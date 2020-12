USA TODAY suit les nouvelles concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 322000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

►Autres 3401 décès aux États-Unis ont été enregistrés mercredi, le deuxième total le plus élevé jamais enregistré, selon les données de l’Université Johns Hopkins. C’est la cinquième fois que le nombre de morts dépasse les 3000 en une journée, et les cinq fois l’ont été ce mois-ci. Les États-Unis ont pour la première fois signalé plus de 19 000 morts du COVID-19 en sept jours.

►L’Allemagne, qui compte environ un quart de la population des États-Unis, a fait état d’un record d’une journée de 962 décès malgré les récentes restrictions qui ont fermé la plupart des magasins, resserré les règles sur les contacts sociaux et exhorté les gens à ne pas rendre visite à leurs proches à Noël.

►Pfizer et BioNTech ont annoncé un deuxième accord avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses supplémentaires du vaccin des entreprises. Cet accord porte à 200 millions le nombre total de doses à livrer aux États-Unis d’ici le 31 juillet. Voici les derniers experts en matière de distribution de vaccins.

►Le président Donald Trump a dénoncé un vaste programme de secours pour le COVID-19 qu’il était censé signer, demandant au Congrès d’augmenter les 600 dollars « ridiculement bas » à 2000 dollars. Il n’était pas immédiatement clair s’il opposerait son veto à l’accord bipartisan.

►La Californie est sur le point de dépasser les 2 millions de cas confirmés de coronavirus. Avec 1,95 million d’infections, soit un demi-million en seulement deux semaines, les responsables ont déclaré que l’État pourrait enregistrer 100 000 hospitalisations en janvier. Mardi, l’État a une capacité de soins intensifs de 1,4% et 22 900 décès.

►Arkansas construira deux installations qui fourniront plus de 100 lits d’hôpitaux supplémentaires au cas où l’État serait à court de capacité dans un proche avenir, a annoncé mardi le gouverneur Asa Hutchinson. « Nous devons être prêts pour tout ce qui arrivera en janvier », a déclaré le gouverneur à propos d’un possible pic après les vacances de Noël.

►Les établissements de soins de longue durée se préparent à distribuer les premières doses d’un vaccin COVID-19 à ses résidents dès la semaine prochaine dans le cadre d’un partenariat entre le CDC et CVS Health, a rapporté la radio publique d’Hawaï. CVS Health a commencé à vacciner le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée lundi dans 12 États. La pharmacie prévoit d’étendre son plan à 36 autres États, ainsi qu’au district de Columbia et à Porto Rico.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 322 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Il y a seulement huit jours, le pays a atteint 300 000 décès dus au COVID. Les totaux mondiaux: plus de 78,1 millions de cas et 1,71 million de décès.

Sauvetage des salles de concert et des cinémas. Expansion de la capacité de large bande rurale. Prévenir le suicide. Garder les locataires dans les maisons. Le programme de relance d’environ 900 milliards de dollars adopté lundi par le Congrès pour lutter contre la pandémie croissante de COVID-19 ne concerne pas seulement les paiements directs à des millions d’Américains, une autre série de prêts pardonnables du programme de protection des chèques de paie aux petites entreprises ou de l’argent pour aider à distribuer les vaccins contre le coronavirus. En savoir plus ici.

«Cette législation est une bouée de sauvetage pour les entreprises et les travailleurs qui se sont accrochés à un fil», a déclaré Roger Dow, président et chef de la direction de l’US Travel Association.

Passagers de croisière et les responsables voient de l’espoir pour l’industrie alors que les vaccins sont déployés

Les passagers de croisière, ainsi que les responsables de l’industrie et les autorités sanitaires, expriment leur confiance dans un retour en haute mer alors que les vaccins sont distribués dans tout le pays. Les Centers for Disease Control and Prevention maintiennent que les vaccins pourraient aider à atténuer la propagation du COVID-19 sur les navires de croisière, qui n’ont pas navigué dans les eaux américaines depuis mars après de multiples épidémies sur les navires au début de la pandémie.

Adam Goldstein, président mondial de Cruise Lines International Association, la principale organisation de l’industrie, a déclaré que le vaccin est une « réalisation incroyable de connaissances humaines et de science. C’est une aubaine pour tout le monde, et l’industrie des croisières en sera clairement un bénéficiaire ».

L’achat de vaccins devrait fournir suffisamment pour « tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin »

Le gouvernement fédéral a accepté de payer 1,95 milliard de dollars pour une deuxième série de 100 millions de doses de vaccin de Pfizer et de son partenaire BioNTech. L’accord a porté le nombre total de doses à livrer aux États-Unis à 200 millions d’ici le 31 juillet 2021. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré dans un communiqué que le dernier accord peut donner aux gens l’assurance que «nous aurons suffisamment d’approvisionnement pour vaccinez tous les Américains qui le souhaitent d’ici juin 2021. »

Le vaccin de Pfizer a été le premier à obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration, et les travailleurs de la santé sont déjà vaccinés. Un deuxième vaccin développé par Moderna en coopération avec des scientifiques des National Institutes of Health est également en cours d’utilisation.

Les efforts d’enseignement à distance échouent à de nombreux étudiants issus de minorités

Les échecs ont augmenté dans les districts scolaires du pays, les F ayant tendance à se concentrer parmi les étudiants de couleur à faible revenu, ceux qui apprennent encore à parler anglais et les personnes handicapées. Les étudiants dont les notes chutent, y compris les personnes âgées dont les perspectives d’obtention du diplôme sont en jeu, peuvent ne pas avoir la chance de se rétablir. Certains experts disent que les notes ne devraient même pas être délivrées en raison de la pandémie.

« L’idée d’échouer des élèves en ce moment semble inutile », a déclaré Tanji Reed Marshall, d’Ed Trust, une organisation nationale à but non lucratif qui cherche à combler les lacunes des opportunités dans les écoles. « Surtout si un élève … ‘le manque de fréquentation’ est dû au non faute de leur propre chef.

Experts: le calendrier du chef du HHS pour les vaccinations de masse semble optimiste

Ne vous attendez pas à ce que les vaccins deviennent largement disponibles avant la fin du printemps ou au début de l’été – en supposant qu’aucun problème de production et l’autorisation de deux vaccins supplémentaires d’ici février – avertissent une douzaine d’experts interrogés par USA TODAY au cours des derniers jours. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a suggéré cette semaine un calendrier plus proche de février ou mars pour une large distribution, à tous ceux qui veulent une vaccination en juin. La Dre Kelly Moore, directrice associée de l’éducation en matière d’immunisation à la Coalition d’action pour l’immunisation, affirme que le gouvernement fédéral devrait sous-promettre et sur-livrer.

«Projeter des dates concrètes que nous ne pouvons pas connaître risque de provoquer une frustration et une déception inutiles», a-t-elle déclaré.

Les maisons des anciens combattants du NJ ont interdit au personnel de porter des masques au début de l’épidémie

Les gestionnaires des maisons d’anciens combattants du New Jersey ont non seulement interdit aux employés de porter des masques de protection pendant les premières semaines de l’épidémie, mais ils ont également mis au point une série de sanctions avec l’aide du bureau du gouverneur Phil Murphy contre les infirmières qui portaient les masques des maisons sans autorisation.

Plus de 190 résidents sont morts du COVID-19 dans les maisons des anciens combattants de l’État. Les courriels obtenus par The Record et NorthJersey.com, qui fait partie du réseau USA TODAY, montrent qu’au moins un travailleur a dû rentrer chez lui parce que la direction ne le laissait pas porter de masque – même s’il avait une note du médecin disant qu’il souffrait d’asthme .

«S’ils avaient fait le strict minimum, ils auraient pu sauver des vies», a déclaré Tony Agosto, PDG de Virgo Medical Services. «Ils auraient pu arrêter beaucoup de choses.»

Pour beaucoup, le chèque de relance ne sera jamais par la poste ni par le compte bancaire

Le Congrès a adopté un projet de loi sur le soulagement du COVID-19 qui pourrait fournir une deuxième série de chèques de relance à des millions d’Américains dès la semaine prochaine. Mais les véritables riches ne s’enrichiront pas de ces chèques. Les personnes qui gagnent jusqu’à 75 000 $ et les couples qui gagnent moins de 150 000 $ recevront le plein montant – actuellement 600 $. Mais le président Donald Trump en veut plus. Le plan prévoit que le chèque baisse de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu au-dessus de ces seuils de revenu. Il disparaîtra complètement à 87 000 $ pour les particuliers et 174 000 $ pour les couples.

De nombreux étudiants ne sont pas non plus admissibles, de même que les immigrants qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale. Certaines personnes âgées et handicapées ne recevront pas non plus de chèque.

