de mort est interdite dans 23 États et dans le district de Columbia, selon le Death Penalty Information Center.

Les États qui n’appliquent pas la peine de mort sont les suivants : Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, New York, Dakota du Nord, Rhode Island, Vermont, Virginie, Washington, Virginie-Occidentale et Wisconsin, ainsi que le district de Columbia.

La Virginie a aboli législativement la peine de mort en 2021 et le Colorado a fait de même en 2020.

Trois États – la Californie, l’Oregon et la Pennsylvanie – ont imposé des moratoires ou des suspensions temporaires sur les exécutions.