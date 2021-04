Le pays peuplé est en proie à une épidémie terrifiante qui s’est propagée rapidement dans les grandes villes et a submergé l’infrastructure médicale du pays, minant des fournitures telles que l’oxygène et laissant peu d’espace de lit pour les patients critiques.

Le nombre de cas jeudi dépasse un précédent record du monde établi par les États-Unis plus tôt cette année, lorsque plus de 313 000 infections ont été signalées le 8 janvier, selon les données compilées par le Washington Post. L’Inde compte désormais près de 16 millions de cas confirmés, juste derrière les États-Unis, et un bilan de plus de 184 000 morts. Sa population totale est de plus de 1,3 milliard.