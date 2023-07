Mises à jour en direct sur la guerre Russie-Ukraine : Aucune invitation de l’OTAN pour l’Ukraine pour le moment ; le deuxième jour du sommet commence

VILNIUS, Lituanie – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer le président Biden et les dirigeants d’autres alliés occidentaux le deuxième jour du sommet de l’OTAN, après une première journée tendue qui a fait émerger des tensions concernant l’inclusion de son pays dans le bloc. Dans un tweeter Mardi, Zelensky a critiqué les dirigeants de l’OTAN pour ne pas avoir fourni à l’Ukraine un calendrier clair pour l’adhésion. Malgré la suppression d’un obstacle crucial, l’alliance ne s’est engagée à inviter l’Ukraine que « lorsque les alliés seront d’accord et que les conditions seront remplies ». De nouvelles garanties de sécurité pour l’Ukraine de la part des États-Unis et d’autres alliés du Groupe des Sept seront probablement à l’ordre du jour de mercredi.