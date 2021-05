Mises à jour en direct sur le coronavirus: l’Inde signale 412000 nouveaux cas et près de 4000 décès dans un nouveau record sinistre

La destination touristique de 900 000 personnes au nord de la Nouvelle-Zélande était passée un an sans transmission locale de covid après avoir fermé ses frontières, selon Channel News Asia. Mais cela a changé le mois dernier lorsqu’une femme a attrapé le virus après avoir été en contact étroit avec un soldat infecté dans un centre de quarantaine. Un verrouillage dans les deux plus grandes villes du pays s’est intensifié la semaine dernière après qu’un employé d’une usine de confection de 900 personnes a été testé positif, a rapporté 9 News. Les Fidji comptent désormais une cinquantaine de cas de covidus actifs connus, dont plus de la moitié sont transmis localement.