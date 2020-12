Le candidat vaccin contre le coronavirus de Pfizer était sur le point de devenir le premier à obtenir l’autorisation de la Food and Drug Administration américaine, peut-être dès aujourd’hui.

Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes, composé de 17 membres, se réunit maintenant pour examiner et discuter des données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, puis voter pour savoir si la FDA devrait l’autoriser.

Les entreprises demandent une «autorisation d’utilisation d’urgence», sous réserve d’une approbation complète. Bien qu’ils aient compilé autant de données sur l’innocuité et l’efficacité à court terme que pour n’importe quel vaccin, le processus a été compressé. Mais les coins, selon la FDA, n’ont pas été coupés.

Les États-Unis ont signalé plus de 3000 décès dus au COVID-19 pour la première fois mercredi, un bilan d’une journée pire que le 11 septembre. Le tableau de bord des données de l’Université Johns Hopkins a fait état de 3 124 décès, battant un record de 2 885 établi la semaine dernière. Les nouvelles infections sont également en plein essor et dans tout le pays, les hôpitaux sont à court de lits, ce qui entraîne des ordonnances de maintien à domicile dans certains endroits et des mandats de masque dans 38 États.

Autres nouvelles que vous devez savoir aujourd’hui:

Le Canada a approuvé le vaccin de Pfizer «après un examen approfondi et indépendant».

Le vaccin est déjà en cours de déploiement à travers la Grande-Bretagne, où il a rencontré son premier point difficile – les responsables de la santé ont décrété que les personnes ayant des «antécédents significatifs» de réactions allergiques ne devraient pas recevoir le vaccin en attendant une enquête plus approfondie.

Les chercheurs ont averti que ce n’est que le début des canulars viraux sur les réseaux sociaux qui se nourriront des inconnues du virus.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé plus de 15,3 millions de cas et 289 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 69 millions de cas et 1,57 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Cela n’a peut-être pas commencé ici, mais le nouveau coronavirus est devenu une tragédie américaine. Dans les premiers jours d’une pandémie historique, le virus avait un accès illimité aux États-Unis et dans tout le pays.

Un scientifique du CDC a ordonné de détruire des preuves par courrier électronique

Un scientifique du CDC a reçu l’ordre de détruire un e-mail concernant les tentatives de personnes nommées politiques d’interférer avec la publication des rapports hebdomadaires des CDC, a déclaré le scientifique à un comité de la Chambre lors d’une interview transcrite le 7 décembre. Dr. Charlotte Kent, chef de la Direction des publications scientifiques et La rédactrice en chef du rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité (MMWR) du CDC a déclaré au comité qu’elle avait reçu pour instruction de supprimer un courriel du 8 août envoyé par le conseiller principal du HHS, le Dr Paul Alexander, et qu’elle comprenait que la direction venait du directeur. Redfield, selon une lettre du président Clyburn a envoyé jeudi une lettre au directeur du CDC Redfield et au secrétaire du HHS Azar cherchant à interviewer Redfield.

Dans l’e-mail, Alexander a exigé que le CDC insère un nouveau langage dans un rapport scientifique publié précédemment sur les risques de coronavirus pour les enfants ou « abaisse-le et arrête immédiatement tous les rapports », selon la lettre. HHS et le CDC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire.

– Grace Hauck

Le premier vaccin pourrait être approuvé aujourd’hui

La sécurité et l’efficacité du premier vaccin COVID-19 du pays occupent une place centrale aujourd’hui alors qu’un comité critique examine et vote sur l’opportunité d’autoriser son utilisation générale par le public américain. Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques associés, composé de 17 membres, se réunit pour discuter des données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, BNT162b2. La réunion d’une journée en direct devrait se terminer par un vote recommandant à la FDA d’autoriser le vaccin Pfizer, qui pourrait intervenir dans les heures ou les jours.

« S’il n’y a pas de scénarios fâcheux qui se présentent, l’autorisation pourrait être relativement rapide », a déclaré Norman Baylor, ancien directeur du Bureau de recherche et d’examen des vaccins de la FDA.

– Elizabeth Weise et Karen Weintraub

Les canulars viraux saluent les premières vaccinations – et cela pourrait être juste le début

Quelques heures après que Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans du Royaume-Uni, soit devenue la première personne à recevoir le vaccin COVID-19, les anti-vaxxers ont chauffé les médias sociaux en affirmant que Keenan n’existait pas, qu’elle était morte ou qu’elle faisait partie d’un projet de Bill Gates pour implanter des micropuces.

Les chercheurs préviennent que ce n’est que le début des canulars viraux sur les réseaux sociaux qui se nourriront des inconnues du virus et des vaccins pour saper la confiance du public dans la prochaine vague de vaccinations.

«Je suis profondément préoccupé», a déclaré Emerson Brooking, chercheur résident au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council. «La même campagne d’information qui a initialement minimisé la gravité du COVID-19, minimisé le nombre de cas, puis minimisé le nombre de décès est maintenant se concentrer sur le vaccin. »

Vaccins: n’oubliez pas cette deuxième dose

Les personnes qui reçoivent l’un des nouveaux vaccins COVID-19 devraient recevoir leur deuxième vaccin 21 ou 28 jours après le premier, selon le fabricant. Mais que se passe-t-il si quelqu’un manque ce délai d’un jour, d’une semaine ou même plus?

Moncef Slaoui, codirigeant de l’opération Warp Speed, l’effort de développement de vaccins du gouvernement fédéral, dit que d’un point de vue scientifique, une telle précision n’est pas si importante et le système immunitaire réagit généralement mieux lorsqu’il y a un écart plus grand entre les vaccinations. Mais lors d’une pandémie, lorsque le risque d’infection est élevé, il a noté que les gens sont mieux à même de recevoir le deuxième vaccin – et d’être entièrement protégés – selon le calendrier autorisé.

« S’il y a une transmission significative de la maladie, comme c’est le cas ici, nous devrions absolument recevoir la deuxième dose exactement comme cela a été étudié », a-t-il déclaré.

– Karen Weintraub

Alors que les États accordent la priorité à la gamme de vaccins, les étudiants présentent un dilemme

Les États accordent la priorité aux agents de santé de première ligne et aux autres populations vulnérables comme étant les premiers à être vaccinés, mais la place en ligne pour les étudiants universitaires reste incertaine. L’écrasante majorité des jeunes adultes ne font pas partie des plus vulnérables du pays. Mais les étudiants ont alimenté certaines des principales épidémies du pays cet automne et ils devraient retourner sur les campus au début de 2021.

Devront-ils – pourront-ils – être tenus de se faire vacciner une fois qu’il sera facilement disponible? Et pourquoi les étudiants universitaires sont-ils différents des écoliers? C’est compliqué, disent les experts en éducation à travers le pays – et nous sommes loin des réponses. En savoir plus ici.

– Lindsay Schnell

Premier en ligne: pour certains travailleurs de la santé, merci mais non merci

Des millions d’agents de santé devraient recevoir le premier lot de vaccins COVID-19 potentiellement vitaux d’ici la fin du mois. Mais tous ne veulent pas être les premiers. Seul un tiers d’un panel de 13000 infirmières a déclaré qu’elles prendraient volontairement un vaccin, un autre tiers a dit qu’elles ne le feraient pas et les autres ont dit qu’elles n’étaient pas sûres, selon une enquête de fin octobre de l’American Nurses Association.

«En fait, je déteste même me faire vacciner contre la grippe, mais je devais en recevoir un chaque année depuis que je suis devenue infirmière», a déclaré Nina Siegrist, infirmière autorisée à l’Hospice du Piémont à Charlottesville, en Virginie. «Si mon directeur médical dit , «Écoutez, tous les cliniciens en soins palliatifs vont se faire vacciner», alors je me ferai vacciner. Mais je veux absolument lire d’abord les détails sur les essais cliniques.

– Christine Vestal, Stateline

Le pire jour de l’Amérique: 1 mort toutes les 28 secondes

Les États-Unis ont signalé un record de 3124 décès mercredi, ce qui signifie qu’environ 130 personnes sont décédées du virus toutes les heures ou une toutes les 28 secondes. C’est bien pire que n’importe quel jour du printemps ou de l’été. Et un autre sombre record a été battu – la plupart des décès sur une période de sept jours. Les 15 927 décès équivalent à 95 par heure, soit un décès toutes les 38 secondes, battant un record établi en avril.

Au rythme actuel, le nombre de morts aux États-Unis de toute la pandémie pourrait atteindre 300 000 en quelques jours seulement.

Les États-Unis ont également signalé 227828 nouveaux cas de coronavirus mercredi, le deuxième pire jour jamais enregistré. Et le nombre d’infections en une semaine a établi un record de près de 1,5 million, 145 nouveaux cas par minute.

Mercredi a également vu un record d’hospitalisations actuelles, avec 106 688 personnes. Les hospitalisations n’ont jamais atteint 60 000 au plus fort des poussées virales du printemps ou de l’été.

– Mike Stucka

Le vaccin est peut-être prêt, mais les Américains le sont-ils?

Un nouveau sondage révèle qu’environ la moitié seulement des Américains sont prêts à retrousser leurs manches à leur tour. L’enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre qu’environ un quart des adultes américains ne sont pas sûrs de vouloir se faire vacciner contre le coronavirus. Beaucoup sur la clôture ont des préoccupations en matière de sécurité et veulent voir comment le déploiement initial se déroule. Et environ un autre quart des Américains disent qu’ils ne l’obtiendront pas.

Les experts estiment qu’au moins 70% de la population américaine doit être vaccinée pour obtenir l’immunité collective, ou le point auquel suffisamment de personnes sont protégées pour que le virus puisse être maîtrisé.

« L’appréhension est un bon mot », a déclaré Kevin Buck, un ancien Marine de 53 ans d’Eureka, en Californie. « J’ai un peu d’appréhension à son égard. »

Sacramento entre dans l’ordre de rester à la maison de la Californie

La grande région de Sacramento sera placée sous les règles de coronavirus les plus restrictives de Californie cette semaine, car la capacité des unités de soins intensifs des hôpitaux est tombée en dessous de 15%. La région des 13 comtés englobant la capitale de l’État a une capacité de soins intensifs de 14,3% et devra faire face à une commande régionale de séjour à domicile jeudi à 23 h 59, selon le site Web du département d’État de la Santé publique.

En vertu des restrictions, les restaurants doivent cesser de manger en plein air, les entreprises de soins personnels telles que les barbiers doivent fermer et le nombre de personnes autorisées à l’intérieur des magasins est réduit. Les résidents sont priés de rester à la maison sauf pour les activités essentielles.

Les régions du sud de la Californie et de la vallée de San Joaquin sont déjà dans la catégorie la plus stricte, et plusieurs comtés de la région de la baie de San Francisco ont choisi de mettre en œuvre leurs propres ordonnances volontaires indépendamment de l’État.

Un responsable du Texas qui a protesté contre la réglementation COVID-19 est positif

Un responsable de l’État du Texas qui a critiqué les mesures ordonnées par le gouverneur Greg Abbott dans le but de ralentir la pandémie de coronavirus a déclaré qu’il avait été testé positif pour le virus. Le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, faisait partie des quelque 200 personnes qui se sont rassemblées devant la maison d’Abbott en octobre pour protester contre ses ordres en cas de pandémie, y compris un mandat de masque continu à l’échelle de l’État et des verrouillages. Dans un communiqué mercredi, Miller, âgé de 65 ans, a déclaré qu’il était en quarantaine dans son ranch.

Dans ses mots: «Je ne me sens pas au mieux, mais j’ai survécu à des blessures de rodéo, à des fractures, à une chirurgie de la hanche, du genou et de l’épaule, au virus du Nil occidental et au cancer, et je vais aussi vaincre cela.

Un médecin du Wyoming démissionne après avoir affirmé que le COVID était une arme biologique

Un médecin du département de la Santé du Wyoming qui a déclaré au public lors d’un événement le mois dernier que le COVID-19 avait été créé par la Russie et la Chine pour répandre le communisme a démissionné de l’agence d’État.

Le Dr Igor Shepherd, qui a partagé une théorie du complot démystifiée sur le prochain vaccin COVID-19 lors d’un événement du 10 novembre à Loveland, Colorado, a depuis démissionné, a confirmé un porte-parole du département par courrier électronique au Casper Star-Tribune mercredi.

