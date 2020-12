Maintenant, nous attendons la Food and Drug Administration américaine.

Alors que le nombre de morts aux États-Unis du nouveau coronavirus se rapprochait de 300000 jeudi, un comité de scientifiques de premier plan sur les vaccins a recommandé à la FDA d’autoriser le premier vaccin COVID-19 pour les Américains.

Les vaccinations de masse pourraient commencer dans quelques jours pour des centaines de milliers d’agents de santé de première ligne et de résidents de maisons de retraite, un tournant potentiel dans la bataille acharnée du pays contre le virus.

Après une audition publique d’une journée, le Comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a voté 17 contre 4, avec 1 abstention, pour recommander le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire BioNTech, appelé BNT162b2. La FDA devrait autoriser le vaccin pour une utilisation d’urgence dès vendredi.

La réunion de jeudi a eu lieu alors que les États-Unis ont dépassé 292000 décès dus au COVID-19, plusieurs centaines de plus que le nombre de morts sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le ministère américain des Anciens Combattants. Les États-Unis ont dépassé les 3 000 morts en une seule journée pour la première fois mercredi, un nombre supérieur aux attaques terroristes du 11 septembre.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont signalé près de 15,6 millions de cas et plus de 292 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 69,6 millions de cas et plus de 1,5 million de décès.

📰 Ce que nous lisons: Cela n’a peut-être pas commencé ici, mais le nouveau coronavirus est devenu une tragédie américaine. Dans les premiers jours d’une pandémie historique, le virus avait un accès sans entrave dans et dans tout le pays.

Les chiffres stark montrent l’emprise de COVID sur les États-Unis

Les États-Unis ont maintenant signalé plus de décès dus au COVID-19 que de morts au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. L’Université Johns Hopkins montre que 291929 décès de coronavirus, plusieurs centaines de plus que ce que le ministère américain des Anciens Combattants dit avoir été perdus au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Dakota du Sud est devenu jeudi le deuxième État à avoir un test positif sur 10 de ses habitants, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le Dakota du Nord a atteint cette marque à Thanksgiving.

L’endroit avec le plus de cas par personne est le comté de Crowley, au Colorado, où environ 22,7% des personnes ont été testées positives, selon l’Université Johns Hopkins. La plupart de ces cas sont survenus en un mois. De plus, un comté d’Hawaï est devenu le dernier comté des États-Unis à avoir un test de résident positif au COVID-19, a rapporté jeudi le Maui News.

– Mike Stucka

Rapports divulgués: le gouvernement fédéral a secrètement retiré la police des jouets des ports au milieu de COVID

Les inspecteurs fédéraux de la sécurité qui protègent les enfants contre les jouets dangereux et mortels ne montaient pas la garde pendant près de six mois alors que les cadeaux de Noël de cette année sont entrés aux États-Unis par bateau en raison de la menace du COVID-19. Les palais et maisonnettes de théâtre de princesse, les pistolets à eau et les tricycles ont atterri sur les étagères des magasins et sur les seuils de la porte sans les contrôles de sécurité habituels pour le plomb, les produits chimiques ou les risques d’étouffement.

La Commission de la sécurité des produits de consommation a retiré ses inspecteurs des ports du pays à la mi-mars en raison de la menace du COVID-19. Les dirigeants de l’agence fédérale ont pris la décision en privé, sans avertissement aux consommateurs ni divulgation complète au Congrès, puis ont poursuivi la fermeture des ports et d’un laboratoire d’essais du gouvernement jusqu’en septembre, a constaté USA TODAY. Cela comprenait les mois de printemps et d’été qui ont été les plus occupés l’année dernière par leurs inspecteurs. Lire la suite.

– Letitia Stein et Brett Murphy

Un comité clé approuve le vaccin Pfizer pour l’autorisation de la FDA

Un comité de scientifiques américains renommés en matière de vaccins a recommandé jeudi à la Food and Drug Administration d’autoriser le premier vaccin COVID-19 pour les Américains. L’approbation ouvre la voie à une décision finale de la FDA.

Les vaccinations de masse peuvent commencer en quelques jours chez des milliers de travailleurs de la santé de première ligne et de résidents de maisons de retraite.

Après une audition publique d’une journée, le Comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a voté 17 contre 4, avec 1 abstention, pour recommander le vaccin fabriqué par Pfizer et son partenaire BioNTech appelé BNT162b2. La FDA devrait autoriser le vaccin pour une utilisation d’urgence dès vendredi. Une fois autorisé, il commencera à expédier dans les 50 États.

– Elizabeth Weise et Karen Weintraub

Le vaccin sera-t-il nécessaire? Des effets secondaires? USA TODAY répond aux questions

Plus de 2 000 questions de lecteurs ont été soumises à USA TODAY au cours des deux dernières semaines alors que le déploiement du vaccin se rapproche de plus en plus. La rédactrice en chef de USA TODAY, Nicole Carroll, en rassemble quelques-unes dans sa dernière chronique:

Oui, c’est sûr. Le processus d’approbation des vaccins est rigoureux et fortement revu. La FDA a publié mardi un rapport de 53 pages résumant les données de l’essai de vaccin candidat COVID-19 de Pfizer / BioNTech.

Quels sont les effets secondaires potentiels? Les trois fabricants de vaccins ont signalé des réactions légères à modérées, notamment des douleurs au site d’injection, de la fatigue et des douleurs musculaires et articulaires. Les médecins disent que c’est normal.

Le vaccin lui-même sera gratuit, mais les prestataires de soins de santé peuvent facturer des frais pour son administration, qui peuvent être payés par une assurance ou un fonds de secours gouvernemental.

Les vaccins nécessitent deux doses, et ils doivent provenir du même fabricant, car la composition et le calendrier des vaccins diffèrent.

On ne sait pas si vous pouvez toujours tomber malade ou transmettre le virus à d’autres après avoir été vacciné. Cependant, les vaccins sont efficaces à au moins 95%. On ne sait pas encore combien de temps dure la vaccination.

Les vaccins n’ont pas été testés sur les enfants, donc les enfants d’âge scolaire ne seront pas vaccinés au début. Mais les étudiants des collèges sont éligibles, et les collèges se demandent s’ils le seront ou quand ils le seront.

La conférence Boston Biogen était probablement super répandue, selon une étude

Une étude publiée jeudi suggère que 205 000 à 300 000 cas de COVID-19 à travers les États-Unis et dans le monde peuvent être retracés jusqu’à une conférence de deux jours à Boston.

La conférence Biogen, qui s’est tenue du 26 au 27 février, est responsable d’environ 1,6% de tous les cas aux États-Unis depuis le début de la pandémie, ont estimé les chercheurs.

L’étude indique que la conférence est un exemple de ce qui se passe lorsque le virus se propage de manière incontrôlée, car l’épidémie a probablement créé «des flambées majeures parmi les personnes sans abri, se propageant[ing] dans toute la région de Boston, y compris vers d’autres communautés à haut risque, et ont été exportés vers d’autres sites nationaux et internationaux. «

Le chef de la police du Missouri: « Plus d’avertissements » pour les refuseurs de masques

Un chef de la police du Missouri a promis de sévir contre les personnes qui refusent de porter des masques faciaux à la suite d’une campagne d’information visant à freiner la propagation du coronavirus.

«Ecrire une citation a toujours été une option… mais nous avons adopté une approche principalement« d’éducation et d’avertissement »», a déclaré jeudi le chef de la police de Springfield, Paul Williams, à Ozarks First.

Mais avec une conformité plafonnant à environ 90% et des cas en hausse, Williams a déclaré qu’il était temps de pénaliser les contrevenants.

«Plus d’avertissements. Plus de brochures distribuées », a déclaré Williams. «Nous encourageons vraiment les agents à passer à l’étape suivante et à rédiger la citation, comme le prévoit l’ordonnance.»

Williams a déclaré que les gens peuvent «passer leur journée devant le tribunal» s’ils choisissent de lutter contre la citation.

Le président de la New Hampshire House, Dick Hinch, meurt du COVID-19

Le président de la Chambre des représentants du New Hampshire est décédé du COVID-19, a déclaré un médecin légiste jeudi, un jour après la mort inattendue du républicain, faisant craindre que d’autres membres de l’un des plus grands organes législatifs du monde aient été dénoncés lors de leur prestation de serment. La semaine dernière.

Dick Hinch, qui a prêté serment le 2 décembre en tant que chef de la nouvelle législature de 400 membres dirigée par les républicains, est décédé mercredi. Il avait 71 ans et commençait son septième mandat de deux ans à la State House.

Sa mort a été annoncée mercredi soir par son bureau, qui n’a pas donné de détails sur ce qu’il a appelé «cette tragédie inattendue».

Chaque comté américain a maintenant au moins un cas de COVID-19

Un adulte résidant à Kalaupapa, à Hawaï, est devenu la première personne à contracter le COVID-19 dans le comté de Kalawao, apparemment le dernier comté des États-Unis sans cas en huit mois de pandémie, selon le ministère de la Santé d’Hawaï, le Maui News m’a dit.

La personne a reçu un résultat de test positif après son retour sur un vol local à destination de Kalaupapa et est maintenant isolée sans aucun symptôme.

Ellen DeGeneres est positive mais « se sent bien »

Ellen DeGeneres a été testée positive au COVID-19 mais « se sent bien en ce moment », a-t-elle annoncé jeudi. La production de « The Ellen DeGeneres Show » a été suspendue jusqu’en janvier, a confirmé un porte-parole de Telepictures à USA TODAY. L’animateur de télévision, 62 ans, a déclaré dans un tweet que « quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti, et je suis toutes les directives appropriées du CDC ». En octobre, « The Ellen DeGeneres Show » est devenue l’une des premières productions télévisées à revenir à inviter un nombre limité de spectateurs en studio. Le 28 octobre, 40 fans ont assisté à l’enregistrement « Ellen » en personne dans un studio qui en détient généralement environ 300.

« Je vous reverrai tous après les vacances », a déclaré DeGeneres. « Veuillez rester en bonne santé et en sécurité. »

– Hannah Yasharoff

Contribuer: The Associated Press