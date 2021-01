Les États-Unis lundi étaient au bord de 400000 décès de coronavirus signalés, soit près du double du total du prochain pays le plus gravement touché et pleurant toujours plus de 20000 décès par semaine. Les États-Unis ont ajouté près de 4 millions de nouvelles infections ce mois-ci, et l’émergence de nouvelles variantes ne fait que s’ajouter à ce total.

Le rythme des vaccinations s’accélère mais reste bien en deçà des estimations optimistes des experts de la santé publique lorsque les premiers vaccins ont été autorisés le mois dernier.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, avait prévu 20 millions de vaccinations de première injection en décembre et 30 millions supplémentaires en janvier. Plus de la moitié du mois de janvier, les Centers for Disease Control and Prevention rapportent que 10,6 millions de personnes ont reçu leur premier vaccin, moins de 2 millions le rappel requis.

Malgré les obstacles, des efforts au niveau local sont en cours pour veiller à ce que les personnes de couleur à risque ne soient pas laissées pour compte.

Dans les gros titres:

►Les États-Unis ont dépassé les 24 millions de cas de COVID-19 et la Californie a dépassé les 3 millions d’infections lundi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

►Avec le comté de Los Angeles approchant les 14000 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie, CNN rapporte qu’un régulateur de la qualité de l’air a suspendu pendant 10 jours la limite du nombre d’incinérations pouvant être autorisées.

►Plus de 31 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États, mais moins de la moitié d’entre elles ont été utilisées jusqu’à présent. Le panel de vaccins de USA TODAY s’attend à ce que le taux d’inoculations s’améliore sous l’administration de Joe Biden.

►Un homme californien qui a déclaré à la police que le COVID-19 lui faisait peur de voler a été arrêté après s’être caché à l’aéroport international O’Hare de Chicago pendant trois mois. L’homme a déclaré aux autorités qu’il avait trop «peur de rentrer chez lui à cause du COVID», alors il a trouvé un badge qui lui donnait accès à une zone réglementée et a soutenu son séjour de plusieurs mois en comptant sur d’autres passagers pour lui donner de la nourriture.

Les totaux: Il y a eu plus de 95,4 millions d’infections signalées dans le monde et plus de 2 millions de décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Aux États-Unis, il y a eu plus de 24 millions d’infections et près de 400 000 décès.

Regarder de plus près: Le gouvernement fédéral a dit à l’Illinois de laisser Rochelle Foods tranquille. Puis vint une deuxième épidémie de COVID-19.

Les fonctionnaires s’inquiètent de l’impact des variantes étrangères

Au milieu d’une vague hivernale continue d’infections à coronavirus qui a entraîné une augmentation du nombre de décès par COVID-19 dans 30 États, l’émergence de nouvelles variantes très contagieuses suscite des inquiétudes parmi les experts en santé publique et les élus.

De nouvelles mutations ont été identifiées en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil, ce qui a incité le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, à appeler le gouvernement américain à réduire les voyages en provenance de ces pays. «Empêchez ces gens de venir ici», a déclaré Cuomo lundi. « Pourquoi autorisez-vous les gens à entrer dans ce pays, puis il est trop tard? »

Les autorités fédérales ont déjà restreint les voyages depuis la Grande-Bretagne et le Brésil, ainsi que l’exigence d’une preuve d’un test de coronavirus négatif pour toute personne volant dans le pays. Mais la variante britannique a fait son chemin aux États-Unis, et les responsables californiens ont également identifié une autre souche se répandant dans l’État.

La nouvelle mutation californienne se multiplie rapidement

Une autre nouvelle variante du coronavirus – potentiellement plus infectieuse mais apparemment pas plus dangereuse que la souche dominante actuelle – est en augmentation en Californie, attirant l’attention des responsables de la santé publique.

La mutation, baptisée L452R, a été détectée à quelques reprises depuis mars mais semble avoir été très rare jusqu’en novembre.

Entre le 22 novembre et le 13 décembre, la variante représentait 3% des cas californiens où le virus avait été séquencé génétiquement. Entre le 14 décembre et le 3 janvier, ce pourcentage est passé à 25%, a déclaré le Dr Charles Chiu, professeur de médecine et expert en génomique virale à l’Université de Californie-San Francisco.

Il semble que la variante, différente de celle trouvée au Royaume-Uni, soit plus transmissible, mais rien ne prouve qu’elle rend les gens plus malades. On craint que les parties du virus en mutation puissent avoir un effet sur l’efficacité des vaccins, mais les données à ce jour sont très préliminaires, a déclaré Chiu.

«Ce n’est pas que nous devons commencer à nous en préoccuper», a déclaré le Dr Sara Cody, responsable de la santé et directrice de la santé publique du comté de Santa Clara, qui englobe la Silicon Valley. «Ce qu’il faut retenir, c’est que nous devons nous pencher et en apprendre davantage à ce sujet.»

– Elizabeth Weise

Mémorial national du COVID-19 prévu mardi à DC

Un mémorial national pour honorer les vies perdues à cause du COVID-19 est prévu mardi soir, selon le comité présidentiel inaugural.

Même si Washington, DC, est à un niveau de sécurité accru après les émeutes du 6 janvier, le mémorial « comportera un éclairage autour du Lincoln Memorial Reflecting Pool », a déclaré le PIC dans un communiqué lundi après-midi.

Le président élu Joe Biden – avec le Dr Jill Biden, la vice-présidente élue Kamala Harris et son mari Douglas Emhoff – participeront à l’événement pour éclairer le bassin réfléchissant de 400 lumières pour honorer les vies perdues à cause du COVID-19. Il s’agit du tout premier éclairage autour de la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial.

Des bâtiments emblématiques comme l’Empire State Building à New York ou le Space Needle à Seattle devraient également être illuminés. En outre, des centaines de villes, de villes, de tribus, de monuments et de communautés à travers le pays se sont également engagés à se joindre à l’hommage dans un moment d’unité nationale.

L’inauguration « représente le début d’un nouveau voyage national – un qui renouvelle son engagement à honorer ses morts et à s’élever vers de plus hauts sommets en leur honneur », a déclaré Tony Allen, PDG de PIC et président de la Delaware State University. «Dans cet esprit, il est important que nous rendions hommage à ceux que nous avons perdus – et à leurs familles – et que nous nous réunissions pour unir notre pays, contenir ce virus et reconstruire notre nation», a-t-il déclaré.

Les Américains gagnent en confiance dans les vaccins

L’acceptation du vaccin COVID-19 continue de monter en flèche, selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University, mais le pessimisme quant au retour à la normale aux États-Unis est également en augmentation.

Les deux résultats peuvent indiquer que les messages du président élu Joe Biden sont entendus. Il a lui-même pris le vaccin devant la caméra et a également averti que la pandémie allait s’aggraver avant de s’améliorer. Aujourd’hui, 56% des personnes interrogées disent qu’elles prendront le vaccin dès qu’il sera disponible, soit un bond de 10 points de pourcentage depuis décembre et de 30 points depuis octobre.

«Plus il y a de gens qui se font vacciner et ils voient que c’est sûr … plus de gens sont prêts à aller le faire», a déclaré Shellie Belapurkar, 50 ans, une infirmière praticienne de Nashua, New Hampshire, qui faisait partie des personnes interrogées. Elle a reçu le vaccin elle-même et fait du bénévolat dans une clinique chaque semaine pour le donner à d’autres.

– Susan Page et Sarah Elbeshbishi

Trump ajoute une réponse chaotique au COVID à son héritage

En plus d’être le premier président à être destitué deux fois, Donald Trump aura une tache sur son héritage avec des conséquences sans doute plus durables: une mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus.

Le bilan national des morts pourrait dépasser les 400 000 morts lundi. Pas depuis que Woodrow Wilson était au pouvoir pendant la pandémie de grippe de 1918 – qui a tué environ 675 000 personnes dans ce pays et 50 millions dans le monde – un président n’avait supervisé la perte de tant de vies américaines. Trump a montré du mépris pour le port de masque recommandé par les experts en santé publique – bien qu’il ait lui-même été infecté.

«Ce qui est si troublant à propos de cette perte de vie, c’est qu’elle était évitable», a déclaré le Dr Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health de la Virginia Commonwealth University. «C’est une maladie infectieuse que nous avons su prévenir. …. Et pourtant, nous n’avons pas monté de réponse pour faire la guerre contre ce virus. «

Contribuer: The Associated Press