Mises à jour en direct sur le coronavirus: les décès et les infections en Inde sont sous-estimés, selon un scientifique de l’OMS

Ce style de conversation – un flux et reflux en roue libre où les gens s’interrompent – est beaucoup plus difficile à réaliser dans les communications vidéo rendues nécessaires par la pandémie de coronavirus. Supposons que quelqu’un parle et qu’une autre personne, désireuse d’exprimer son accord, intervienne à la fin de sa phrase. Avec Zoom, cela a tendance à faire dérailler la discussion ou le récit: plutôt qu’une interruption relativement douce, comme cela pourrait se produire en face à face, la tentative de parler crée des moments de «Oh, non, allez-y». Les longues pauses gênantes sont courantes. Ensuite, il y a l’attente du tour, connue de tous les jours d’école comme levant la main.