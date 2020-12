USA TODAY suit les actualités concernant le COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 320000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres informations sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

►Pfizer et BioNTech ont annoncé un deuxième accord avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses supplémentaires du vaccin des entreprises. Cet accord porte à 200 millions le nombre total de doses à livrer aux États-Unis d’ici le 31 juillet.

►Le président Donald Trump a dénoncé un vaste programme de secours pour le COVID-19 qu’il était censé signer, demandant au Congrès d’augmenter les 600 dollars « ridiculement bas » à 2000 dollars. Il n’était pas immédiatement clair s’il opposerait son veto à l’accord bipartisan.

►La Californie est sur le point de dépasser les 2 millions de cas confirmés de coronavirus. Avec 1,95 million d’infections, enregistrant un demi-million en seulement deux semaines, des responsables de l’État ont déclaré que l’État pourrait enregistrer 100 000 hospitalisations en janvier. Mardi, l’État a une capacité de soins intensifs de 1,4% et 22 900 décès.

►Arkansas construira deux installations qui fourniront plus de 100 lits d’hôpitaux supplémentaires au cas où l’État serait à court de capacité dans un proche avenir, a annoncé mardi le gouverneur Asa Hutchinson. « Nous devons être prêts pour tout ce qui arrivera en janvier », a déclaré le gouverneur à propos d’un possible pic après les vacances de Noël.

►Les établissements de soins de longue durée se préparent à distribuer les premières doses d’un vaccin COVID-19 à ses résidents dès la semaine prochaine dans le cadre d’un partenariat entre le CDC et CVS Health, a rapporté la radio publique d’Hawaï. CVS Health a commencé à vacciner le personnel et les résidents des établissements de soins de longue durée lundi dans 12 États. La pharmacie prévoit d’étendre son plan à 36 autres États, ainsi qu’au district de Columbia et à Porto Rico.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 18,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 322 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Il y a seulement huit jours, le pays a atteint 300 000 décès dus au COVID. Les totaux mondiaux: plus de 77,9 millions de cas et 1,71 million de décès.

Voici un aperçu des principales histoires d’aujourd’hui:

Pour beaucoup, le chèque de relance ne sera jamais par la poste ni par le compte bancaire

Le Congrès a adopté un projet de loi sur le soulagement du COVID-19 qui pourrait fournir une deuxième série de chèques de relance à des millions d’Américains dès la semaine prochaine. Mais les véritables riches ne s’enrichiront pas de ces chèques. Les personnes gagnant jusqu’à 75 000 $ et les couples gagnant moins de 150 000 $ recevront le montant total – actuellement 600 $, mais le président Donald Trump fait pression pour plus. Le plan prévoit que le chèque baisse de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu au-dessus de ces seuils de revenu. Il disparaîtra complètement à 87 000 $ pour les particuliers et 174 000 $ pour les couples.

De nombreux étudiants ne sont pas non plus admissibles, de même que les immigrants qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale. Certaines personnes âgées et handicapées ne recevront pas non plus de chèque.

– Jessica Menton

COVID-19 n’arrête pas les vacances au Mexique

Pour des centaines de milliers d’Américains mexicains, le pèlerinage annuel au Mexique en décembre pour rendre visite aux parents et à la famille est un rituel sacré que même une pandémie mondiale de COVID-19 et les restrictions aux frontières américaines pour endiguer la propagation du virus n’ont pas pu arrêter.

De nombreux «paisanos» ont déjà voyagé ou sont en train de finaliser leurs plans pour rentrer chez eux, modifiant leurs projets de vacances et prenant de nouvelles précautions, malgré les appels des responsables américains et mexicains à rester chez eux cette année. En vertu des restrictions frontalières actuelles, les citoyens américains et les résidents permanents légaux sont libres de traverser les points d’entrée terrestres.

Le mois dernier, plus de 5 millions d’Américains ont défié les recommandations similaires du gouvernement de rester à la maison et ont voyagé dans les aéroports américains la semaine de Thanksgiving, des vacances ancrées dans la tradition de partager un repas avec leur famille et leurs amis. Les responsables de la santé accusent cette augmentation des voyages de la flambée de décembre des cas de coronavirus. Pour la vaste diaspora mexicaine aux États-Unis, l’attrait de passer Noël au Mexique est tout aussi fort.

– Rafael Carranza et Lauren Villagran, République de l’Arizona

Voici quand les magasins, les épiciers seront ouverts la veille de Noël

La plupart des magasins cette saison des fêtes seront ouverts à des heures similaires par rapport à la veille de Noël 2019, la majorité des grands détaillants fermant à 18 heures, à quelques exceptions près. Les magasins Best Buy ferment à 19 h et les magasins Target à 20 h, deux heures plus tôt que l’an dernier.

Mais au milieu de la pandémie de coronavirus, les plus longues files d’attente pourraient être à l’extérieur des magasins, soit dans les parkings pour le ramassage en bordure de rue, soit devant les magasins, car beaucoup limitent le nombre d’acheteurs à l’intérieur. La livraison le jour même devrait également être une option plus populaire en 2020 avec des retards d’expédition entre les conditions hivernales et les expéditions de vaccins.

Pour vous aider à planifier vos achats de dernière minute, voici les heures d’ouverture des magasins du réveillon de Noël pour les grands magasins, les détaillants à rabais et les épiciers.

– Kelly Tyko

COVID-19 atteint l’Antarctique, a maintenant infecté tous les continents

Pendant des mois, les centaines de scientifiques et de chercheurs qui vivent en Antarctique ont habité le seul continent au monde sans cas de COVID-19 signalé. Mais maintenant, le virus est même arrivé là-bas.

Trois douzaines de personnes dans une base chilienne ont été testées positives, a annoncé lundi l’armée du pays. Mardi, un ministre régional de la Santé au Chili a déclaré qu’il y avait 21 infections impliquant des personnes à bord du navire de ravitaillement Sargento Aldea de la marine chilienne. Les passagers de ce navire, qui a navigué vers le Chili depuis la péninsule antarctique, ont été testés positifs au COVID-19, a informé l’Institut chilien de l’antarctique vendredi, selon un communiqué envoyé par courrier électronique aux États-Unis AUJOURD’HUI.

Un autre cas a été signalé dans un village de l’Antarctique où ce navire a accosté, selon le secrétaire régional de la Santé Eduardo Castillo. Aucun autre pays présent en Antarctique n’a encore signalé publiquement de cas.

– Joel Shannon

Contribuer: The Associated Press