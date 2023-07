Mises à jour en direct sur les vagues de chaleur extrêmes : des centaines de millions de personnes des États-Unis vers l’Europe et l’Asie touchées par une chaleur intense

La combinaison d’une température de l’air de 104 °F (40 °C) et d’une humidité brutale (point de rosée de 90 °F) générée par le golfe Persique, la mer la plus chaude de la planète, a créé ces conditions insondables.

La ville de Haikou suspendra également les cours, le travail, les vols, le parc et les activités commerciales à partir de midi lundi, obligeant les résidents à rester chez eux et ouvrant des abris d’urgence au public, a rapporté la télévision d’État CCTV.

L’aéroport de Zhuhai Jinwan dans le Guangdong a annulé lundi 43 vols entrants et 36 vols sortants, tandis que l’aéroport international de Meilan à Haikou, la capitale de Hainan, et l’aéroport de Qionghai Boao ont annulé tous les vols, ont rapporté les médias officiels.

HONG KONG-CHINE-METEO Des bateaux sont garés dans un abri contre les typhons à Tseun Wan par mesure de précaution pour l’approche du typhon Talim à Hong Kong le 16 juillet 2023. (Photo de May JAMES / AFP) (Photo de MAY JAMES/AFP via Getty Images)

Le centre météorologique prévoit des vents violents dans les mers près des provinces et régions du sud et des pluies exceptionnellement fortes de 250 à 280 mm (9,8 à 11 pouces) sur la côte sud-ouest du Guangxi et le nord de l’île de Hainan.

HONG KONG-CHINE-METEO Un homme passe devant un centre commercial avec du ruban adhésif à Tseun par mesure de précaution pour l’approche du typhon Talim à Hong Kong le 16 juillet 2023. (Photo de May JAMES / AFP) (Photo de MAY JAMES/AFP via Getty Images)

Le bilan des inondations en Corée du Sud s’élève à 39 alors que Yoon ordonne tous les efforts

Le président sud-coréen Yoon assiste à une réunion sur la réponse aux catastrophes

epa10750658 Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol prend la parole lors d’une réunion d’intervention en cas de catastrophe du siège central des contre-mesures en cas de catastrophe et de sécurité au complexe gouvernemental à Séoul, Corée du Sud, le 17 juillet 2023, pour faire face aux pluies torrentielles qui frappent le pays et minimiser les dommages éventuels. EPA/YONHAP / PISCINE CORÉE DU SUD OUT Photographie : YONHAP/EPA

Président sud-coréen Yoon Suk Yeol a ordonné lundi un effort total pour gérer la dévastation causée par des jours de pluie torrentielle, alors que le nombre de morts est passé à 39 lundi, dont une douzaine de personnes retrouvées mortes dans un passage souterrain submergé.

Les pluies ont frappé les régions du centre et du sud du pays depuis jeudi, alors que la saison des pluies commençant fin juin atteint son apogée, le ministère de l’Intérieur faisant également état de neuf personnes portées disparues et de 34 blessées.

Opération de recherche dans un tunnel souterrain inondé

epa10750614 Des secouristes pompent l’eau d’un tunnel souterrain inondé dans la ville d’Osong, province du Chungcheong du Nord, centre de la Corée du Sud, le 17 juillet 2023, alors qu’ils recherchent des personnes disparues qui auraient été submergées à l’intérieur du tunnel après une rivière voisine a débordé en raison des fortes pluies du 15 juillet. EPA/YONHAP CORÉE DU SUD OUT Photographie : YONHAP/EPA

Parmi les victimes, 12 décès sont survenus dans un tunnel de la ville centrale de Cheongju, où quelque 16 véhicules, dont un bus, ont été submergés par une crue éclair samedi après l’effondrement d’une digue d’une rivière voisine. Neuf autres ont été blessés.

Yoon a convoqué une réunion intra-agence sur la réponse aux catastrophes et a appelé les autorités à faire tout leur possible pour secourir les victimes et a promis de soutenir le travail de relèvement, notamment en désignant les zones touchées comme zones sinistrées spéciales.

Les précipitations extrêmes sont plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique d’origine humaine dans la majeure partie du monde, car l’air plus chaud peut contenir plus de vapeur d’eau.

