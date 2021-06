Mises à jour en direct sur le coronavirus: le CDC examinera le lien potentiel entre l’inflammation cardiaque et les vaccins à ARNm

Les chercheurs du Dartmouth College ont commencé à suivre 217 étudiants lorsqu’ils sont entrés à l’école en première année en 2017 dans l’espoir de comprendre comment ils se comportent. Ils ont vu le niveau de stress des étudiants monter et descendre, généralement en parallèle avec les examens de mi-session et finaux. Mais depuis le début de la pandémie de coronavirus, les taux de dépression et d’anxiété ont grimpé en flèche – et n’ont montré aucun signe de baisse, a déclaré Andrew Campbell, chercheur et professeur d’informatique.