Mises à jour en direct sur la guerre Russie-Ukraine : West promet des systèmes de défense aérienne ; Les ministres de l’OTAN se réunissent

L’Ukraine devrait poursuivre ses efforts pour reprendre du territoire à la Russie cet hiver, a déclaré mercredi le secrétaire américain à la Défense, exhortant les pays à fournir ce qu’ils peuvent en matière d’aide létale et non létale. “L’Ukraine continuera à faire tout ce qu’elle peut tout au long de l’hiver… Et nous allons faire tout notre possible pour nous assurer qu’ils ont ce qu’il faut pour être efficaces”, a déclaré Lloyd Austin après une réunion en Belgique avec l’Ukraine Defence Contact Group. mercredi. Les ministres de la défense de l’OTAN poursuivent leurs réunions jeudi.