La variante de coronavirus la plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne ne provoque pas de maladie plus grave chez les patients hospitalisés, selon une nouvelle étude publiée par le journal Lancet Infectious Diseases.

L’étude, qui a été réalisée par l’University College London et publiée tard lundi, semble contredire les conclusions antérieures qui avaient lié la variante à des taux plus élevés de maladie et même de décès.

Selon le Lancet et d’autres recherches, la variante est plus contagieuse que la souche originale de coronavirus. Il produit des charges virales plus élevées chez les personnes infectées – mais n’entraîne pas nécessairement une maladie plus mortelle, ont déclaré les auteurs de l’étude.

«De nouvelles preuves existent d’une transmissibilité accrue de B.1.1.7, et nous avons trouvé une charge virale accrue… dans nos données», ont-ils écrit.

L’étude a suivi les patients admis dans deux hôpitaux de Londres en novembre et décembre en raison de la flambée infectieuse. Les chercheurs ont séquencé et analysé des échantillons de test pour le variant B.1.1.7, mais à mesure que la maladie des patients infectés progressait, ils n’ont trouvé aucune «association du variant avec une maladie grave».

Une étude de mars de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a révélé que la variante était liée à une mortalité 55% plus élevée par rapport aux autres souches, affirmant qu’elle menaçait de nuire aux améliorations du traitement contre le covid-19. Les chercheurs de l’étude ont analysé les résultats de plus de 2 millions de tests de coronavirus en Angleterre entre novembre et février.