Mais comme d’autres groupes d’arts de la scène, Happenstance a dû passer au cyber-royaume pendant la pandémie de coronavirus. Un site Web interactif appelé «The Juxtapose Tenement» est maintenant disponible en ligne, une sorte d’installation virtuelle, inspirée des assemblages de boîtes de l’artiste visuel américain Joseph Cornell. Nécessitant environ une heure pour naviguer – et conçu, avec une sensation de maison, pour être expérimenté sur votre ordinateur de bureau ou portable, pas sur un appareil mobile – «Juxtapose Tenement» évoque un immeuble d’appartements rétro dont les occupants excentriques et solitaires vivent dans des pièces qui ressemblent à des boîtes à ombre , plein d’objets énigmatiques et poétiques.