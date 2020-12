NEW YORK – Une infirmière de New York a été parmi les premières personnes à recevoir la première dose du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 lundi matin.

«Je suis optimiste aujourd’hui», a déclaré Sandra Lindsay, l’infirmière en soins intensifs du Long Island Jewish Medical Center de New York, après avoir reçu la photo avec le gouverneur Andrew Cuomo en direct.

La nouvelle survient alors que les États-Unis approchent de 300000 décès dus au COVID-19.

Les agents de santé et les résidents des maisons de retraite ont été les premiers à recevoir le vaccin développé par Pfizer et son partenaire allemand, BioNTech, le premier approuvé dans le pays pour lutter contre le coronavirus.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lundi qu’il ferait partie des personnes vaccinées. « Les gens croiront beaucoup plus au vaccin si le PDG se fait vacciner », a-t-il déclaré lundi sur CNN.

Malgré les nouvelles positives sur le front des vaccins, les États-Unis sont toujours aux prises avec des hôpitaux surpeuplés et un nombre record de cas quotidiens alors que le pays s’approche d’une autre triste étape, 300 000 décès, la plupart de tous les pays.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 16,2 millions de cas et 299 192 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 72,1 millions de cas et 1,61 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Nous répondons à vos questions sur le vaccin, telles que: Quels sont les effets secondaires? Pouvez-vous toujours tomber malade? Est-ce sans danger pendant la grossesse? Obtenez les réponses ici.

Ce fichier sera mis à jour tout au long de la journée. Pour les mises à jour dans votre boîte de réception, abonnez-vous à Le briefing quotidien bulletin.

Une infirmière de New York a reçu le vaccin COVID-19

UNE Une infirmière en soins intensifs de New York a reçu la première injection du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 lundi matin avec d’autres agents de santé applaudissant et le gouverneur Andrew Cuomo le regardait en direct.

« Je suis prêt. Faisons ça, » Sandra Lindsay m’a dit avant qu’elle ne reçoive le coup après 9 h. Ceux qui se trouvaient dans la salle ont applaudi après que Lindsay ait reçu le coup.

L’infirmière a dit qu’elle se sentait «soulagée» et qu’elle voulait «inculquer au public la confiance que le vaccin est sûr».

« J’espère que cela marque le début à la fin d’une période très douloureuse de notre histoire », a déclaré Lindsay.

Le Dr Michelle Chester de Northwell Health, qui a administré le vaccin, a ajouté: « Tout s’est parfaitement déroulé. »

Comment les femmes peuvent contribuer à dynamiser le scepticisme vis-à-vis des vaccins dans les communautés de couleur

Jessica Ross, une femme noire de 23 ans à Atlanta, a déclaré qu’elle – et de nombreuses autres femmes noires de son entourage – étaient nerveuses à l’idée de prendre le vaccin COVID-19.

De l’étude de Tuskegee sur la syphilis sur les hommes noirs qui ne leur ont pas fourni de traitement pour guérir la maladie, à Henrietta Lacks, une femme noire dont les cellules cancéreuses ont été utilisées pour la recherche sans sa permission ou celle de sa famille, beaucoup ont cultivé la méfiance à l’égard des systèmes de santé publique. « Beaucoup d’entre eux sont inquiets, est-ce que cela va être … testé sur des groupes minoritaires », a déclaré Ross à propos de ses amis et de sa famille.

Plusieurs sondages ont montré l’ambivalence entourant le vaccin chez les personnes de couleur, et une enquête récente a révélé que les femmes noires comme Ross et les femmes latino-américaines, plus que les hommes, sont plus réticentes à se faire vacciner.

Les experts et les membres de ces communautés ne sont pas surpris. L’histoire du pays en matière de tests et d’expérimentation contraires à l’éthique sur les hommes et les femmes noirs colore le manque de confiance de la communauté. Mais comme le coronavirus continue de menacer le plus les personnes de couleur, Les experts médicaux disent que dissiper le scepticisme est essentiel et que les femmes de couleur pourraient être la clé.

– Nada Hassanein

L’interdiction de manger à l’intérieur de New York prend effet, l’arrêt complet pourrait bientôt arriver

Une interdiction renouvelée de manger à l’intérieur est entrée en vigueur lundi à New York, alors que les responsables tentent de ralentir la propagation du virus dans ce qui était autrefois l’épicentre de l’épidémie américaine.

Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé la restriction la semaine dernière alors que la ville de New York et ses environs ont connu une augmentation constante du nombre de nouveaux cas au cours de l’automne. L’interdiction limite l’industrie de la restauration déjà assiégée aux plats à emporter et aux repas en plein air uniquement.

Le maire Bill de Blasio a également déclaré lundi qu ‘ »un arrêt complet » pourrait être à l’horizon dans les semaines à venir si des cas mettaient à rude épreuve les hôpitaux de la ville.

« Ce genre d’élan que la maladie a en ce moment, nous devons l’arrêter avant qu’elle ne cause trop de dégâts, trop de douleur », a déclaré de Blasio lors du « New Day » de CNN.

Jeux de rôle, planification des tremblements de terre: les centres de santé se préparent à l’arrivée des vaccins

Les hôpitaux et les centres médicaux ont passé dimanche à se préparer pour le premier vaccin COVID-19 à arriver lundi matin, une entreprise massive qui a commencé lorsqu’une caravane de semi-remorques gardés par des voitures de police banalisées s’est retirée de l’usine de fabrication Pfizer à Portage, Michigan, juste après l’aube.

Les fournisseurs ont passé le week-end à faire face à toutes les éventualités possibles, des tremblements de terre aux pannes de courant. Les tests et les exercices sur table et les heures et les heures d’appels Zoom sont nécessaires, car Le vaccin Pfizer nécessite une formation et une grande organisation.

« Nous avons fait notre dernier exercice de suivi aujourd’hui », a déclaré le Dr Nasim Afsar, directeur des opérations de l’UCI Health à Orange, en Californie. L’équipe a joué le rôle de l’ensemble du processus, de l’arrivée du vaccin au quai de chargement à l’injection.

« Une personne dirait: » J’ai le vaccin, je vais à pied à la clinique. C’est le chemin que je vais emprunter. » Et puis un autre serait un échantillon de patient et quelqu’un les amenait dans la pièce et nous suivions tout le processus de vaccination », a-t-elle déclaré.

– Elizabeth Weise

PDG de Pfizer: 100 millions de doses de vaccin seront distribuées d’ici la fin du premier trimestre

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lundi que, comme beaucoup d’autres, il prévoyait d’obtenir le vaccin révolutionnaire de son entreprise. « Les gens croiront beaucoup plus au vaccin si le PDG se fait vacciner », a-t-il déclaré à Sanjay Gupta de CNN.

D’ici la fin de l’année, la société aura fabriqué 50 millions de doses, dont la moitié ira aux sites américains, les doses restantes étant distribuées dans le monde. D’ici la fin du premier trimestre de 2021, 100 millions de doses auront été distribuées à travers le pays, a-t-il déclaré. Le gouvernement fédéral a déjà demandé 100 millions de doses supplémentaires, a-t-il déclaré.

« Cette année, nous aurons environ 50 millions de doses disponibles. La plupart d’entre elles ont déjà été fabriquées, donc elles sont déjà là. L’année prochaine, nous ferons 1,3 milliard de doses », a déclaré Bourla, mais a noté que toutes ces vaccinations n’étaient pas destinées. aux États Unis. « Nous travaillons très diligemment pour augmenter ce nombre car nous comprenons que la demande est très élevée. »

La Maison Blanche, le Congrès et SCOTUS auront un accès précoce aux vaccins

Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence figureront parmi les principaux titulaires de postes à proposer des vaccins contre le coronavirus dans la semaine prochaine à 10 jours pour se prémunir contre une épidémie qui pourrait paralyser les fonctions du gouvernement, ont déclaré dimanche des responsables.

Cependant, Trump a déclaré dans un tweet dimanche soir que ceux qui travaillent à la Maison Blanche devraient être vaccinés plus tard dans le programme « à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire ». Il a noté qu’il n’était pas «programmé» de prendre le vaccin, mais a indiqué qu’il serait vacciné à un moment donné. Le président a été diagnostiqué et guéri du virus en octobre.

Les coups de feu seront offerts aux responsables des trois branches du gouvernement, y compris les dirigeants de la Maison Blanche, du Congrès et de la Cour suprême. Les membres du personnel de la Maison Blanche qui travaillent à proximité de Trump devraient également recevoir des vaccins précoces. La Maison Blanche a été le théâtre de plusieurs épidémies pendant la pandémie, avec Trump, son chef de cabinet et plusieurs assistants parmi les personnes infectées.

– David Jackson

Un hôpital californien demande aux résidents de suivre les protocoles COVID

Avec zéro pour cent de capacité hospitalière, Les responsables du Providence St. Mary Medical Center implorent maintenant les résidents locaux de suivre le protocole sur les coronavirus.

La situation à l’hôpital de Californie n’est pas unique. Dans tout le pays, les centres de santé atteignent leur point de rupture, bourrés de patients atteints de coronavirus et à court de ressources, y compris de personnel. Mais les directeurs de Providence St. Mary et les travailleurs de la santé de première ligne demandent le soutien des citoyens pour aider à ralentir la propagation localement.

«Au cours des trois, quatre dernières semaines, nous avons réalisé une étude de cas sur ce qui se passe lorsque les gens ne se distancient pas, quand les gens ne portent pas de masques», a déclaré Bryan Kawasaki, le porte-parole de l’hôpital. «Nous espérons que les gens apprendront et contribuer à atténuer le stress des systèmes hospitaliers dans le haut désert.

– Martin Estacio et Matthew Cabe, Victorville Daily Press

Certains hôpitaux de Floride n’auront pas besoin de vaccins contre le COVID-19

Certains des meilleurs hôpitaux de Floride, y compris ceux qui devraient bientôt recevoir les premières expéditions de vaccins pour prévenir le COVID-19, n’auront pas besoin de personnel médical et de soutien pour se faire vacciner, même s’ils nécessitent des inoculations contre le virus de la grippe beaucoup moins mortel.

Cinq hôpitaux de Floride devraient recevoir la distribution initiale de 100 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech entre lundi et dimanche prochain, selon Jared Moskowitz, directeur de la Division de la gestion des urgences. Ces hôpitaux se trouvent à Tampa, Orlando, Jacksonville, Miami et Hollywood.

Le plan de distribution des vaccins de l’État prévoit que les agents de santé, les autres «personnels essentiels», les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de complications du COVID-19 reçoivent la priorité pour accéder au vaccin. Les hôpitaux de Floride recevant les premières doses exigeront que leur personnel soit vacciné.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré jeudi que le gouvernement fédéral fournirait à l’État 179 400 doses d’un vaccin développé par Pfizer et son partenaire BioNTech.

– Frank Gluck, Fort Myers News-Press

Ressources COVID-19 des USA AUJOURD’HUI

Contributeur: Associated Press