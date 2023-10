Mises à jour en direct sur la guerre Israël-Hamas : le bilan des morts dans le conflit Israël-Gaza devrait augmenter

Le bilan des morts suite à une attaque surprise que les responsables décrivent comme l’un des pires jours de l’histoire israélienne devrait s’alourdir, de nombreux blessés souffrant de blessures graves alors que les militants palestiniens ont franchi la frontière depuis Gaza tôt samedi et sont allés de maison en maison. recherche de civils. Les combats se sont poursuivis dans le sud d’Israël dans la nuit de lundi, heure locale, alors que les Forces de défense israéliennes (FDI) frappaient Gaza avec des frappes aériennes. Jusqu’à présent, au moins 700 personnes ont été tuées en Israël et environ 2 100 blessées. Au moins 260 corps ont été retrouvés sur le site d’un festival de musique près de la frontière avec Gaza. Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’au moins 413 personnes avaient été tuées et environ 2 300 blessées lors de la contre-attaque israélienne. Israël a déclaré la guerre au groupe militant palestinien Hamas, et les responsables américains s’attendent à ce que le gouvernement israélien lance une incursion terrestre dans la bande de Gaza, densément peuplée, dans les prochaines 24 à 48 heures.