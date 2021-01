Le COVID-19 a tué plus de 417 000 Américains en moins d’un an et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Dimanche, les États-Unis ont dépassé 25 millions de cas de COVID-19, mais un modèle de coronavirus influent indique que le vrai nombre est probablement beaucoup plus élevé.

Environ 17% des personnes aux États-Unis, soit plus de 50 millions de personnes, ont été infectées par le coronavirus, estiment des chercheurs de l’Université de Washington. Ils préviennent que les États-Unis n’identifient probablement qu’environ la moitié des cas de COVID-19.

Le modèle estime que les États-Unis feront état de 168 000 autres décès dus au COVID-19 avant mai, ce qui porte le total à 569 000 décès. Au cours de cette période, au moins 40 États auront un stress élevé ou extrême sur les lits d’hôpitaux, et 46 auront un stress élevé ou extrême sur la capacité des soins intensifs, selon le modèle.

En Californie, les autorités enquêtent sur le décès d’une personne quelques heures après avoir été vaccinée.

Dans les gros titres:

►Le National Park Service a annoncé que le Washington Monument est fermé jusqu’à nouvel ordre « afin de protéger le personnel et les visiteurs de la propagation du COVID-19 ». Le monument était déjà fermé depuis le 11 janvier en raison de problèmes de sécurité entourant l’inauguration du président Joe Biden, a déclaré le NPS.

►Dr. Deborah Birx, qui a été coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche sous le président Donald Trump, a déclaré à CBS News «Face the Nation» qu’elle « toujours » pensé à quitter le travail. « Je veux dire, pourquoi voudriez-vous vous faire subir ça tous les jours? » a-t-elle déclaré dans une interview prévue dimanche.

►Larry King, l’homme de Brooklyn qui est devenu l’animateur de talk-show le plus connu de la télévision par câble, est décédé samedi. Il avait 87 ans. King avait été hospitalisé pour COVID-19.

►Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour vendredi leurs directives sur les vaccinations pour dire que la deuxième dose d’un vaccin à deux doses peut être administrée jusqu’à 6 semaines après la première.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 417000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 98,8 millions de cas et 2,1 millions de décès.

📘 Ce que nous lisons: Des étudiants en médecine impatients contribuent à accélérer le déploiement des vaccins aux États-Unis: «Nous ferons partie de l’histoire».

Ministre britannique de la Santé: les vaccins peuvent être moins efficaces sur les variantes de COVID

Les vaccins contre le coronavirus pourraient être moins efficaces contre les nouvelles variantes de la maladie émergeant en Afrique du Sud, au Brésil et dans d’autres régions du monde, a averti dimanche le ministre britannique de la Santé. Matt Hancock a également déclaré à Sky News que les règles actuelles aident à «faire tomber les affaires», mais que le pays est «un long, long, long chemin à faire pour être assez bas» pour mettre fin aux verrouillages.

« Nous devons avoir un principe de précaution qui dit de ne pas ramener ces nouvelles variantes au Royaume-Uni », a déclaré Hancock. Il a dit que le gouvernement mène un essai de vaccin sur la variante sud-africaine pour étudier sa réponse à l’inoculation, et qu’il est préoccupé par le développement de nouvelles variantes ailleurs.

Un Californien décède quelques heures après avoir reçu le vaccin

Les autorités du comté de Placer en Californie enquêtent sur un décès survenu quelques heures après la vaccination de la victime. Le shérif du comté de Placer a déclaré que la personne avait été testée positive au COVID-19 fin décembre et avait reçu un vaccin COVID-19 plusieurs heures avant le décès de l’individu jeudi. Plusieurs agences locales, étatiques et fédérales enquêtent sur l’affaire, a déclaré le département du shérif dans un communiqué. Aucun détail supplémentaire n’a été publié.

« Tout rapport concernant la cause du décès est prématuré, dans l’attente du résultat de l’enquête », indique le communiqué.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que les personnes atteintes du COVID-19 devraient attendre 90 jours après l’infection avant de se faire vacciner pour éviter toute interférence avec les «anticorps naturels» de l’infection. Le Dr Dean Blumberg, expert en maladies infectieuses à l’hôpital pour enfants UC Davis, a déclaré KTLA-TV à Los Angeles que la «grande majorité» des réactions allergiques graves au vaccin surviennent 15 à 30 minutes après la vaccination. Blumberg a déclaré que si le décès est survenu plusieurs heures plus tard, ce n’est probablement pas la réaction allergique grave, l’anaphylaxie, qui nous inquiète.

Les équipes de basket-ball masculines et féminines du Michigan sont en pause

Le département des sports du Michigan est arrêt pendant deux semaines en raison de cas confirmés d’une variante hautement contagieuse du COVID-19. La fermeture affectera tous les sports, y compris les équipes de basket-ball masculines et féminines de l’école classées au niveau national. Le département d’État de la Santé et des Services sociaux a émis le mandat après des tests COVID-19 positifs pour plusieurs personnes liées au département des sports. L’équipe féminine de basket-ball classée 11e devait jouer à domicile contre Purdue dimanche. L’équipe masculine de basket-ball, classée septième, n’était censée jouer que mercredi à Penn State.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour minimiser la propagation parmi les étudiants-athlètes, les entraîneurs, le personnel et les étudiants-athlètes dans d’autres écoles », a déclaré la directrice des sports Warde Manuel.

– Orion Sang, David Jesse, Kristen Jordan Shamus, Detroit Free Press

Un homme du Nevada accusé de fraude, obtenant 2 millions de dollars d’aide COVID

Les procureurs fédéraux ont accusé un homme du Nevada d’avoir obtenu frauduleusement environ 2 millions de dollars d’aide fédérale aux coronavirus destinés aux petites entreprises pour acheter des véhicules de luxe et des condominiums à Las Vegas. Le bureau du procureur américain au Nevada a accusé Jorge Abramovs de fraude bancaire après avoir prétendument demandé un financement à au moins sept banques d’avril à juin 2020. La plainte indique qu’une analyse financière a déterminé qu’Abramovs avait dépensé l’argent pour des articles de luxe personnels, y compris une Bentley Continental 2020. GT Convertible pour plus de 260000 $ et une Tesla Model 3 2020 pour environ 55000 $.

La Dre Deborah Birx dit qu’elle a « toujours » pensé à quitter le groupe de travail du PM

La Dre Deborah Birx, qui a été coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche sous le président Donald Trump, a déclaré qu’elle avait « toujours » pensé à quitter son poste. « Je veux dire, pourquoi voudriez-vous vous faire subir ça tous les jours? » a-t-elle déclaré dans un clip d’interview partagé sur la page Twitter de CBS Face the Nation.

« Je devais me demander tous les matins: y a-t-il quelque chose que je pense que je peux faire qui serait utile pour répondre à cette pandémie? » elle a dit. «Et quand c’est devenu un point où je ne pouvais pas, je n’allais nulle part – et c’était comme juste avant les élections – j’ai écrit un plan de communication très détaillé de ce qui devait se passer le lendemain de l’élection et de la manière dont cela était nécessaire. être exécuté. Et il y avait beaucoup de promesses que cela arriverait. «

Lorsqu’on lui a demandé si elle estimait que l’élection était un «facteur de communication sur le virus», Birx a répondu oui. L’interview devrait être diffusée intégralement dimanche. Birx a déclaré le mois dernier qu’elle prévoyait d’aider l’administration entrante pendant une « période de temps » mais prendrait ensuite sa retraite.

– Grace Hauck

La deuxième dose de vaccin peut être administrée jusqu’à 6 semaines plus tard, selon le CDC

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour leurs directives sur les vaccinations vendredi pour dire que la deuxième dose d’un vaccin à deux doses peut être administrée jusqu’à six semaines après la première. Les vaccins à ARNm COVID-19 développés par Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses, respectivement espacées de trois semaines et d’un mois. Mais les deuxièmes injections peuvent toujours être administrées au-delà de cette période, jusqu’à 42 jours après la première, a déclaré vendredi le CDC. Il n’y a pas de données sur les doses administrées après cette période.

L’agence a également déclaré qu’une personne peut recevoir un vaccin différent pour le deuxième vaccin uniquement dans des «situations exceptionnelles» où le vaccin de première dose est inconnu ou indisponible. Les essais cliniques n’ont pas évalué l’innocuité ou l’efficacité des vaccins interchangeables.

Larry King décède à 87 ans après avoir été hospitalisé pour COVID-19

Larry King, l’homme de Brooklyn qui est devenu l’animateur de talk-show le plus connu de la télévision par câble, est décédé samedi. Il avait 87 ans. King avait été hospitalisé pour COVID-19. Il est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon Ora Media, une société de production que King a fondée avec le magnat des médias mexicain Carlos Slim.

En décembre, King a été envoyé au centre médical Cedars-Sinai avec COVID-19. Il a été transféré à l’USI le soir du Nouvel An et recevait de l’oxygène, mais a quitté l’USI début janvier et respirait seul, a déclaré David Theall, un porte-parole d’Ora Media, à l’époque.

– Gary Levin

Contribution: Joel Shannon et Jordan Culver, USA TODAY