« Pas plus [expletive] verrouillages – laissez les corps s’entasser par milliers! » Johnson aurait déclaré qu’il était soumis à une pression croissante en octobre pour imposer des restrictions plus strictes en Angleterre alors que les cas dans le pays augmentaient à nouveau.

La Grande-Bretagne a été ravagée par le coronavirus, qui a fait au moins 127681 morts depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a été condamné à plusieurs reprises pour sa gestion de la crise, les critiques affirmant que les autorités avaient agi trop lentement pour contenir l’épidémie et que l’accès aux tests et aux vêtements de protection pour les travailleurs de la santé de première ligne était inadéquat.

À la mi-décembre, Johnson a été contraint d’abandonner les plans qui permettaient aux gens de se mélanger pendant la saison des vacances après la détection d’une nouvelle variante qui avait des taux de transmission «beaucoup plus rapides». Le 4 janvier, Johnson a annoncé un troisième verrouillage national et a demandé aux résidents de rester chez eux, invoquant un «saut drastique» dans les cas liés à la variante nouvellement identifiée.

L’Angleterre sort lentement de son troisième verrouillage. Les restaurants et les pubs sont autorisés à servir les clients à l’extérieur, et les gymnases et les magasins non essentiels ont rouvert ces dernières semaines.