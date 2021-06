Mises à jour en direct sur le coronavirus: les pays en développement reçoivent un coup de pouce Covax de 2,4 milliards de dollars

« Nous avons été élus président et vice-président de tous les Américains, et je ne veux pas voir le pays, qui est déjà trop divisé, se diviser d’une nouvelle manière : entre des endroits où les gens vivent sans peur du covid et des endroits où, lorsque l’automne arrive, la mort et les maladies graves reviennent », a déclaré Biden lors d’un discours à Washington.