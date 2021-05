Mises à jour en direct sur le coronavirus: – The Washington Post

Vendredi, le nombre de décès liés aux coronavirus en Amérique latine et dans les Caraïbes dépassait le million de personnes, selon l’Organisation panaméricaine de la santé des Nations Unies. Près de 90% de ces décès ont eu lieu dans cinq grands pays de la région: le Brésil (environ 44%), le Mexique (22%), la Colombie (8%), l’Argentine (7%) et le Pérou (près de 7 pour cent). Dans certains de ces pays, le nombre officiel de décès dus aux coronavirus peut ne représenter qu’une fraction du total réel. Mais la tendance générale de l’Amérique latine a été sombre, avec ses économies ravagées et un nombre dérisoire de vaccinations administrées.