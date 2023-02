Mises à jour en direct sur l’état de l’Union: dernières nouvelles sur le discours de Biden

WASHINGTON (AP) – Suivez les mises à jour en temps réel sur le discours sur l’état de l’Union 2023 du président Joe Biden de l’Associated Press. Des mises à jour en direct – toutes les heures sont à l’Est – vous sont présentées par des journalistes AP à la Maison Blanche, à Capitol Hill et au-delà.

___

FLUIDE DE PRÉPARATIONS

Les préparatifs sont en cours au Capitole avec le discours du président sur l’état de l’Union à seulement quelques heures de là. Et cela signifie une rafale d’opérations en coulisses pour transformer le bâtiment majestueux pour l’événement aux heures de grande écoute.

La chambre de la Chambre est vidée maintenant que les législateurs ont terminé la plupart de leurs affaires de la journée. Les équipages commencent leur travail.

La salle des statues dorées se remplit de lumières, de caméras et d’équipes de diffusion pour les nombreuses interviews qui seront diffusées avant et après le discours.

C’est la première fois depuis la pandémie de COVID-19 que le Capitole est entièrement rouvert pour l’événement. La sécurité est stricte. Les gens ont commencé à remplir les salles du Capitole

___

LE BALLON

Biden a reçu beaucoup de chaleur de la part des républicains pour sa manipulation du ballon espion chinois présumé qui a dérivé à travers les États-Unis avant d’être abattu samedi au-dessus de l’océan Atlantique. Les législateurs du GOP avaient parlé de présenter une résolution, juste au moment où le président devait prononcer son discours aux heures de grande écoute, qui aurait condamné l’administration à ce sujet.

Ces plans ont été abandonnés et une proposition bipartite condamnant la Chine est à l’étude.

« C’est un problème trop important. Et nous voulons rester forts ensemble contre la Chine au lieu d’avoir nos propres combats internes », a déclaré le représentant Mike McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, à l’Associated Press. Le républicain du Texas parraine la résolution bipartite.

Tout le monde n’est pas à bord, semble-t-il. La représentante Marjorie Taylor Greene, membre du Congrès républicain de Géorgie, s’est présentée mardi au Capitole avec un gros ballon blanc.

En savoir plus : https://apnews.com/article/politics-united-states-government-china-antony-blinken-51e49202f2a0a50541cde059934c4cfb

Et : https://apnews.com/article/g-20-summit-politics-united-states-government-china-antony-blinken-0a0469109e8776f1676d7b813e46854f

___

BAISSE DE MICRO

“On ne va pas faire des jeux d’enfant en déchirant un discours”

– Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy. C’était une référence à son prédécesseur, la démocrate Nancy Pelosi, qui a tenu à déchirer publiquement sa copie du discours sur l’état de l’Union du président Donald Trump juste après avoir fini de parler en 2020.

Lire la suite : https://apnews.com/article/donald-trump-nancy-pelosi-ap-top-news-michael-pence-politics-f8edd0389a1a8ba41322e0e34098aafb

___

DES INVITÉS

Gardez un œil sur les invités invités au discours de la Maison Blanche et des membres du Congrès.

Parmi les personnes assises avec la première dame Jill Biden se trouveront la famille de Tire Nichols et les parents d’une fillette de 3 ans atteinte d’une forme rare de cancer. Il y aura Bono, leader de U2, qui a lutté contre le VIH/SIDA, et Brandon Tsay, qui a désarmé l’homme armé accusé lors d’une fusillade de masse le mois dernier en Californie.

Certains législateurs démocrates amènent des proches d’hommes et de garçons noirs décédés aux mains de la police.

Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a invité l’ancien joueur de la NBA Enes Kanter Freedom, qui a changé de nom d’Enes Kanter après être devenu citoyen américain en 2021. Il a grandi en Turquie et a critiqué le président turc, Tayyip Erdoğan, et dit qu’une prime a été émis contre lui dans ce pays.

En savoir plus : https://apnews.com/article/state-of-the-union-biden-2023-b9bebd876a42a9510f068a04a3f2a348

Et : https://apnews.com/article/state-of-the-union-biden-guests-cc0d350feb6264e3ce9305355720c508

—-

NOUS Y VOILÀ

C’est l’heure de l’état de l’Union, ce jour où le président prononce un discours au Congrès qui tente d’accomplir beaucoup de choses.

Biden voudra parler de ses réalisations, lancer quelques objectifs pour cette année, cocher les choses qui doivent être réparées et faire du cheerleading pour la nation. Et, bien sûr, caractériser l’état de l’union.

Faire tout cela peut prendre du temps. Le discours sur l’état de l’Union de 2022 de Biden a duré un peu plus de 62 minutes. Bill Clinton a prononcé le discours le plus long de tous les temps, avec une heure et 28 minutes en 2000. Le prix du discours le plus court revient au républicain George W. Bush, qui a parlé pendant 47 minutes en 2002.

En savoir plus : https://apnews.com/article/biden-state-of-the-union-4d6eb9fed9a46bb4efb63ea4e015725c

___

L’AP diffusera le discours de cette année sur APNews.com. Il commence à 21 h HNE. Suivez la couverture par AP du discours sur l’état de l’Union sur : https://apnews.com/hub/state-of-the-union-address

The Associated Press