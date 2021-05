Mises à jour en direct sur le coronavirus: l’UNICEF prévient que l’initiative du vaccin Covax est loin derrière et appelle aux dons

« Nous avons maintenant une science qui vient vraiment d’évoluer, même au cours des deux dernières semaines », a déclaré la directrice du CDC Rochelle Walensky sur ABC News « This Week », citant de nouvelles données selon lesquelles les vaccins contre les coronavirus freinent la propagation de la maladie covid-19 et offrent protection contre les variantes de virus. Walensky, qui a participé à quatre émissions de nouvelles distinctes le dimanche matin pour expliquer les nouvelles directives de son agence, a également vanté l’accès généralisé à ces vaccins et a appelé des dizaines de millions d’Américains non vaccinés à se faire vacciner.