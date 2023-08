Mises à jour en direct sur le crash de l’avion de Prigojine : aucune confirmation de la mort du chef de Wagner

Il n’y a eu aucune confirmation de la part des responsables du Kremlin ou du groupe Wagner après qu’un avion mentionnant Evgueni Prigojine comme passager s’est écrasé au nord-ouest de Moscou, tuant les 10 personnes à bord. Le nom de Prigojine figurait sur le manifeste de vol de l’avion d’affaires Embraer qui s’est écrasé dans la région de Tver, a indiqué l’agence russe du transport aérien. Deux explosions ont été entendues avant que l’avion ne tombe du ciel et ne s’enflamme dans un champ, ont déclaré des témoins oculaires aux médias russes. Prigojine, chef de l’organisation mercenaire du Groupe Wagner, était autrefois un allié clé du président russe Vladimir Poutine et a joué un rôle majeur sur le champ de bataille en Ukraine. Mais les tensions entre lui et les chefs militaires russes se sont intensifiées, atteignant leur paroxysme lorsqu’il a mené une rébellion de courte durée en juin.