Mises à jour en direct sur la guerre russo-ukrainienne : Poutine s’apprête à annexer des régions ukrainiennes

“Toute annexion du territoire d’un État par un autre État résultant de la menace ou de l’usage de la force est une violation des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international”, a déclaré António Guterres. “Toute décision de procéder à l’annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia n’aurait aucune valeur juridique et mérite d’être condamnée.”