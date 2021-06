Mises à jour en direct sur le coronavirus: les États-Unis et leurs alliés sont en passe de produire un milliard de doses de vaccin pour l’Indo-Pacifique, selon le tsar asiatique de Biden

Le groupe «Quad», qui comprend également l’Australie, l’Inde et le Japon, avait précédemment annoncé qu’il aiderait un fabricant indien de médicaments à fabriquer des doses de vaccins Novavax et Johnson & Johnson à utiliser en Asie du Sud-Est, qui a connu une résurgence des infections à covid, et potentiellement ailleurs. Cette décision a également été considérée comme une tentative des démocraties d’Asie-Pacifique de contrer la diplomatie chinoise des vaccins.