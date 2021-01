USA TODAY suit l’actualité du COVID-19 alors qu’une paire de vaccins rejoint la lutte américaine contre un virus qui a tué plus de 340000 Américains depuis le premier décès signalé en février. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour sur la distribution des vaccins, y compris qui reçoit les vaccins et où, ainsi que d’autres nouvelles sur le COVID-19 à travers le réseau USA TODAY. Inscrivez-vous à notre Bulletin de veille sur le coronavirus pour les mises à jour directement dans votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs pour tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus.

Dans les gros titres:

► Les régulateurs de la santé chinois ont déclaré jeudi qu’ils avaient donné une approbation conditionnelle à un vaccin contre le coronavirus développé par la société d’État Sinopharm. Le vaccin à deux doses est le premier approuvé pour une utilisation générale en Chine. Le feu vert intervient alors que le pays a commencé à vacciner 50 millions de personnes avant les vacances du Nouvel An lunaire en février.

►Le comté de Los Angeles a dépassé les 10000 décès dus aux coronavirus. Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté, a déclaré que le nombre moyen de décès par COVID-19 était de 150 personnes par jour. Plus de 7 000 personnes sont hospitalisées, dont 20% en unité de soins intensifs.

►Un fournisseur de soins de santé du Wisconsin a déclaré qu’un individu avait intentionnellement retiré 57 flacons de vaccin Moderna d’un réfrigérateur, les obligeant à les jeter. «Nous sommes plus que déçus que l’action de cette personne entraîne un retard de plus de 500 personnes recevant leur vaccin», a déclaré l’avocat Aurora Health dans un communiqué.

►Les Cleveland Browns de la NFL ont fermé leur siège à Berea, dans l’Ohio, pour effectuer la recherche de contrats après qu’un joueur de l’équipe d’entraînement et un entraîneur adjoint aient été testés positifs pour le virus. La fermeture intervient un jour après que l’équipe a placé trois joueurs sur leur liste de réserve COVID-19.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, s’est déclaré mercredi préoccupé par les quelque 60% des employés des maisons de retraite qui ont refusé de prendre le vaccin COVID-19. « Nous n’allons pas les fabriquer, mais nous souhaitons qu’ils aient une meilleure conformité », a-t-il déclaré. « Notre message aujourd’hui est que le train ne reviendra peut-être pas avant un certain temps. »

►Plus de 6700 partisans des Buffalo Bills seront autorisés à assister au premier match éliminatoire à domicile de l’équipe de la NFL en 24 ans, a annoncé le gouverneur Andrew Cuomo. Chaque personne devra présenter la preuve d’un test de coronavirus négatif dans les jours précédant le match.

►Le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, a prolongé d’une semaine l’interdiction des services intérieurs et des rassemblements sociaux. Inslee sur Twitter a déclaré qu’il annoncerait des détails sur le plan de réouverture de l’État la semaine prochaine. Les restrictions expireront le 11 janvier.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 19,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 342 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 82,6 millions de cas et 1,8 millions de morts.

📰 Ce que nous lisons: Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a émis un ordre permettant aux personnes de 65 ans et plus de devancer les travailleurs essentiels pendant que de nombreux travailleurs de la santé attendent leur injection et que les hôpitaux se démènent pour répondre à la demande. Le déploiement du vaccin par l’État pourrait-il être une leçon?

La police de New York empêche les foules de se rassembler à Times Square

La police de New York effectuera un travail inhabituel le soir du Nouvel An cette année. Ils empêchent des foules de toute taille de se rassembler à Times Square. Invoquant des inquiétudes concernant la propagation du COVID-19, la police a fermé le Carrefour du monde aux véhicules et aux piétons à minuit et a déclaré qu’elle disperserait tous les spectateurs s’aventurant dans une soi-disant «zone gelée» – les blocs entourant le ballon qui tirent historiquement l’épaule Les fêtards à destination de Times Square ne seront pas autorisés à passer les lignes de police.

« Si vous pensez pouvoir rester là et regarder le bal, vous vous trompez », a déclaré le chef du département Terence Monahan, faisant référence à la boule de cristal scintillante qui descend sur Times Square chaque réveillon du Nouvel An pour marquer le coup de minuit.

Un groupe hospitalier du Texas conteste son inquiétude concernant un vaccin non utilisé

La plus grande association hospitalière de l’État s’oppose à une suggestion du gouverneur Greg Abbott et du principal responsable de la santé de l’État selon lequel un grand nombre de vaccins contre les coronavirus pourraient ne pas être utilisés dans les hôpitaux du Texas. Abbott et le Dr John Hellerstedt, le commissaire des services de santé du département d’État du Texas, ont sonné l’alarme et exhortent les prestataires de soins de santé à commencer à vacciner les personnes de 65 ans et plus et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents si elles ont terminé la première phase de vaccination.

Mais la plupart des hôpitaux de l’État en sont encore à la première phase et vaccinent le premier groupe de Texans éligibles – le personnel hospitalier travaillant directement avec les patients atteints de coronavirus; les résidents et le personnel des soins de longue durée; travailleurs d’urgence; et les travailleurs de la santé à domicile – ou n’ont pas encore reçu d’expédition du vaccin, selon Carrie Williams, porte-parole de la Texas Hospital Association.

– Nicole Cobler et Claire Osborn, homme d’État américain d’Austin

Davantage d’États devraient signaler des cas de souche virale plus contagieuse

La Californie a signalé son premier cas d’une variante plus contagieuse du COVID-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni – le deuxième cas confirmé au gouvernement américain Gavin Newsom, lors d’une conversation en ligne avec le Dr Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays. , a déclaré que le cas avait été confirmé dans le sud de la Californie mercredi après-midi. Le Colorado a signalé mardi le premier cas connu de la variante aux États-Unis et enquêtait sur un deuxième cas possible mercredi. Les deux cas sont des soldats de la Garde nationale qui ont été déployés pour soutenir la dotation en personnel d’une maison de retraite à Simla, au Colorado, à l’extérieur de Denver, ont déclaré des responsables de la santé de l’État.

Fauci a déclaré qu’il n’était pas surpris par la découverte en Californie. « Nous verrons probablement des rapports de plus d’États », a déclaré Fauci. « C’est quelque chose qui est attendu. »

– Grace Hauck et Joel Shannon

Vacances, financement et déploiement lent du vaccin

Plus de 12,4 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont été expédiées vers les États américains, mais un peu plus de 2,5 millions de personnes ont reçu des vaccins mercredi, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les responsables disent que le rythme des vaccinations contre le COVID-19 devrait s’accélérer considérablement dans les semaines à venir. Pour l’instant, cependant, ils indiquent une foule de raisons à ce retard, y compris les systèmes de vaccination toujours en préparation, le financement fédéral qui n’a pas encore été versé aux États et l’exigence que les États mettent de côté le vaccin pour les établissements de soins de longue durée.

« Voici ce en quoi j’ai confiance: chaque jour, tout le monde va mieux, et je pense que l’adoption augmentera considérablement à mesure que nous avancerons », a déclaré le général Gustave Perna de l’opération Warp Speed ​​lors d’un briefing mercredi. Deux jours fériés et trois tempêtes de neige majeures ont également nui au déploiement, a-t-il déclaré.

«Il y a une courbe d’apprentissage dans le système», a déclaré Moncef Slaoui – conseiller scientifique de l’opération Warp Speed. Lire la suite.

– Elizabeth Weise

Contribuer: The Associated Press